Plíseň a zánět z těla odstraní běžná zelenina: Snadno si ji teď sami vypěstujete

Tuhle lehounce štiplavou zeleninovou krasavici má rád snad každý. I když ji nejčastěji jíme jen tak, syrovou, v kuchyni má mnohem širší využití. O co se jedná? O obyčejně neobyčejné ředkvičky. Jsou totiž doslova zdravotním zázrakem a málokdo ví, že jejich konzumací se můžete velmi účinně zbavit zánětů v těle i plísně.

Někteří z nás čas ředkviček netrpělivě vyhlíží. Vždyť čerstvý chléb zlehka namazaný máslem a vylepšený ředkvičkami na plátky je jasný signál, že jaro je v plném proudu a spolu s ním i vytoužené teplé počasí. Rozhodně je můžete orestovat na másle, nakládat či použít do teplé kuchyně. Tak jako i ostatní zelenina si ale nejvíce prospěšných látek ponechá při šetrné úpravě.

Polévka nabitá zdravím

Ředkví existuje hned několik druhů. U nás je nejoblíbenější ta s červeným kabátkem, i když bílé ředkve jsou chuťově také lahodné. Věděli jste, že ředkvičku můžete zpracovat celou, to znamená včetně listů? Pokud jsou v dobré kondici, je skoro škoda se jich zbavovat. Využít je můžete k výrobě lehce pikantního pesta nebo je přidat do polévky. Pokud vás polévka zaujala, zkuste si uvařit ředkvičkový vývar plný chuti a zdraví.

Recept pochází ze středověké toskánské kuchařky a je zcela jednoduchý. Přesvědčte se na videu:

Připravte si alespoň dva svazky čerstvých ředkviček a očistěte je. Odřízněte zelenou část, ale nevyhazujte ji. Do středního hrnce dejte vařit vodu. Jakmile vře, osolte ji, přilijte panáka kvalitního extra panenského olivového oleje a vhoďte do hrnce i ředkvičky. Nechte je vařit, dokud nejsou měkké.

Pak je vyjměte z vývaru a ponechte stranou. Připravte si do hrnečku syrové vejce, udělejte ve vývaru vařečkou vír a vejce do něj pomalu vlijte a uvařte ztracené vejce. Zhruba po třech až čtyřech minutách vejce vyjměte, vývar dochuťte podle potřeby solí a pepřem. Do misky vraťte porci ředkviček, ztracené vejce a zalijte vývarem. Nasekat do něj můžete i zelenou nať. Během vaření lze přidat nakrájený pórek a cibuli.

Ředkvičky a zdraví

A co přesně v sobě štiplavé dary přírody ukrývají? Podle vědeckých studií jsou bohaté na vitamín K, C a vitamíny skupiny B. Najdete v ní i kyselinu listovou, beta karoten a minerální látky. Za zmínku jistě stojí fosfor, zinek a draslík. Ředkvičky také obsahují glukofinolát, což je sloučenina obsahující síru.

Při běžné konzumaci ředkviček je našemu organismu tato sloučenina prospěšná, má antimikrobiální látky a protinádorové účinky. Ukázalo se, že působí i jako prevence proti neurodegenerativním onemocněním a mozek udržuje ve velmi dobré kondici. Ve velkém množství může ale způsobit v našem těle neplechu. Pokud si několikrát týdně dopřejete svazek ředkviček, bát se nemusíte, naopak si užívejte benefitů, které ředkvička na zdraví má.

Ředkvičky můžete využít i v teplé kuchyni. Zdroj: Shutterstock

Díky ředkvičkám zažívání bez potíží

Látky v ředkvičkách obsažené působí i antimykoticky a příznivě ovlivňují trávicí trakt. Díky odstraňování nepřátelských bakterií a plísní dokáží zatočit s průjmy a nadýmáním. Vyšší obsah vlákniny a vody z ředkviček zase dělá skvělé pomocníky při hubnutí. V neposlední řadě si její konzumací při projevech nachlazení můžete značně ulevit. Uvolňuje totiž hlen nejen v nose, ale i ve vedlejších nosních dutinách a urychlují hojení.

