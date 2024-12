Noční odpočinek je pro náš organismus nezbytný. Ovšem všeho moc škodí. Jaká jsou rizika příliž dlouhého spánku pro naše celkové zdraví?

Kvalitní a dostatečně dlouhý spánek je pro každého z nás stejně důležitý jako pravidelná a odpovídající strava nebo adekvátní dávka pohybu. Zatímco nedostatek spánku může způsobit řadu zdravotních problémů, překvapivě je i jeho nadbytek pro naše tělo značně nebezpečný. Jaké zdravotní komplikace přináší nadměrný spánek a jaký je optimální počet hodin spánku pro dospělého člověka?

Proč je spánek důležitý

Spánek je zásadní jak pro fyzické, tak i duševní zdraví. Během spánku dochází k celkové regeneraci těla a posilování imunitního systému. Dostatečný a kvalitní spánek je nezbytný pro udržení optimálního zdraví a celkové psychické pohody.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Obecně se doporučuje spát dospělým 7 až 9 hodin denně.

Doporučená dávka spánku pro dospělé

Obecně se doporučuje spát dospělým jedincům 7 až 9 hodin denně. Doba spánku se u každého z nás však může nepatrně lišit v závislosti na konkrétním věku, životním stylu a individuálních potřebách.

Nebezpečí nadměrného spánku

Dlouhodobě nadměrný spánek, tedy více než 10 hodin denně, může mít negativní dopady na naše celkové zdraví. Přestože si mnozí mohou myslet, že je delší spánek pro organismus prospěšný, opak je pravdou. Příliš dlouhý spánek narušuje běžné biologické rytmy a může být příčinou různých zdravotní problémů. A jaká konkrétní rizika nadměrný spánek přináší?

Srdeční onemocnění

Prokázaná byla souvislost mezi nadměrným spánkem a zvýšeným nebezpečím srdečních onemocnění, jako je například infarkt nebo mrtvice. Příliš spánku přispívá i ke zvýšené hladině nezdravého cholesterolu, narušení přirozených rytmů těla a neblaze ovlivňuje i hladinu hormonů spojených s kardiovaskulárním zdravím.

Vznik cukrovky

Nadměrný spánek u mnohých jedinců ovlivňuje citlivost na inzulín, metabolismus glukózy a zvyšuje hladinu cukru v krvi, což jsou rizikové faktory pro vznik cukrovky 2. typu.

Přibývání na váze

Existuje i souvislost mezi nadbytkem spánku a obezitou. Dlouhé hodiny strávené v posteli jsou spojené se sníženou fyzickou aktivitou a mají neblahý vliv na zdravý metabolismus. Velká dávka spánku negativně ovlivňuje hladinu hormonů regulujících pocit hladu a sytosti, což vede k přejídání a tendenci jíst zejména sladká a tučná jídla.

Bolesti páteře

Dlouhý spánek značně přispívá i k bolestem zad a kloubů. Jestliže se vás tento zdravotní problém týká, neměli byste to s nadměrnou dávkou spánku a ležením v posteli přehánět. Lékaři doporučují naopak odpovídající fyzickou aktivitu a od dlouhého spánku odrazují.

Rychlé stárnutí mozku

Nadměrný spánek negativně ovlivňuje kognitivní funkce a značně urychluje degenerativní procesy v mozku. Podle odborného výzkumu, jehož výsledky zveřejnil časopis Journal of the American Geriatrics Society, může mít dlouhý spánek vliv na rychlejší stárnutí mozku, a to až o dva roky a výrazně zkomplikovat schopnost vykonávat každodenní běžné povinnosti a úkoly.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Dlouhé hodiny strávené v posteli znamenají sníženou fyzickou aktivitu a mohou vést k poruchám metabolismu.

Bolesti hlavy

Nezvykle dlouhý spánek ovlivňuje chemické procesy v mozku a mnohdy je příčinou častějších a intenzivnějších bolestí hlavy. Obvlášť, když řešíte zdravotní problémy, které s tím těsně souvisejí.

Výkyvy nálad a deprese

Jedinci, kteří spí neúměrně dlouhou dobu, mívají větší sklony k výkyvům nálad, úzkostem a depresivním stavům. Zkrácení spánku na doporučovanou délku může v mnohých případech naopak psychický stav vylepšit.

Rizika předčasného úmrtí

Rozsáhlé epidemiologické výzkumy potvrdily i souvislost mezi nadměrným spánkem a riziky předčasného úmrtí, což je způsobeno nejen výše uvedenými zdravotními potížemi, ale i nadměrným vznikem zánětů v těle.

Zdroje: www.idnes.cz, www.hopkinsmedicine.org, www.magazin.aktualne.cz