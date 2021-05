Potraviny, které fungují jako prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku

Deset lidí denně. To je český průměr v úmrtnosti na rakovinu tlustého střeva a konečníku. Toto onemocnění je nebezpečné tím, že zpočátku je zcela bez příznaků a bývá objeveno příliš pozdě. Proto je důležitá prevence. Jaké potraviny snižují riziko onemocnění?

V Česku je každým rokem diagnostikováno přibližně 7 500 nových případů kolorektální karcinomu. Více než polovina lidí na něj umírá. Riziko roste především s věkem a stejnou mírou jsou ohroženi jak muži, tak ženy. Ke vzniku nádoru může dojít několika způsoby. Nejčastěji se tvoří z tzv. polypů, drobných výrůstků střevní sliznice. Potom může být tlusté střevo postiženo jiným druhem nádoru jako je lymfon, sakrom nebo hemanigiom. Rakovina tlustého střeva a konečníku se také spojuje s chronickými záněty jako je Crohnova nemoc či ulcerózní kolitida.

Existuje několik rizikových faktorů, které mohou vést k rakovině tlustého střeva a konečníku Zdroj: aslysun / Shutterstock.com

Příčiny rakoviny tlustého střeva a konečníku

Existuje několik rizikových faktorů, které mohou vést k této nebezpečné chorobě. Mezi ně můžeme zařadit nevhodný životní styl, jako je nezdravá strava, v níž dominuje vysoký příjem masa, uzenin, živočišných tuků a smažených jídel. Riziková je také zvýšená konzumace alkoholu a nízký příjem ovoce a zeleniny. K onemocnění také přispívá sedavý způsob života, nedostatek pohybu a nadváha. Mezi další faktory patří genetické predispozice.

Rakovina tlustého střeva – prevence

Tlusté střevo potřebuje dostatečné množství omega-3 mastných kyselin, vitamínu D, vápníku a flavonoidů. Nezbytná je také vláknina, která podporuje pravidelný pohyb střev a omezuje hromadění bakterií. Proto je nezbytné omezit nezdravé potraviny a zaměřit se na ty produkty, které dodají tělu a orgánům dostatek živin. Mezi ně patří:

1. Ryby

Čerstvé ryby s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin mohou pomoci snížit zánět v těle. Ženám, které během výzkumu týmu z Vanderbiltovy univerzity jedly tři porce ryb týdně, se snížilo riziko vzniku polypů tlustého střeva na přibližně 33 %. Vybírejte si pečeného nebo uzeného lososa, tuňáka a sardinky. Tyto ryby jsou bohaté na vitamín D a vápník.

2. Ovoce

Ovoce je obecně plné antioxidantů, vlákniny a druhově specifických fytochemikálií, které vás mohou chránit před zažívacími potížemi. Nejvíce vlákniny mají jablka, ostružiny, banány, borůvky, pomeranče, hrušky a maliny.

3. Neškrobová zelenina

Pokud si chcete udržet celkové zdraví, váš talíř by měl být naplněn ze dvou třetin rostlinnými potravinami. Ty jsou totiž bohaté na vlákninu, vitamíny, minerály a fytochemikálie. Aby se však snížila možnost propuknutí cukrovky 2. typu, Americká asociace pro diabetes doporučuje konzumovat hlavně neškrobovou zeleninu. Do jídelníčku tedy zařaďte hlávkový salát, zelí, okurky, artyčoky, brokolici, mrkev, květák, celer nebo špenát.

4. Bílé maso

Milovníci steaků by měli červené maso vyměnit za bílé. Tedy kuřecí nebo krutí. Maso je dietnější a dodá svalům a tkáním potřebné bílkoviny.

5. Celá zrna

Celá zrna jsou další skupinou potravin bohaté na vlákninu, na které bychom neměli zapomínat. Místo bílé rýže si dejte hnědou celozrnnou a zařaďte do jídelníčku ječmen, ovesné vločky nebo quinou.

Jedna porce ořechů alespoň dvakrát týdně pomůže udržet nízkou hladinu cukru v krvi a inzulínu Zdroj: Profimedia

6. Ořechy

Jedna porce ořechů alespoň dvakrát týdně pomůže udržet nízkou hladinu cukru v krvi a inzulínu, a snížit riziko vzniku cukrovky 2. typu. Ořechy obsahují zdraví prospěšné mastné kyseliny, vlákninu a další minerální látky, jež pomáhají udržet tlusté střevo v dobré kondici. Na večerní mlsání nebo svačinu si tak dejte nesolené madle, kešu, lískové oříšky, pekanové, makadamové ořechy nebo pistácie.

7. Fazole a luštěniny

Sójové boby, čočka, hrách a fazole jsou skvělým zdrojem bílkovin, vlákniny a vitamínu B a E. Snižují také hladinu cholesterolu a cukru v krvi. Zkuste si připravit fazolový guláš, indické kičarí nebo hrstkovou polévku.

Zkuste si dát místo snídaně nebo svačiny rozmixované ovoce neboli smoothie Zdroj: Shutterstock.com / Oleksandra Naumenko

Jak do jídelníčku zařadit více vlákniny

Bojíte se, že v jídelníčku máte vy nebo vaši příbuzní málo vlákniny? Zkuste si dát místo snídaně nebo svačiny rozmixované ovoce neboli smoothie. Nemusíte si kupovat žádné velké roboty, stačí vám tyčový neboli ponorný mixér. Do litrové vysoké nádoby vložte ovoce jako jsou jahody, na drobno nakrájená jablka, hrušky, pomeranče, hroznové víno apod. Přidejte trochu vody a mixujte do jemna. Pak stačí nalít smoothie do skleničky anebo misky. Přidat můžete oříšky, trochu ovesných vloček nebo semínka. V obchodech se také můžete zeptat na čistou rozpustnou vlákninu jako je psyllium.

Zdroje: socialnipolitika.eu a www.northshoremedical.com