Co s vaším tělem udělá, když budete denně pít rajčatovou šťávu? Je to skvělé!

Urodilo se vám příliš mnoho rajčat a nevíte co s nimi? Připravte si z nich rajčatovou šťávu. Je nabitá vitamíny, minerály a dalšími látkami, které zabraňují stárnutí a pomáhají při prevenci onemocnění rakovinou. Stačí vypít jednu sklenku rajčatové šťávy denně.

Rajčata v našich končinách rádi pěstujeme a ještě raději konzumujeme. I když z botanického hlediska patří mezi ovoce, my je bereme jako zeleninu. Rádi je plníme mletým masem, přidáváme do těstovin, slaných koláčů nebo salátů. Vynikající jsou s olivovým olejem, sýrem a čerstvými bylinkami. Pokud jste vyčerpali většinu oblíbených receptů, v nichž rajčata figurují, a ještě vám zbylo plno červených plodů, připravte si z nich chutnou rajčatovou šťávu.

Látky obsažené v rajčatové šťávě

Rajčatová šťáva se dostala do hledáčku vědců již před několika lety. Studie potvrdily, že konzumace rajčat nebo rajčatové šťávy snižuje možnost onemocnění rakovinou a chrání tělo před volnými radikály. Rajčata a šťáva z nich je bohatá na vitamíny B1, B2, B6, C, E a K. Pokud vypijete 240 ml skleničku šťávy, pokryjete tím téměř celou doporučovanou denní dávku vitamínu C a 22 % vitamínu A ve formě alfa a beta-karotenoidů. Z minerálních látek obsahuje především draslík, železo a zinek. Najdete v ní i kyselinu listovou, vlákninu a lykopen.

Kupované šťávy často obsahují příliš mnoho cukru a soli. Zdroj: Rade Kovac/Shutterstock.com

Rajčatová šťáva denně

Karotenoidy, obsažené v rajčatech, působí jako silné antioxidanty, které chrání buňky před poškozením volnými radikály. Působení těchto nestabilních molekul je spojeno s chronickými onemocněními a stárnutím organismu. Mezi silné antioxidanty patří i lykopen, který nejenže chrání buňky před volnými radikály, ale také snižuje zánět. Kromě toho, pětitýdenní studie zjistila, že pravidelné pití šálku rajčatové šťávy snižuje sérové ​​hladiny 8-oxo-2′-deoxyguanosinu (8 -oxodG). Tato látka je spojená s rakovinou prsu a srdečními chorobami.

Pomáhá s hubnutím

Vyjma toho, že má rajčatová šťáva protinádorové účinky a snižuje riziko onemocnění civilizačními chorobami, pomáhá i při redukci hmotnosti. Zjistili to tchajwanští vědci při dvouměsíčním experimentu, při kterém ženy různého věku pily denně sklenici rajčatové šťávy, aniž by změnily stravovací návyky. Účastnicím se zrychlil metabolismus, zhubly okolo dvou centimetrů v pase a došlo k výraznému úbytku „špatného" LDL cholesterolu v krvi.

Pozor na kupovanou šťávu

Kupované šťávy často obsahují příliš mnoho cukru a soli. Nadměrná konzumace těchto látek přispívá k vysokému krevnímu tlaku a obezitě. Proto se zaměřte na kvalitu a čtěte štítky se složením daného nápoje. Šťáva by měla být 100 % a bez přidaných solí a cukrů.

Rajčatovou šťávu si můžete připravit i doma. Zdroj: Maples Images/Shutterstock.com

Jak si vyrobit domácí rajčatovou šťávu

Nejlepším způsobem je odšťavnění domácích rajčat v odšťavňovači. Pokud ho nemáte, můžete použít mixér, plody rozmixovat a pak propasírovat přes sítko. Další možností je příprava rajčatové šťávy za tepla. Nakrájená rajčata vložte do hrnce a zvolna vařte 15 až 20 minut. Poté je nechte zchladnout a protlačte je přes sítko. Šťávu přiveďte k varu, vmíchejte 100 g cukru, trochu soli a pepře a odstavte. Vychladlou šťávu přelijte do PET lahví nebo do uzavíratelných sklenic a dejte do lednice. Vydrží vám cca 5 dní.

Zdroj:

www.ceskozdrave.cz, www.styl.instory.cz, www.rehabilitace.info