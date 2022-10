Co se stane s vaším tělem, když denně nalačno sníte lžičku rakytníkové šťávy

Produktů z rakytníku je celá řada. Víte, jak a proč je užívat? Co dokáže šťáva z rakytníku? Rakytník není jen prevencí, napomáhá i při akutních problémech!

Plody i listy rakytníku léčí

Rakytník máme v povědomí jako oranžové kuličky, které bývají příchutí různých nápojů či vitaminových prostředků. Rakytník řešetlákový je ale mnohem víc než to. Jeho plody jsou natolik významné, že se jejich užívání rozšířilo z chladných oblastí, jako jsou Sibiř, Mongolsko a sever Číny, i do zbytku Evropy, kde se tomuto keři také daří.

Z rakytníku se sbírají a využívají jak drobné oranžové plody, tak listy. Je to léčivka, která byla po staletí zdrojem vitaminů a stopových prvků v místech, kde se jiným plodinám bohatým na vitamin C nedařilo. Plody rakytníku obsahují až desetkrát více vitaminu C než pomeranč. Díky tomu je dostatečnou denní dávkou jediný plod rakytníku. Céčko není však jediná zajímavá látka, kterou rakytník obsahuje.

Rakytník řešetlákový (Hippophaë rhamnoides) je užitečný i krásný. Zdroj: Shutterstock.com / JetKat

Proč jsou plody rakytníku všelékem?

Plody obsahují vitaminy skupiny B, provitamin A a vitaminy K, P, D a F a železo. V severských oblastech byl proto rakytník užívaný téměř jako všelék. Napomáhá léčbě žaludečních, jaterních, ale také kardiovaskulárních onemocnění. Pravidelným užíváním přispívá kostem, urychluje hojení a potlačuje stres díky harmonizaci funkcí nervové soustavy. Rakytník je přínosný i během těhotenství, protože obsahuje kyselinu listovou nutnou k vývoji plodu. Jednoduše řečeno, rakytník patří k rostlinám, které je rozhodně vhodné znát a pěstovat. Listy jsou významné díky obsahu vápníku a hořčíku, proto jsou také někdy součástí například čajových směsí a podobně.

Rakytníková šťáva se užívá i při akutních problémech. Zdroj: nanka / Shutterstock.com

Poznejte sílu oleje, octa, medu i šťávy z rakytníku

Rakytník je pro své blahodárné účinky užívaný nejen při onemocněních, ale také preventivně, pro podporu imunity a pročištění organismu, neboť právě tyto spolu úzce souvisí. Rakytníková šťáva se užívá také při nachlazení, ale i virózách. Je skvělým pomocníkem při léčbě onemocnění močových cest, ale můžete její léčivé síly využít i při bolesti hlavy.

Z rakytníků se lisuje olej, který má silné antibakteriální účinky. Při žaludečních vředech se doporučuje konzumace čajové lžičky oleje před každým jídlem. Rakytník totiž dobře funguje především proti Helicobakter Pylori, bakterii způsobující vředy.

Pokud chcete olej konzumovat z jiných důvodů, doporučuje se denní dávka odpovídající 15 kapkám oleje, které je možné přidat do jídla.

Olej z rakytníku řešetlákového má řadu využití. Zdroj: Madeleine Steinbach / Shutterstock.com

Můžete si také vyrobit rakytníkový ocet, respektive macerát z jedné lžíce rozdrcených plodů zalité šálkem jablečného octa. Po čtyřech dnech sceďte plody a ocet užívejte každé ráno. Jednu lžíci rozmíchejte ve sklenici vody a vypijte, ideálně na lačno.

Rakytník lze také kombinovat s jinými léčivými potravinami, například s medem. Hrnek šťávy nebo přepasírovaných plodů rakytníku smíchejte s medem v poměru 1:3. Med s rakytníkem užívejte denně, maximálně však jednu čajovou lžičku.

Čaj z rakytníku lze připravit jak ze sušených, tak i čerstvých plodů. Na jeden šálek čaje bude třeba dvou čajových lžiček plodů. Rakytník zalijte vroucí vodou a nechejte čtvrt hodiny louhovat. Sceďte zbytky bobulek a pijte slazený medem nebo stévií.