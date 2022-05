Nikdy nejezte rebarboru, pokud máte toto onemocnění

Máte rádi rebarboru? Kyselé řapíky lisů se používají do ovocných dezertů, a pokud jí přidáte tak akorát, bude mít váš moučník báječnou sladkokyselou chuť. Víte však o tom, že může být rebarbora nevhodná a škodlivá? Máte-li problémy s ledvinami, raději se rebarboře vyhněte!

Zdroje: zena.aktualne.cz, sever.rozhlas.cz

Kyselá a šťavnatá rebarbora

Dezerty s rebarborou jsou dobře známé u nás i ve světě. Docela obyčejné listí je tak akorát kyselkavé a šťavnaté, aby dodalo sladkým jablečným, jahodovým i jiným zákuskům říz. Sladkým pokrmům přidá rebarbora přesně tolik kyselosti, aby se vám sbíhaly sliny, jen co si na jablečný rebarborový štrúdl vzpomenete.

Rebarbora prospívá zdraví

Je dobře známo, že i rebarbora je plná zdraví prospěšných látek, a proto je její konzumace rozhodně vhodná a přínosná. Vitamíny skupiny B, obzvláště B3, jsou obsaženy v celé rostlině, stejně tak jako draslík, hořčík, mangan nebo vápník. Kyselina listová i kyselina pantotenová jsou pro organizmus důležité látky a tělo díky nim udržuje v dobrém stavu tvorbu krve, nervovou soustavu, ale také zdravou pokožku i vlasy.

Křehké řapíky rebarbory můžete zpracovat mnoha způsoby. Zdroj: Shutterstock.com / Anna Shepulova

Máte-li problémy s ledvinami, rebarboře se vyhněte

Jenže to má háček a právě šťavnatá, kyselkavá chuť rebarbory je problém. Kvůli kyselině šťavelové, která je v řapících obsažena ve velkém množství, se tato zelenina nehodí pro ty, kteří trpí ledvinovými kameny, záchvaty dny či revmatismem. Ano, všechny tyto choroby spojuje fakt, že kyselina šťavelová neblaze ovlivňuje symptomy a může zhoršit zdravotní stav osob, které onemocněními trpí.

Máte-li problémy nefrologického rázu, tedy s ledvinami, pak se může stát konzumace rebarbory velmi nebezpečnou. Je to kvůli tomu, že kyselina šťavelná naruší iontovou rovnováhu vápníku. Aniž by se musely symptomy projevit, může dojít k velmi vážnému poškození ledvin, které ve výjimečných případech končí až jejich selháním. Nicméně i při menším zásahu do rovnováhy organizmu může rebarbora zvýšit riziko vzniku ledvinových kamenů a už to je problém sám o sobě.

Bohužel tepelné zpracování nemá na kyselinu šťavelovou vliv. Pokud chcete eliminovat riziko komplikací, konzumujte rebarboru vždy v kombinaci s mléčnými výrobky s vysokým obsahem vápníku.