Obyčejný řebříček je skvělý likvidátor hemoroidů. Málokdo to o něm ví

Řebříček má drobné bílé květy a najdete ho na loukách, polích a podél lesních cest. Natrhejte si ho plnou náruč – vyplatí se to. Málokdo o něm ví, co všechno dokáže s lidským zdravím. Věděli jste například, že je skvělým pomocníkem i proti hemoroidům?

Řebříček obecný je v herbářích vedený jako Achillea millefolium. Své jméno získal podle slavného řeckého bojovníka Achilla. V řeckých bájích se píše, že slavný Achilles si pomocí téhle bylinky vyléčil hlubokou ránu po kopí. Léčivá pověst řebříčku, coby rostlinky, která dokáže vydezinfikovat a zacelit rány po bojích, se rozšířila i ve středověku. Zranění válečníci na něj nedali dopustit.

Na videu se dozvíte, co všechno řebříček obecný dokáže léčit:

Podpora ženské plodnosti

Kdo ví, jestli si tahle něžná rostlinka zasloužila takovou pověst. Vždyť má jen spoustu drobných bílých nebo narůžovělých kvítků, které vypadají jako něha sama. Navíc bylinkáři napříč staletími přišli i na další léčivé schopnosti řebříčku.

Například slavný německý kněz a léčitel Sebastian Kneipp nazýval řebříček „ženskou bylinou“. Doporučoval dívkám čaje a sedací koupele z řebříčku, které měly navodit pravidelnou menstruaci. Říkalo se také, že bylinka zabraňuje vzniku myomů a zánětů vaječníků, což mělo ženu ochránit před neplodností. Starší dámy řebříček trhaly, protože věřily, že jim uleví v menopauze.

Sklizeň vždy za sucha a tepla

Tím ale výčet léčivých schopností řebříčku nekončí. V herbářích je psáno, že řebříček má dezinfekční a antiseptické účinky. Podporuje trávení a krevní oběh. Můžete ho využít jako přírodní lék proti nachlazení, revmatismu nebo hemoroidům. Pokud chcete mít bylinku ve své lékárničce, můžete si udělat zásobu právě teď. Řebříček se sklízí od června do září.

Bylinkáři tvrdí, že řebříček má nejvíce prospěšných látek za slunného a suchého počasí. Sklízí se pouze nať (i s květy), kterou byste měli seřezat zhruba 12 – 20 centimetrů nad zemí. Pak už stačí bylinky svázat do hubených snopů a sušit zavěšené ve stínu. U řebříčku si dejte pozor, aby se nesušil na slunci, které by z něj vysálo léčivé silice. Stejně opatrné sušení se doporučuje v případě, že byste bylinu zpracovávali v sušičce. Lze to pouze do teploty 35 °C. Usušený řebříček je lehce aromatický a má nahořklou chuť. Skladuje se v uzavíratelné nádobě jeden rok.

Řebříček je univerzální lék na spoustu obtíží. Zdroj: Profimedia

Léčivý čaj (nejen) pro ženy

Uleví vám při menstruaci, ale zároveň sníží pocity psychického napětí. Výborný je také jako první pomoc při nechutenství, nadýmání, pocitech slabosti či závratích.

Příprava je jednoduchá. 1 vrchovatou lžičku bylinky zalijte ¼ litru vody. Nápoj krátce vylouhujte a pijte po doušcích třikrát denně.

Tinktura při špatném krevním oběhu

Tlumí zažívací potíže a zlepšuje krevní oběh. Zevně se dá použít jako mazání při atrofii kostí.

500 g čerstvé nati rozmixujte v mixéru nebo vylisujte v odšťavňovači. Vzniklou šťávu přeceďte. Do vymyté lahve pak nalijte 3 díly řebříčkové šťávy a 1 díl 95% lihu. Tinkturu uchovávejte v lednici. Při obtížích smíchejte lžičku tinktury s vodou či ovocnou šťávou. Popíjejte třikrát denně, uleví se vám.

Tinktura z řebříčku pomáhá vnitřně i zevně. Zdroj: Profimedia

Víno při zažívacích obtížích

Řebříčkové víno je první pomocí při trávicích obtížích. 50 g sušené bylinky zalijte 1 litrem bílého vína. Směs louhujte 8 dní a poté sceďte. Popíjejte před jídlem v dávce 50 ml vína.

Sedací koupel při hemoroidech

Pomáhá na hemoroidy, ale můžete ji využít i jako prevenci gynekologických zánětů. 100 g řebříčkové natě nechte přes noc louhovat ve studené vodě. Další den roztok zahřejte, přilijte do lavoru s teplou vodou. Sedací koupel si dopřávejte podle potřeby.

Pozor!

Řebříček není vhodný pro malé děti, těhotné a kojící ženy. U lidí s citlivou pokožkou může vyvolat alergickou reakci.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.celostnimedicina.cz, www.krasanamiru.cz