Zima je již dávno pryč a přišlo jaro. Chcete po zimě restartovat svůj imunitní systém a pořádně se připravit na teplo a alergie? S tímto skvělým trikem vám to bude trvat pouhé 3 dny, podívejte.

Imunitní systém se vyvíjí již od vašeho raného věku. Pomáhá přizpůsobit vaše tělo nástrahám a látkám okolo vás.

Každý má imunitní systém jinak vyvinutý, někdo může lehnout i z malé rýmičky, někdo zas nepropadá skoro žádným infekčním a bakteriálním onemocněním. Hlavní funkcí imunitního systému je rozpoznat, zničit a odstranit z těla jakékoli cizí látky.

Video, jak obnovit váš imunitní systém, najdete na Youtube kanále Dr. Eric Berg DC:

Zdroj: Youtube

Fungování imunitního systému

Jak se u člověka imunita postupně vyvíjí, na začátku života je zcela běžné, že děti rychle onemocní. Nejsilnější imunitu máte zhruba v 15. až 25. roce života. Poté začíná opět klesat, proto starší lidé propadají častěji nemocím a mohou se velice rychle nakazit různými viry.

close info Profimedia zoom_in Vaši imunitu můžete podpořit tím, že budete dodržovat zdravý životní styl, jíst hodně ovoce a zeleniny, které obsahují vitamíny a pravidelně udržovat tělo v pohybu.

Proto je potřeba imunitu doplňovat a do těla dostávat co nejvíce prospěšných vitamínů a minerálů. Nejlehčí způsob je jíst velké množství ovoce a zeleniny, která vám dodá potřebné vitamíny, nebo jíst vitamínové doplňky, které seženete běžně v lékárně. Imunitu však můžete také obnovit. Podívejte se, jak na to.

Jak obnovit imunitu

Vědecké studie prozradily, že imunitu je možné obnovit prakticky v každém věku. Jak? Krátkodobou hladovkou. Sice to nezní moc lákavě, ale opravdu to funguje. Krátkodobá hladovka pomáhá tělu zbavit se množství enzymu, který je spojován se stárnutím a umožňuje tělu, aby se očistilo od škodlivých látek a toxinů.

close info Profimedia zoom_in Třídenní hladovka pomůže vašemu imunitnímu systému se restartovat a zbavit starých a nefunkčních buněk.

Krátkodobé hladovění, což je 3 až 4 dny, také spouští tvorbu nových bílých krvinek, které pomáhají tělu bojovat s infekcemi, a tím pomáhají obnovit imunitu. Díky půstu má vaše tělo možnost zbavit se starých a již ne plně funkčních buněk.

Stačí opravdu pouze tři dny hladovky, při kterých ale budete místo jídla muset tělo doplňovat velkými zásobami tekutin a váš imunitní systém bude jako nový. Tímto způsobem bude po zimě vaše tělo připravené bojovat proti alergiím a toxinům, které se na jaře objevují.

Zdroje: www.pilulka.cz, www.chytralekarna.cz