Kateřina Jelínková 23. 10. 2023 9:28 clock 3 minuty video

Rakovina tlustého střeva je v Česku jedním z nejčastějších onemocnění tohoto typu. Do značné míry se jí ale dá předejít úpravou jídelníčku. Co do něj tedy zařadit za potraviny a nápoje, a co naopak vyškrtnout? Omezit byste měli například cukry i vejce. Ale nejen ty.

Rakovina tlustého střeva, jejíž nejčastější příznaky jsou mimo jiné zažívací potíže nebo krev ve stolici, je závažné nádorové onemocnění, které trápí mnoho lidí i v České republice. Proto je na místě se před touto nemocí vědomě chránit. Jak? Více o rakovině tlustého střeva a hlavně o prevenci proti jejímu vzniku se dozvíte také ve videu na youtube v kanálu Masarykova onkologického ústavu: Zdroj: Youtube Prohlídky u lékaře jsou základ Prevence proti tomuto typu rakoviny samozřejmě zahrnuje preventivní prohlídky, díky kterým může být nemoc odhalena včas. Lidé starší 50 let dokonce mají nárok na test zdarma. Pro své tělo ale můžeme udělat ještě víc. Stačí změna jídelníčku a pohyb! Alkohol jen s mírou Faktory zvyšující riziko rakoviny jako například genetika, se bohužel nijak ovlivnit nedají. Co se ale ovlivnit dá je životní styl. Omezit nebo zcela vynechat bychom měli konzumaci alkoholu, ale i kouření tabáku, i to totiž zvyšuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva. Starší a obézní lidé jsou nejrizikovější skupinou Zamyslet bychom se měli i nad množstvím času, který prosedíme nebo proležíme, a zařadit do našeho dne více pohybové aktivity. Častější výskyt rakoviny tlustého střeva je totiž zaznamenán nejen u starších lidí ale i u lidí s obezitou. Není potřeba začít zvedat činky nebo každý den uběhnout 10 kilometrů. Postačí se jít každý den projít namísto obvyklého cestování autem nebo veřejnou dopravou. close info Profimedia zoom_in Přemýšlejte o tom, co jíte. Ryby a drůbež namísto uzenin Tato zpráva milovníky masa, uzenin a grilování příliš nepotěší. Nadměrná konzumace masa má totiž podle výzkumů negativní vliv na zdraví tlustého střeva. Červené maso a uzeniny bychom si tedy měli dopřát zcela výjimečně. To stejně platí o grilovaných, ale i smažených jídlech, které z našeho jídelníčku nemusíme zcela vyškrtnout, ale alespoň výrazně omezit. Pozor na vajíčka a maso Riziková může být dokonce i nadměrná konzumace vajec. Ale není třeba se bát, nemusí se z nás stát rovnou vegetariáni nebo vegani, co si kousek masa dopřejí jednou za rok na rodinné grilovačce. Co se týče masa, doporučuje se především konzumace ryb a drůbeže. close info Shutterstock.com / FotoDuets zoom_in Cola a jiné sladké nápoje nejsou dobrá volba. Není cukr jako cukr Co mají společného čokoláda, bonbóny, cola a jí podobné nápoje? Přesně tak, cukry. I ohledně cukru bychom měli zpozornět a omezit jeho konzumaci. Ale není cukr jako cukr. Namísto čokoládové tyčinky si můžeme pochutnat například na banánu nebo jiném ovoci, ale i zelenině. Ty jsou zdrojem nejen vitamínů a cukrů, ale i vlákniny, která by v našem jídelníčku měla mít široké zastoupení. Vláknina totiž výrazně zlepšuje trávení a navíc má dokonce ochranný vliv na střeva. Kromě ovoce a zeleniny ji můžeme získat i z luštěnin a obilovin, a to je dobrá zpráva, protože – jak je vidět – i při úpravě jídelníčku se nebudeme muset vzdát pestrosti. Související články close Zdraví 10 záludných běžných jídel plných sodíku: Jíte je? Pak se nedivte, že jste po padesátce oteklí close Zdraví Čaj z ovesných vloček: Zázrak pro střeva i na hubnutí, ale málokdo ho zná Zdroje: www.ordinace.cz, medicspark.cz, www.tk.de

