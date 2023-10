Říká se, jak ráno vstanete, takový máte den. Pro ženy nad padesát by měl být tento rituál obzvlášť klíčový. Na co by si měly dát pozor?

Střední věk s sebou přináší spoustu změn, které ovlivňují jak tělo, tak i psychiku. Ženy kolem 50. roku věku prochází menopauzou, která dělá v těle „jiné pořádky“. A ne vždy je to příjemné. Úbytek hormonu estrogenu přináší větší únavu, nadváhu, horší kvalitu kůže, vlasů i nehtů. Ale to není všechno! Podle odborníků by se všechny, které prochází tímto obdobím, měly přeorientovat na jiný životní rytmus. A to se týká i ranního vstávání. Jak tedy ráno vstát, abyste byly zdravé, spokojené a plné energie?

Na videu autorky Báry Wolfové Balcarové se dozvíte, jak jíst, abyste se při menopauze cítily co nejlépe.

Zdroj: Youtube

Udělejte si pevný režim

Aby vaše tělo bylo v rovnováze, potřebuje pevný režim. Snažte se proto základní činnosti dělat pravidelně ve stejnou dobu. Usínejte a probouzejte se vždy ve stejný čas. Časově sjednoťte i svůj jídelníček – snídaně, obědy, svačiny a večeře. Když bude tělo vědět, že v určitou hodinu dostane svůj pravidelný přísun energie, nebude si dělat zásoby „na horší časy“. Vy tak nebudete muset zbytečně přibírat na váze.

close info Profimedia zoom_in Snažte se jíst vždy ve stejnou dobu.

Vstávejte pomalu

Kolem „padesátky“ tělo prochází různými hormonálními změnami. Proto často dochází k výkyvům krevního tlaku. Nejvíce to můžete pozorovat ráno, když třeba rychle vstanete a najednou se vám začne točit hlava. Co se děje? Vlastně nic zvláštního, jen malý důsledek gravitace. Když ležíte, tak krev proudí volně. Jakmile se posadíte nebo chcete vstát, krev okamžitě „spadne do nohou“ a klesne vám tlak. Proto vstávejte pomalu. Nejdříve se posaďte a potom (nejlépe s oporou ruky) vstaňte. Předejdete tak „tlakovému šoku“ i nepříjemnému úrazu.

close info Profimedia zoom_in Vstávejte pomalu. Předejdete tak ranní závrati.

Nepanikařte při závratích

V menopauze se často objevuje takzvaná „ranní závrať“ (říká se jí také polohová závrať). Vychází z vnitřního ucha a vy se při ní můžete cítit trochu jako omámené. Ale nemějte strach. Tento stav často přichází se změnou polohy hlavy a trvá jen pár minut. Pak se všechno ustálí.

Dopřejte si světlo

Vstávat do tmy je depresivní. Člověku se nechce z postele a tak nad ní často vyhrává únava. Bohužel s každým dalším „šlofíkem“ navíc si ukrajujete nejen čas, ale také energii. Podle vědců totiž ranní dospávání není zdravé a člověk je po něm pak rozlámanější než předtím. Zkuste místo toho roztáhnout závěsy a otevřít okna. Slunce a čerstvý vzduch vám dají vzpruhu, kterou potřebujete.

close info Profimedia zoom_in Slunce a čerstvý vzduch vás nabijí energií.

Pořádně se protáhněte

Po spánku je tělo jako zmuchlaný papír. Proto neváhejte a trochu se protáhněte. Menší ranní tělocvik prospěje zejména těm spáčům, kteří spí na břiše. Z pohledu zdraví je totiž tato poloha velmi zatěžující na záda a krční páteř. Pokud tedy nechcete být přes den ohnuté a rozbolavělé, dopřejte si malý strečink. Jakákoliv forma tělocviku vás zahřeje, uvolní a zároveň vyplaví do krve i „hormony štěstí“ – endorfiny. Vy se pak budete cítit daleko spokojenější a plné energie.

close info Profimedia zoom_in Protahování srovná váš krevní oběh.

Dejte si ranní sprchu

Tento očistný rituál nejenom že z vás smyje všechny „hříchy noci“, ale také vás pořádně osvěží. Navíc, spousta padesátnic si stěžuje na nadměrné pocení, které se nejvíce projevuje právě během „nočního klidu“. Proto je někdy sprcha nevyhnutelná. Na závěr ranní očisty si pak tělo opláchněte vlažnou nebo studenější vodou. Budete se cítit jako znovuzrozené.

close info Profimedia zoom_in Ranní sprcha podpoří krevní oběh a nabije vás energií.

Nevynechávejte snídani

Jistě, čas kvapí. Člověk musí ráno stihnout spoustu věcí, aby byl včas v práci. Ať tak či onak, nikdy nevynechávejte snídani. Tento zdroj energie je pro vaše tělo nesmírně důležitý. Místo sladkých koláčků ale dejte přednost snídani s velkým podílem bílkovin jako je třeba bílý jogurt, ovesné vločky, tvaroh, vajíčka, celozrnné pečivo. U bílkovin je ta výhoda, že vás nadlouho nasytí, takže se nebudete mít tendenci zbytečně dojídat. Nezapomeňte ani na pitný režim. Do nového dne vás dobře nastartuje bylinkový čaj, voda s citronem nebo zeleninové smoothie.

Zdroje: https://aktin.cz, www.prozeny.cz