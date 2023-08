Dlouhověkost není zázrak. Neuvěříte, co radí lidé, kterým je už sto a více let

Co je za dlouhověkostí? Geny, jídelníček, pozitivní naladění nebo čáry máry? Nebo všechno? Dlouhověkost je určitě daná i přístupem k životu, na druhou stranu ne všichni ti, kteří se dožili sta let, srší energií a entusiasmem. Co víme o dlouhověkosti a co radí ti, kteří už mají stovku za sebou?

Zdroje: menshealth.com, edition.cnn.com, cbc.ca Mladí a krásní do sta let! Trendem posledních let není jen mladistvý vzhled, ke kterému si každý pomáhá, jak umí, ale také dlouhý kvalitní život. Zatímco jedni jdou na věc od lesa a vědecky, jiní spoléhají na rady od těch, kteří už stovky dosáhli a stále se zdají být v dobré kondici. Před několika dekádami se také vzrušeně mluvilo o místech na zemi, kde se lidé skutečně dožívají vyššího věku docela běžně nebo alespoň častěji než jinde. Má se za to, že kultura a tradice životního stylu těchto oblastí místním přispívá ke kvalitnímu životu i vyššímu průměru dožitých let. K těmto místům patří například Okinawský ostrov v Japonsku, Sardinie v Itálii, kalifornská Loma Linda, kostarická Nicoya nebo Ikaria v Řecku. Kvalitní oleje, mořské plody, ovoce, zelenina a ořechy patří k potravinám, které patrně také přispívají dlouhověkosti. Zdroj: Antonina Vlasova/Shutterstock.com Co je klíčem k dlouhověkosti? S přihlédnutím ke způsobu života v těchto místech i výpovědích seniorů starších 100 let z celého světa se zdá být klíčová rodina a silné sociální vztahy, aktivní život a cvičení, nekuřáctví, ale jistě také strava. Právě ta je velmi specifická ve zmíněných oblastech. Mezi potraviny spojované s dlouhověkostí patří například také bylinky a koření. Kurkuma, zázvor, oregano, skořice a další na antioxidanty bohaté suroviny jsou prý také zázračným elixírem mládí. Svůj recept na zdraví a dlouhý život nabízí také autor příspěvku z kanálu Simple Food, ve kterém hraje hlavní roli právě zázvor a kurkuma. Je jisté, že jídelníček okinawských Japonců bude na míle vzdálený Kostaričanům, ale zdá se, že stravování pro dlouhověkost má některé společné znaky. Ve stručnosti se dá například říci, že žádoucí strava je plná zeleniny a ovoce, celozrnných potravin bohatých na vlákninu i zdravých tuků pocházejících z ryb, ořechů a oliv. Jídelníček pro dlouhověkost obsahuje jen málo masa i soli, hodně tekutin a hlavě také poměrně malé porce a úplné minimum zpracovaných potravin. Dlouhověkosti svědčí pohyb i bystření mysli Pokud však jde o životní styl a především návyky ve vyšším věku, nadevše je vyzdvihován aktivní způsob života, a to především po odchodu do důchodu. Zůstat aktivní nejen fyzicky, ale i mentálně je vyloženě výzva, neboť tíhneme k zaslouženému odpočinku a polevení ve všech možných oblastech života. Na to upozorňuje například Gloria Webergová z Michiganu. Minulý rok překročila stovku a k této příležitosti si nechala tetovat paži. Označila se za optimistu a pozitivního šťastného člověka. Očividně je pro tuto dámu stovka jen číslo, o kterém nemá čas příliš dlouho přemýšlet nebo snad tvrdit, že v jejím věku to či ono už není pro ni. To stejné si myslí také Roslyn Menakerová (103), která prostě jen miluje pěkné oblékání a společenský život. Hlavně zůstat pozitivní a užívat si života! Aktivitu jak fyzickou, tak duševní doporučuje také neurolog s nejdéle trvající praxí na světě. Do Guinessovy knihy rekordů byl doktor Howard Tucker zapsán, jelikož stále praktikuje a má za sebou již 75 let v oboru. Podle agentury Bloomberg k dnešnímu dni žije v Japonsku přes 90 tisíc seniorů starších 100 let. Zdroj: Profimedia Také Japonka Kane Tanaka, která sice zemřela minulý rok, ale ve svých dožitých 119 byla nejstarším člověkem na Zemi, tvrdila, že za jejím vysokým věkem a dobrou kondicí je chutné jídlo a procvičování matematiky. Seniory často od sportů odrazují problémy pohybového aparátu, ale také fakt, že k tvorbě svalové hmoty je třeba mnohem větší práce než dříve během života. Tím se ovšem stoletý Les Savino z Pensylvánie nenechá deptat. Posiluje tři dny v týdnu, další dva se věnuje kardiu a jen o víkendech si dává volno. Obdobné to může být i u žen. Před dvěma lety se stala nejstarší soutěžící v kategorii bench press a deadlift čili mrtvý tah Edith Murway-Trainaová, které bylo v tom roce právě sto let. Paní Edith, která byla celý život instruktorkou tance, nyní posiluje se zátěží 18 až 70 kg.