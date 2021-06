Rajčata obsahují nikotin. Kolik jich sníst, aby to odpovídalo jedné cigaretě

Když se řekne nikotin, většina z vás si představí cigarety. Málokdo totiž ví, že se nikotin objevuje i v zelenině. Nejvíce se ho nachází v lilku a jako druhá jsou rajčata, jejichž sezóna je v plném proudu. Máte se je bát konzumovat? Kolik byste jich museli sníst, aby to odpovídalo jedné vykouřené cigaretě?

Vědci z Michiganské univerzity přišli na to, že nikotin není pouze v cigaretách, ale že tento alkaloid obsahují i určité druhy zeleniny, které jsou ale doporučovány konzumovat jako zdraví prospěšné. Jak to tedy doopravdy je? Měli bychom tuto zeleninu z jídelníčku vyřadit, omezit ji nebo nám nic nehrozí?

Nejhůře je na tom lilek, který obsahuje 100 mg na 1 000 g, o něco méně ho mají Čechy tolik oblíbená rajčata. Není to ale veškerá zeleniny, kde se nikotin nachází. Dle vědců se v zanedbatelném množství nachází i v bramborách, květáku či paprikách.

Nejvíce nikotinu obsahuje lilek, druhá jsou rajčata

„Nikotin je obsažen především v lilkovitých rostlinách. Kromě tabáku jej najdeme také v rajčatech nebo v lilku či bramborách, překvapivě také v zeleném i černém čaji nebo v květáku,“ říká profesorka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku 1. LF UK a VFN.

Zelenina z čeledi likovitých obsahuje malé množství nikotinu. Zdroj: Eteri.mik / Shutterstock.com

Dávky nikotinu jsou sice při klasické konzumaci pro lidský oragnismus zanedbatelné, ale mohou být zajímavou alternativou pro ty, kdo chtějí přestat kouřit. Není lepší se zakousnout do voňavého šťavnatého rajčátka, než zapáchat po cigaretách?

U rajčat byl výzkum realizován na zralých plodech, ale i na těch zelených, které nejíme. Vyzkoušena byla i rajčata po tepelné úpravě, sušení či v podobě rajčatového pyré.

U rajčat nejhůře dopadlo pyré i tak to není žádná katastrofa

Zralá rajčata obsahují 4,3 ng/g, zelená však dokonce 42,8 ng/g a nejhůře dopadlo rajčatové pyrý, kde se skrývá až 52 ng/g. Ani to ale není žádné dramatické číslo. Aby to s naším organismem něco udělalo, museli bychom zkonzumovat 19 gramů pyré, 23,5 gramu nezralých rajčat a 233 gramů zralých rajčat, abyste pozřeli 1µg nikotinu. Značka µg je nanogram, což je jedna tisícina miligramu, tudíž naprosto nepatrné množství.

Nikotin je obsažen především v listech tabáku. Zdroj: nnattalli / Shutterstock.com

Nemusíte se tedy bát svou oblíbenou zeleninu konzumovat, žádnou závislost na nikotinu si tím rozhodně nezpůsobíte. Abyste si mohli říci, že jste vykouřili jednu cigaretu, museli byste na posezení sníst téměř deset kilogramů rajčat. Nikotin je navíc rychle odbourán díky dobrému metabolismu a míra po požití je tedy velmi nízká. Navíc, čím jsou rajčata zralejší, tím je obsah nikotinu menší.

Rostliny nikotin obsahují, aby se chránili proti škůdcům. Nejvíce je ho v listech. V plodech je ho méně, protože se šlechtěním vytrácí. Jde také o to, že by se plody obsahující velké množství nikotinu nedaly jíst. Byly by totiž hořké.

Zdroj: www.blesk.cz, www.bezpecnostpotravin.cz, www.cerstvezpravy.cz