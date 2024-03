close info Profimedia / Profimedia

21. 3. 2024

Mít doma neustále dostatek bílého pečiva je docela běžné a pro mnohé je nemyslytelné, že by to mohlo být jinak. Bílé pečivo však nepředstavuje problém jen pro osoby trpící celiakií. Příliš intenzivním zpracováním jsme vyrobili mouku, která tělu nenabízí víc než cukr! A to je problém.

Bílé pečivo je základ našeho jídelníčku Bílé pečivo je nedílnou součástí našeho jídelníčku a jinak tomu není ve většině zemích světa. Bílá mouka se stala základní surovinou pro výrobu víceméně veškerého pečiva a málokdo si uvědomuje, že našemu tělu tím velkou službu nepokazujeme. Dříve vzácná bílá mouka nám nyní huntuje tělo. Poslechněte si, co říká o pečivu renomovaný český výživový poradce Petr Havlíček v příspěvku z YouTube kanálu Rozum v troubě. Zdroj: Youtube Mouka a reakce těla na bílé pečivo Problém bílé rafinované mouky spočívá v tom, že jsme ji zbavili téměř veškeré vlákniny a dalších nutričně zajímavých látek. Vláknina neslouží tělu jen k pročištění útrob, ale také zpomaluje trávení a tím i rychlý vzestup hladiny krevních cukrů, které sacharidy způsobují. Výrobky se mohou mírně lišit, ale obecně je v každém gramu mouky cca 0,7 až 0,8 gramu sacharidů. Dá se tedy jednoduše zobecnit, že mouka představuje výhradně sacharidy. Kromě cukrů se najde v mouce i troška bílkovin, minerály jako železo, vápník a vitamin B1, B2 a B3. Český web zabývající se zdravím rehabilitace.cz uvádí konkrétní čísla a vypichuje, že bílá mouka je oproti celozrnné ochuzena o „19% bílkovin, 36% tuků, 63% solí, 54% vápníku, 50% fosforu, 70% železa, 77% zinku, 100% karotenu, 50% vitaminu B2, 85% vitaminu B1 a 98% vlákniny. Navíc, v bílé mouce se sacharidy nevážou na vlákninu, ale rychle uvolňují, a způsobují náhlou a velkou produkci inzulínu, s následnou hypoglykémií." Bílé pečivo je tedy potravinou plnou cukrů a má také vysoký glykemický index. Častá či pravidelná konzumace potravin s vysokým glykemickým indexem vede nejen k zvyšování hladiny krevních cukrů, ale dlouhodobě také k ukládání tuku v těle, vzniku obezity či cukrovky 2.typu. Bílé pečivo ale jíme od malička, a přesto nepadáme mrtví jako mouchy. Bílou moukou se nepředávkujete, ale v dlouhodobém výhledu je stejně škodlivá jako kouření cigaret a také návyková. Jak je to možné? Potraviny s vysokým glykemickým indexem jako bílé pečivo jsou spojovány s obezitou. Ta je momentálně považovaná za celosvětový problém a jedním z nejčastějších důvodů úmrtí, přitom jde o řešitelný problém, kterému se dá předcházet a zcela vyhnout. Obezita nicméně předehnala i onemocnění spojená s kouřením. Nejde však jen o kila navíc. Nadměrná konzumace bílého pečiva i u štíhlých lidí napomáhá vzniku zánětlivých chronických onemocněních, a to především kardiovaskulárního systému, ale i dalších orgánů v těle. close info Shutterstock zoom_in Tmvší barva pečiva není důkazem toho, že bylo vyrobené z celozrnné mouky. Jaké pečivo upřednostňovat? Co to znamená ve finále? Pokud můžete, volte celozrnné pečivo. V případě, že není zbytí, snažte se konzumovat méně bílého pečiva, jelikož i na množství rozhodně záleží. Při nákupu potravin ale můžete zjistit, že najít celozrnné pečivo není tak snadné, jak byste čekali. U mnohého pečiva totiž naleznete velmi zavádějící název „cereální“. Cereálie či cereální je potravina vyrobená z obilovin. Slovo cereální nemá jiný než tento význam a v žádném případě nejde o potraviny vyšší kvality či takové, které by se vyráběly z celozrnné mouky. Zatímco cereálními výrobky se pulty jen hemží, těch celozrnných je opravdu jen velmi málo a ani na tmavší barvu pečiva nelze spoléhat. Také označení vícezrnný čili multigrain nesvědčí o použití celozrnné mouky, ale o takové, která je z několika druhů obilovin. Související články close Zdraví Jak působí alkohol na hladinu cholesterolu. Toto ví jen málokdo video close Zdraví Jaké jsou první příznaky nedostatku zinku v těle? Neměli byste je ignorovat video Zdroje: sourdough.co.uk, rehabilitace.info

