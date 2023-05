V tomhle by se ženy nad 50 měly koupat denně: Za pár korun a fantastická úleva

Když se řekne řašelina, všichni si vybaví sázení rostlin na zahradě. Jenže tahle zemina má i jiné účinky. Víte, jaké?

Rašelina je ideální půdou pro všechny kyselomilné rostliny, například rododendrony, azalky, vřesy, hortenzie nebo magnólie. Ale málo se připomíná, že je také přírodním lékem na řadu nemocí a neduhů. O blahodárných účincích rašeliny na lidský organismus psal v 16. století švýcarský lékař, astrolog a alchymista Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim známý jako Paracelsus. V jeho knihách najdete recepty na rašelinové koupele proti bolavým zádům, kloubům a vyrážkám. Ale zajímavé je, že jeho doporučení Evropa v Paracelsově době tak trochu přeslechla… Rozhodujícím milníkem pro rozvoj rašelinových procedur se staly až napoleonské války.

Za vše vděčíme Napoleonovi

Když Napoleon Bonaparte v roce 1798 zamířil se svou třicetitisícovou armádou do Alexandrie, aby dobyl „bránu Afriky“, netušil, že mu přinese jedno velké fiasko. Ale i tak byla jeho výprava do Egypta pro Evropany něčím zásadní – Francouzi tam objevili rašelinové koupele!

Egyptské slatinné zábaly a koupele byly oblíbenou kratochvílí napoleonských vojáků, kteří si jimi léčili svá pochroumaná těla. Když pak přijeli do své domoviny, dali o téhle léčebné proceduře vědět povolanějším. Jedním z propagátorů rašelinových koupelí a zábalů ve Francii byl samotný bratr Napoleona - Jérôme Bonapate. Byl to on, kdo dal v roce 1802 dal vystavět první rašelinové lázně. Od té doby podobných podniků přibývalo. Nejen na území galského kohouta, ale také v okolních státech Evropy. Jedněmi z prvních řašelinových lázních byly i naše Karlovy Vary.

Rašelinová koupel ulevuje kloubům a bolavým zádům. Zdroj: Profimedia

Něco na té rašelině je…

Ptáte se, co taková rašelina může tělu přinést? Vždyť je to jenom organická hmota, obohacená o kyseliny, lipidy, pryskyřice, přírodní minerály… Ale jen ji nepodceňujte! Rašelina je nejen nabitá výživnými látkami, ale zároveň umí udržet teplo. Tím ulevuje zejména lidem s artrózou, bolavými zády nebo namoženými svaly. V rašelině je také řada látek, které napomáhají regeneraci kůže. Pokud tedy máte ekzém, akné, řezné poranění nebo lupénku, vyzkoušejte koupel v „léčivém blátíčku“ a uvidíte ten zázrak.

Rašelina má své místo i v kosmetice, protože napomáhá k regeneraci kůže. Zdroj: Profimedia

Kam za „léčivým blátem“

Rašelinu si můžete dopřát v lázních, například v Rašelinových koupelích v Kuřimi, Tereziných lázních v Dubí, Lázních Kundratice nebo v Karlových Varech.

Pokud se vám nechce cestovat příliš daleko, můžete se poptat také v kosmetických salonech, které nabízí balneologické procedury. Ale, víte co je nejlepší? Že si můžete udělat rašelinovou koupel i doma!

Jak na to: V lékárně si kupte rašelinovou kúru na domácí použití. Obsah sáčku vysypte do napuštěné vany (teplota vody by neměla být vyšší než 38° C) a dopřejte si 20 minutový relax. Během té doby se vaše tělo nádherně prokrví a uvolní. Brzy se budete cítit jako znovuzrození. Pokud máte strach, že vám rašelina ucpe odtok, tak se nemusíte bát. Její součástí jsou zejména malé částečky rostlin, které vaší kanalizace jednoznačně neublíží.

Jak to tak bývá, některé léčivé postupy někomu pomohou, jinému uškodí. Rašelině byste se měli vyhnout v případě, že máte vysoký krevní tlak, problémy se srdcem nebo infekční onemocnění.

Pleťová maska z rašeliny má omlazující účinky. Zdroj: Profimedia

Elixír mládí

Rašelina má také omlazovací účinky, což ocení hlavně ženy ve středním a zralém věku. Namíchat si vlastní rašelinovou masku je trochu risk, proto se spolehněte na hotové rašelinové masky z obchodu. Jejich aplikace je jednoduchá. Rašelinovou masku lehce zahřejte a naneste na umytý a odlíčený obličej. Nechte ji působit do té doby, než vystydne. Rašelina vyhladí kůži, zbaví ji toxinů a dodá ji potřebný vápník a hořčík. Pozor: tahle maska není vhodná pro osoby se sklonem k praskání žilek!

