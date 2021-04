První příznaky rakoviny děložního čípku jsou nenápadné a mnoho žen je podcení

Rakovinou děložního čípku onemocní v České republice zhruba tisíc žen a z nich asi 400 nemoci podlehne. Je to u nás druhý nejrozšířenější typ rakoviny postihující ženy. Stejně jako u všech nemocí, pro záchranu života je důležité včasné odhalení. Bolestivé příznaky se totiž objevují až v pokročilém stádiu.

Příčina a prevence

K rizikovým faktorům patří nezdravý životní styl v podobě nadměrného užívání alkoholu, cigaret a drog. Slabý imunitní systém, genetické dispozice a neléčené infekce. K rakovině může přispět také promiskuita, díky níž se žena může nakazit různými druhy papilomavirů, nízký věk při prvním pohlavním styku, první porod v mladém věku a vysoký počet potratů/porodů.

Pokud se ženy chtějí chránit před možným onemocněním rakoviny děložního čípku, měly by se vyvarovat všech uvedených rizik. Důležitá je však prevence. Alespoň jednou za rok by každá žena měla zajít na gynekologické vyšetření. Lékař totiž v rámci preventivní prohlídky udělá také stěr buněk z děložního čípku. Ten je poslán na cytogickou analýzu. Nebolestivé, i když mírně nepříjemné vyšetření, může odhalit rakovinu ve velmi raném stádiu bujení a zachránit vám tak život.

Symptomy rakoviny a léčba

Nebezpečné na tomto druhu rakoviny je fakt, že symptomy se nemusí několik let projevovat. Mezi nejznámější příznaky patří:

bolest v podbřišku

vodnatý až krvavý poševní výtok

nepravidelná menstruace

krvácení po pohlavním styku a bolest během něj

obtíže při močení

V takových případech je nutné, aby žena okamžitě navštívila svého gynekologa. Nyní se totiž hraje o čas. Léčba se provádí většinou amputací čípku, eventuálně odstraněním dělohy, vejcovodů i vaječníků a uzlin. Záleží vždy na rozsahu onemocnění. Dle nutnosti pak navazuje další léčba v podobě radioterapie a chemoterapie. (Zdroj: www.vyzkumrakoviny.cz)

Má smysl se očkovat?

Pojišťovny dnes podporují bonusové programy očkování proti rakovině děložního čípku až do třiceti let. Zdroj: profimedia.cz

Gynekolog MUDr. Petr Kolář zastává názor, že očkování mohou podstoupit i ženy, které již sexuální život zahájily. „Existuje totiž zhruba 100 podtypů lidského papilomaviru, z toho 40 sexuálně přenosných. I kdyby se již dívka stihla jedním nebo dvěma podtypy nakazit, nikde není řečeno, že právě tím podtypem, který ji nakonec v budoucnu zabije, se ještě nenakazila," píše pro Gynprenatal. (Zdroj: www.gynprenatal.cz)

Očkování proplatí pojišťovna už i chlapcům

Proti lidskému papilomaviru (HPV) se mohou nechat očkovat i chlapci. Je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku, jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazena očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky v provedení nejméně ekonomicky náročném. (Zdroj: www.szu.cz) Pojišťovny dnes navíc podporují bonusové programy očkování až do třiceti let. Podle lékařů se však mohou očkovat i ženy starší, až do 45 let.