Rakovina konečníku: Podobné projevy má občas každý. Je potřeba je rozlišit včas

Rakovina tlustého střeva a konečníku je druhým nejčastěji diagnostikovaným onkologickým onemocněním na světě. Tento druh choroby je zastoupen u obou pohlaví ve stejné míře. Riziko roste s věkem a nejčastěji se vyskytuje u lidí po padesátce. Jaké jsou příznaky rakoviny konečníku?

Jak nádor vzniká?

Ke vzniku nádoru tlustého střeva a konečníku může dojít několika způsoby. Na střevní sliznici mohou vyrůst polypy, které se změní v adenomy. Ty v průběhu let vedou ke vzniku rakoviny. Tlusté střevo může být také postiženo jiným druhem nádoru, jako je malobuněčný karcinom, lymfom, sarkom či karcinoid. Onemocnění se také pojí s výskytem chronických zánětů, jako je Crohnova nemoc či ulcerózní kolitida.

Lékař vás nejprve vyzpovídá, aby zjistil rodinnou amannézu. Diagnóza se pak stanovuje pohledem a různými vyšetřovacími metodami. Zdroj: Bangkoker/Shutterstock.com

Rizikové faktory

Riziko vzniku nádoru také zvyšuje infekce lidským papilomavirem, jež může způsobit abnormální růst tkání. Prokázaným faktorem je také kouření cigaret, dlouhodobé chronické píštěle (fistuly) a praskliny (fisury) v oblasti řiti. Vznik rakoviny tlustého střeva a konečníku souvisí také s dědičnými onemocněními, jako jsou turcotův a lynchův syndrom nebo familiární polypóza tlustého střeva. Významným rizikovým faktorem je nevhodný životní styl s vysokou konzumací masa, uzenin, živočišných tuků, smažených jídel a alkoholu. K onemocnění přispívá také sedavý způsob života a nedostatek pohybu.

Nestyďte se

„Lidé, u nichž se objeví poruchy vyprazdňování (zácpa, průjem apod.) a zejména krvácení z konečníku, by rozhodně neměli podlehnout nemístnému ostychu a strachu a měli by včas vyhledat lékaře – specialistu v oboru kolorektální chirurgie. Tyto příznaky mohou provázet jak banální onemocnění, tak i některou závažnou chorobu. V případě rakoviny, či zánětlivých onemocnění střev a konečníku je pro úspěšné léčení rozhodující včasné stanovení správné diagnózy," radí primář chirurgického oddělení Rokycanské Nemocnice, a.s. MUDr. Richard Sequens. Lékař vás nejprve vyzpovídá, aby zjistil rodinnou amannézu. Diagnóza se pak stanovuje pohledem a různými vyšetřovacími metodami, jako jsou anoskopie, retroskopie nebo transrektální ultrazvuk.

Rakovina konečníku - příznaky

Příznaky přítomnosti nádoru mají několik podob. Mezi hlavní patří přítomnost krve ve stolici, která je viditelná na toaletním papíru nebo v záchodové míse.

Mezi hlavní příznaky patří přítomnost krve ve stolici, která je viditelná na toaletním papíru nebo v záchodové míse. Zdroj: comzeal images/Shutterstock.com

„Dalším příznakem je chudokrevnost, která může být provázena zvýšenou únavou, celkovou slabostí a bušením srdce. Pozornost byste měli věnovat také změně vyprazdňovacího rytmu a charakteru stolice. Ta je v důsledku zúžení průměru střeva nádorem stužkovitá," píše kolektiv autorů v čele s MUDr. Štěpánem Suchánkem z Interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice Praha ve své příručce Rakovina tlustého střeva a konečníku.

Častým příznakem je také zácpa a průjem. „Pokud se zácpa a průjem střídají a jsou provázeny bolestmi, neotálejte s návštěvou lékaře," radí lékaři.

V neposlední řadě onemocnění doprovází určitá nepohoda v oblasti břicha, jako je pocit plnosti, bolest, větší plynatost a horší odchod plynů. Nádorové buňky spotřebovávají živiny a zrychlují vstřebávání. Může tedy dojít k neplánovanému úbytku na váze.

„Občasné zvýšení teploty pohybující se mezi 37 °C až 37, 8 °C, k němuž rovněž dochází bez zjevné příčiny, a noční pocení jsou známkou odpovědi organismu na nádorové bujení. Pokud teplota nestoupá z důvodu infekce či jiné vysvětlitelné příčiny, měla by být signálem návštěvy lékaře," radí odborníci z České onkologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

