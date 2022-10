Bylinka běžně považovaná za plevel je ve skutečnosti zázrak pro ženy nad 50

Víte, jaká bylinka je jako dělaná pro ženy a pomáhá i těm, které se potýkají s problémy spojenými s klimakteriem? Je to bylinka běžná u cest i na loukách a je jí všude dost, ale moc se o ní nemluví. Obyčejný neobyčejný řebříček. Co všechno dokáže?

Znáte dobře řebříček?

Podívejte se na toto krátké video, které pro vás připravila Michaela z Bylinkového ráje. Její povídání vás zasvětí do užívání řebříčku a využití jeho léčivé síly, kterou potvrzují i vědecké studie.

Řebříčku je všude dost, ale užívá se málo

Řebříček obecný je trvalka, kterou určitě dobře poznáte podle květů i listů. Je to ta květinka, kterou jste jako děti urputně rvali do kytice mámě, ale rostlina ne a ne povolit. V přírodě kvete řebříček bíle či jen lehce do růžova, ale můžete narazit i na různé okrasné odrůdy, které mají květy nachové, purpurové či žluté. Rostlina je obvykle 20 až 40 cm vysoká a přímá, v české přírodě se vyskytuje hojně, stejně jako jinde v Evropě a Asii.

Řebříček obecný má i barevné kultivary, ty však k užívání vhodné nejsou. Zdroj: shutterstock.com

Řebříček je skvělou bylinou pro ženy

Řebříček je v lidovém léčitelství už odnepaměti dobře známou bylinkou, o které se však často nepíše. Její občasné užívání se rozhodně doporučuje ženám všech věkových kategorií, a to i těm, které procházejí menopauzou. Řebříček totiž napomáhá při různých gynekologických problémech a celkově harmonizuje funkce ženských orgánů. Pomáhá ženám v období menopauzy zmírnit nepříjemný průběh a pozitivné působí na hormonální hladinu. Používá se také při zánětech, onemocnění močových cest a ledvin, podporuje fungování žlučníku a pomáhá při problémech s trávením, povzbuzuje chuť k jídlu, ale také libida.

Řebříček obecný je známá rostlina, u níž se sbírá celá nať i s typickým a tolik známým bílým květem. Zdroj: shutterstock.com

I když jsou blahodárné účinky řebříčku dobře známé, mějte na paměti, že jeho dlouhodobé užívání či dokonce nadužívání rozhodně vhodné nejsou. Mohou vést k bolestem hlavy či závratím. Zařaďte proto řebříček do vašeho pitného režimu, ale s častými přestávkami.

Z rostliny se sklízejí především květy a nať, ideálně v době před rozkvetením. Pokud byste si chtěli rostlinu doma usušit, stačí jí jen teplé místo a stín. Uskladnit pak můžete podrcený sušený řebříček v uzavíratelné nádobě, aby nenavlhnul a nezačal plesnivět. Okrasné varianty nejsou vhodné ke sběru.

Řebříček obecný patří k oblíbeným léčivým bylinám. Ke sběru je vhodný jen ten bílý. Zdroj: petratrollgrafik / Shutterstock.com

Jak používat řebříček obecný?

Z bylinky se nejčastěji připravuje čaj nebo odvar vhodný k zevnímu použití. Můžete však také vyzkoušet přípravu šťávy nebo sirupu. Jednoduchá je také výroba tinktury.

Tinkturu lze vyrobit z čerstvého řebříčku, na který v přírodě ještě narazíte i teď, ale už odkvetl. Jako všechny tinktury je i u této potřeba použít kvalitní 40% alkohol. Láhev naplňte řebříčkem až po okraj a zalijte alkoholem. Nať nechejtelouhovat v tekutině na teplém světlém místě alespoň dva týdny.

Řebříček obecný bývá součástí směsí určených pro ženy. Zdroj: Whiteaster / Shutterstock.com

I když už se blíží zima, nevěšte hlavu, sáčkovaný řebříčkový čaj lze koupit také v lékárnách. Pokud narazíte na sypaný čaj, pak k přípravě jednoho šálku čaje postačí vrchovatá lžička sušené bylinky, kterou stačí spařit a jen krátce louhovat.