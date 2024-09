Znáte rehmánii? Tento druh netýkavky je oblíbený v čínské medicíně. Je to bylinka velmi pěkná i léčivá. Protože působí blahodárně na krev a játra, ale také imunitní systém je považovaná za jednu z bylin, které prodlužují život.

Rehmánie čili čínský náprstník

Zázrak čínské medicíny se Rehmannia glutinosa. Do češtiny se překládá jako náprstník, ale také jako rehmánie lepkavá či čínská. Je to bylinka známá především v Asii, svými růžovo nachovými květy se skutečně podobá i u nás rostoucímu náprstníku. Rostlina je pokryta hustými chloupky, které právě způsobují její lepkavost a dosahuje výšky přibližně 30 cm.

Tato poměrně malá rostlina má však dužnatý kořen a je to právě tento, který se používá jak v čínské tradiční medicíně, tak indické Ájurvédy. Léčivka má velmi široké použití a užívá se ve formě odvaru nebo tinktury.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Rehmannia glutinosa je velmi hezká bylinka.

Ač je to docela hezká květina, víc než vzhled proslavili rehmánii její léčivé účinky. Bylinka se používá samotná nebo v kombinaci s dalšími k pročištění jater a podpory jejich funkcí, s tím souvisí také krvetvorba a případné léčení anémie. Rehmánie však také podporuje zdraví kostí a kloubů, pozitivně působí i na imunitní systém a tradičně se jí také léčí diabetes.

Má se za to, že rostlina má velmi široké pole záběru a skutečně ovlivňuje pozitivně celý organismus. Pokud jde konkrétně o játra, bylinka by měli podpořit ozdravení tohoto orgánu, pročištění a regeneraci, navíc léčivka působí patrně i preventivně a do jisté míry může játra chránit, obsahuje totiž i mnohé antioxidanty.

Rehmánie by měla podpořit zdraví celého oběhového systému a tím zajistit dobré okysličení organismu. Navíc napomáhá také regulovat krevní cukry, což je velmi výhodné především při cukrovce.

Co říká o rehmánii věda?

Jak už to, tak bývá, odborníci se i o tuto potencionálně velmi zajímavou léčivku zajímají a publikovány byly již stovky malých studií, které se více či méně rehmánie týkaly. Není však jasné, zda budou účinky stejné i u lidí, jelikož jde především o bádání prováděných na živočiších.

V publikaci Journal of Ethnopharmacology z roku 2008 je doslova uvedeno, že „v posledních desetiletích bylo provedeno velké množství chemických a farmakologických studií o Rehmannii glutinosa.

V bylině bylo nalezeno více než 70 sloučenin včetně iridoidů, sacharidů, aminokyselin, anorganických iontů a dalších stopových prvků. Studie ukazují, že Rehmannia glutinosa a její účinné látky mají široké farmakologické účinky na krevní systém, imunitní systém, endokrinní systém, kardiovaskulární systém a nervový systém."

Online magazíny zaměřené na zdraví využívající vědecky ověřené závěry přiznávají rehmánii především účinky na obranyschopnost těla a nervový systém. Má se za to, že rostlina zmírňuje bolesti a odtoky.

Potvrzení těchto účinku nabízí například studie výsledků 30 bádání týkajících se rehmánie. „Rehmanniae Radix, účinná léčba pacientů s různými zánětlivými a metabolickými onemocněními: Výsledky přehledu korejských publikací“ z roku 2017.

I když nejsou vědou zatím potvrzené veškeré účinky bylinky, nutné je vzít v potaz že se její užívání rozhodně v organismu projevuje, a to teoreticky také negativně. Možný je výskyt alergie, poklesu krevního tlaku, interakce s léky či vliv na hormonální hladinu. Z těchto důvodů by se měli zdržte konzumace těhotné a kojící maminky, ale také lidé s chronickým onemocněním.

Zdroje: mdbiowellness.com, webmd.com