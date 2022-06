Rebarbora v sobě skrývá nebezpečí: Kdo by ji nikdy neměl jíst?

Rebarbora čili reveň je milovaná i nenáviděná. Kyselkavé řapíky rebarbory mnozí v kombinaci s velmi sladkým ovocem v koláčích milují, zatímco jiným připadá až odporná. Víte, kdo by se měl rebarboře vyhnout?

Rebarbora není pro každého

Rebarbora je zapeklitý případ. Měla by se sklízet jen do konce června, protože později se v rebarboře zvyšuje množství problematické kyseliny šťavelové. Po druhé světové válce dokonce často lidé na otravu rebarborou umírali, neboť si nebyli toxicity listů vědomi a hlad je přiměl využít čehokoli.

Použití rebarbory je mnohem širší, než si uvědomujeme. Je skvělá v kombinaci s ovocem, ale i bez jeho doprovodu. Patří sice do některých ovocných koláčů, štrúdlů, ale také se používá do zavařenin a kompotů, sladkých pokrmů s tvarohem i do ovocných knedlíků. V její společnosti vyniknou jablka i jahody a do štrúdlu je skutečně vynikající, i když nejde o klasický recept. Vyskoušejte jablečný štrúdl s rebarborou, překvapí vás expolzí chutí.

Proslulá kyselkavost rebarbory je daná vysokým obsahem již zmíněné kyseliny šťavelové. A to může pro některé znamenat komplikace. Kdo by si měl dát pozor?

Rebarbora se má sklízet do konce června a konzumují se jen její řapíky. Zdroj: Glimpse of Sweden / Shutterstock.com

S rebarborou opatrně

Kyselina šťavelová obsažená v rebarboře ve velké míře patrně narušuje rovnováhu vápníku v těle. Proto následně dochází k tomu, že tělo začne vápník nadměrně vylučovat. Ve skutečnosti to znamená, že by se rebarboře měly vyhnout osoby trpící ledvinovými kameny, dnou či revmatem. Dokonce se však uvádí, že velké množství rebarbory by neměly konzumovat ani těhotné a kojící ženy či děti.

Do listového těsta můžete zavinout nejen jablka, ale třeba rebarboru Zdroj: MariaKovaleva / Shutterstock.com

Rebarboru raději jen jako zpestření jídelníčku

Obecně lze říci, že rebarbora není vhodná k pravidelné konzumaci, ale jen občas pro zpestření jídelníčku, i když je to zároveň zdraví prospěšná zelenina. Pomáhá při depresích a pročišťuje střeva. Zlepšuje také krevní oběh a preventivně tak bojuje proti srdečním onemocněním i nemocem očí. Pozitivní vliv má rebarbora i na kvalitu pokožky celého těla, kosti i mozkové funkce. Je to díky velkému množství vitamínů a minerálů, z nichž jsou nevíce zastoupeny vitamíny skupiny B, C, E i K.