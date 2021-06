Co s tělem udělá pravidelná konzumace rajčat nebo rajčatové šťávy?

Rajčata patří mezi naši nejoblíbenější zeleninu. Je krásná, zdravá, chutná a voňavá. Není nic lepšího, než si dát v létě rajčatový salát nebo ho prostě jen čerstvé sníst ke chlebu se sýrem. Abyste tělu prospěli, můžete rajčata konzumovat i tepelně upravená nebo třeba usušená.

Možná vás překvapí, že rajčata jsou z botanického hlediska považována za ovoce. Jejich plody jsou totiž bobulovité a obsahují semínka. Když se však na rajče podíváme z kuchařského a uživatelského hlediska, můžeme je díky chuti a možnosti zpracování zařadit mezi zeleninu.

Možná vás překvapí, že rajčata jsou z botanického hlediska považována za ovoce Zdroj: visivastudio / Shutterstock.com

Tato červená a voňavá zelenina nemá téměř žádný tuk, je tedy oblíbená při dietách. Navíc má velmi nízký glykemický index. Také velké množství minerálů, vitamínů a lykopenu, který chrání organismus před rakovinou a jinými neduhy.

Rajče doslova překypuje vitamíny. Jde o důležité vitamíny skupiny B, A, C, D, E, K. Dále obsahuje kyselinu listovou a fosfor, mangan, zinek, měď, vápník či kartenoidy mající antioxidační účinky.

Rajčata ovlivňují i naši náladu

Konzumace rajčat prý ovlivňuje i naši náladu. Může za to tyramin, který obsahují ve velké míře především velmi zralé plody.

Nejdůležitější látkou v rajčatech je ale lykopen, který je nejznámější antioxidant rostlinného původu. Chrání lidský organismus před rakovinou, nádory, srdečními onemocněními či krevním tlakem. Má blahodárný vliv na funkci prostaty, stav pokožky a pomáhá snižovat záněty v těle. Chrání vás také před škodlivými UV paprsky, proto je dobré konzumaci rajčat v létě zvýšit.

Nikdy se nezbavujte slupky

Pokud se zbavujete slupky, tak děláte chybu. Sice není snadno stravitelná, ale nachází se v ní mnoho rostlinných látek, které pomáhají našemu tělu. Také rajčata nikdy neskladujte v ledničce. Nejen, že ztratí chuť i vůni, ale i konzistenci. Rajčata dejte na suché teplé místo a ty ne úplně červená nechte dozrát na sluníčku.

Při nákupu si dejte pozor, aby rajčata voněla Zdroj: Fotosenmeer / Shutterstock.com

Při nákupu si dejte pozor, aby rajčata voněla. Čichněte si k nim i přes malé dírky, pokud jsou uzavřená v obalu. Obecně platí, že rajčata od lokálních pěstitelů budou vždy chutnější než ta ze supermarketu.

Nikdy to však s konzumací rajčat nepřehánějte, mohlo by to na vás mít neblahé účinky. Nadměrná konzumace rajčat negativně ovlivňuje funkci ledvin. Oxalát, který obsahují, totiž tvoří ledvinové kameny. Pokud dlouhodobě jíte moc rajčat, připravte se také na otoky a bolest kloubů. No a pokud vás často pálí žáha, dopřejte si rajčata tak maximálně jednou týdně.