Hubnutí samo a bez námahy? Tak horké to nebude, ale správným rytmem a ranní rutinou pomůžete tělu i hlavě. Začněte ráno takříkajíc pravou nohou a vykročíte nejen vstříc větší pohodě, ale také štíhlé linii. Dodržujte ty správné zvyky.

Jak zhubnout jednou pro vždy? Na zdánlivě jednoduchou otázku rozhodně neexistuje snadná odpověď. Statisticky vzato, ti, kterým se podařilo zhubnout, často naberou třetinu celkových shozených kil do roka, do pěti let až polovinu. Shodit a nízkou váhu si udržet prostě není jen tak a týká se to celé řady způsobů, zvyků a vzájemně se ovlivňujících faktorů, které celkově nazýváme životním stylem.

Nejen vaši náladu a motivaci, ale také snahy o hubnutí či udržení váhy, mohou významně ovlivnit zlozvyky, kterých se často dopouštíme už ráno. Podívejte se na příspěvek z YouTube, z kanálu TopThink, kde autor vypichuje 7 takových zlozvyků:

Zdroj: Youtube

Změňte své ráno

Jak by mělo ráno vypadat? I když patříte k lidem, kteří jsou schopní z postele na poslední chvíli vyskočit a za chvilku za sebou zabouchnout dveře a pelášit na MHD, zdá se, že pro lidskou mysl i tělo není tento způsob ideální. Pomalé ráno, chladnější sprcha a klidně jen posezení s čajem nebo kávou udělají své. Výživoví specialisté sice nedoporučují vynechávat snídani, ale zároveň přihlížejí k individualitě a rytmu každého z nás. Chcete-li si dát jen nápoj a posnídat později, rozhodně nejde o příšernou chybu, nicméně tento způsob by ideálně neměl vést k přejídání, konzumaci sladkých pokrmů či občerstvení z fast foodu.

Plánujte své jídlo

Ideální je jídlo alespoň trochu naplánovat a vždy se zajímat o dostatek bílkovin čili proteinu, vlákniny a rozhodně také tekutin. Platí to i pro snídani a další jídla během dne. Pokud máte možnost jídla objednat dopředu v kantýně nebo rozvážkou, případně přichystat vlastními silami oběd, rozhodně to udělejte. Příprava vám dá možnost jídelníček promyslet. Jestli se rozhodujete na poslední chvíli a když máte hlad, jednoduše sklouznete ke špatné volbě.

Naučte se střídmosti

Zároveň se snažte naučit střídmosti a konzumace jen takového množství, které skutečně potřebujete. S tím souvisí soustředění se na jídlo, pomalá konzumace a dostatečné přežvykování, případné také servírování porce na menší misky či talířky, což přirozeně podporuje představu, že je jídla spousta.

close info Profimedia zoom_in Kvalitní a dostatečně dlouhý spánek je pro hubnutí důležitý.

Do postele brzy

Opravdu nutné je, abyste byli dostatečně odpočatí, což závisí nejen na délce, ale také kvalitě spánku. Máte-li pevnou pracovní dobu, jistě to nedoženete ráno, choďte tedy spát v předstihu. Chytré telefony mají i možnost upozornit vás, případně přejít do klidového režimu, aby vás telefon nelákal.

Krátké protažení

Do ranní rutiny můžete také zahrnout cvičení, respektive alespoň protažení. Vyzkoušejte protahovací cviky, ideálně třeba krátkou sestavu jógy a uvidíte, jak významně lépe se budete cítit, a to téměř okamžitě. Pro ty, kteří většinu pracovní doby prosedí nebo se věnují jen velmi omezenému pohybu, by mělo být takové kratičké procvičení doslova povinné. Svému tělu tím prokážete velkou službu a budete se cítit významně lépe.

Pohyb spálí kalorie

Zvolíte-li intenzivnější pohyb, o to lépe. Především ve vyšším věku, kdy přirozeně ubývá svalová hmota a metabolismus se značně zpomaluje, je pohyb důležitý. Chcete-li zhubnout, pak je zásadní. Nejde jen o to, že už ráno spálíte nějaké kalorie, ale hlavně o příjemný pocit uvolnění vašeho těla i radosti, že jste hned na začátku dne překonali lenost. Ranní pohyb je jednoduše úžasně motivační.

Zdroje: healthline.com, eatthis.com