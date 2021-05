Jaký jste rodič podle horoskopu?

Rodičovství je velká výzva. Celkově je to zážitek, který v sobě mísí všechny existující emoce, výchovu, zkušenosti, ale také naši povahu. Pokud věříte, že ji ovlivňují alespoň trochu hvězdy a datum narození, koukněte se, jaký jste nebo budete rodič právě podle horoskopu.

Rodičovství může být obtížné. Chcete-li pochopit vlastnosti dítěte a zacházet s nimi, musíte nejprve poznat sami sebe. Znamení zvěrokruhu dělají přesně tuto práci za vás. Na základě toho, kdy jste se narodili.

Beran (21. března - 19. dubna)

Svým dětem pomáháte být ambiciózní. Jsou pro vás prioritou. Vaše tvrdohlavost a starostlivá povaha však může vést k tomu, že pokud budete příliš tvrdí a otravní, vzbouří se. Jako beran se nenechte unést svou vášní a odhodláním. Buďte trpěliví a nenakládejte svému potomkovi moc úkolů.

Býk (20. dubna - 20. května)

Býk je láskyplný jedinec, který chce ve své domácnosti co nejvíce pocitu spokojenosti a bezpečí. Jako rodiče si vážíte času tráveného společně se svou rodinou, nejlépe někde v přírodě. Býk je pravděpodobně trpělivější než většina lidí, ale je také tvrdohlavý a náchylný k bojům. Proto se se svými dětmi můžete často hádat. Zkuste se, ještě před tím, než se pustíte do konfliktu, pořádně nadechnout.

Blíženci (21. května - 21. června)

Jste impulzivní, zábavní a inspirativní pečovatelé. Své děti berete rádi do muzeí a parků. Když vám kladou náročné otázky, odpovídáte logicky a věcně. Chcete své děti naučit vše, co znáte – a jste skvělým posluchačem. Jediná nevýhoda je, že jste příliš úzkostliví. Děti totiž mohou vycítit napjatou atmosféru, když jim neřeknete na přímo, co vás trápí. Zaměřte se tedy na komunikaci a buďte ke svému okolí naprosto upřímní.

Rak (22. června - 22. července)

Rak miluje rodinné tradice a rituály. Společné nedělní pečení a páteční filmová noc jsou pro vás znakem stability. Také vyhledáváte jakýkoliv druh společné rodinné aktivity, ať je to výlet na hrad, jízda na kole, hádanky nebo deskové hry. Priorita číslo jedna? Být spolu. To však může vaše děti, zvláště pokud jsou starší, dusit.

Lev (23. července - 22. srpna)

Jako hrdí lvi se rádi chlubíte úspěchy svých dětí. Oslavujete s nimi každý diplom nebo trofej. Také je rádi obdarováváte. Chce váš syn modré tenisky? Má je mít. Chce k tomu ještě žluté tkaničky? Není problém. I když jsou pro vás děti na prvním místě, jako lev na to někdy můžete zapomenut. Vždy totiž přijde chvíle, kdy chcete být na prvním místě vy sami. Proto si v těchto dnech dejte pozor, abyste nepůsobili arogantně.

Panna (23. srpna - 22. září)

Domov panny září čistotou. Proto se i vaše děti naučí skvěle plánovat domácí práce a budou mít pokojíček jako z katalogu. Jste zvědavý a obětavý rodič, co respektuje názory svých potomků. V nejhorším případě jste ale příliš kritičtí a přehnaně starostliví. Proto mějte na paměti, že se z neposkládaného prádla svět nezhroutí a rýma se dá vyléčit i doma.

Váhy (23. září–22. října)

Děti vah dostanou pravděpodobně to nejlepší vzdělání, jaké je vůbec možné. Oceňujete krásu a vzhled. Jste duší aristokraté a umělci. Svůj názor na svět však nikomu nevnucujte. I když se vám to nemusí líbit, je možné, že vaše dcera nebude chtít nosit roztomilou růžovou sukni, ale navlékne si roztrhané tepláky. Z toho můžete být rozčarovaní. Avšak nebojte. Pro tentokrát to skousněte a myslete na budoucnost. S největší pravděpodobností z vašich potomků vychováváte nové módní návrháře nebo architekty.

Štír (23. října - 21. listopadu)

Štíři své děti rádi zaměstnávají. Vytváříte tak kolem sebe vyvážený život. Vaše rodina tak s největší pravděpodobností konzumuje jen zdravé jídlo, má dostatek pohybu a spánku. Času stráveného s nejbližšími si skutečně vážíte. Dejte si však pozor, abyste na své okolí, v otázce zdravého životního stylu, netlačili. Pro děti může být honba za dokonalostí a samými jedničkami stresující. Pokud na sobě zpozorujete, že od svých potomků chcete příliš mnoho, zkuste couvnou a nechat je vyspat, alespoň v sobotu, až do odpoledne.

Střelec (22. listopadu - 21. prosince)

Střelec miluje život. A také doufá, že jeho nadšení děti zdědí. Proto rádi chodíte na výlety nebo dovolené. Cestování je pro vás často důležitější než škola, ze které svou rodinu pravidelně omlouváte. Avšak opatrně. Vaši potomci potřebují kolektiv.

Kozoroh (22. prosince - 19. ledna)

Kozorozi jsou pracovití, a to platí i v roli rodiče. Učíte příkladem a vaše děti mají pokojíček plný knih, poučných hraček a filmů. Někdy však nebuďte tak příliš vážní a upjatí. Asi nechcete, aby si vás děti pamatovali jako přísného a nekompromisního rodiče. I když jste vždy připraveni poskytnout svému potomkovi to nejlepší, zkuste se naučit rozeznat hranice mezi nutností a touhou. Hrát si jen tak je přece tak skvělé.

Vodnář (20. ledna - 18. února)

Jako rodič vodnář budete chtít být nejlepším přítelem svého dítěte. Vyprávíte bláznivé příběhy, tančíte nebo se oblékáte jako hippies. To však neznamená, že jste nezodpovědní. Sice svým potomkům dovolíte kempování v přírodě, náležitě je však poučíte o škodlivosti alkoholu. V náročných situacích ale můžete někdy ztratit kontrolu nad svými emocemi. Proto se nebojte s dítětem komunikovat o svých pocitech.

Ryby (19. února - 20. března)

Matky ryby jsou plné kreativity. Zapojujete své děti do malování barevných kamínků nebo společně vaříte. Jste však také někdy až přehnaně úzkostlivé. Boule ze školky ve vás může vyvolat záchvat pláče. I když je třeba dítě chránit, neměli byste to, jako otec či matka ryba, přehánět. Mohli byste své strachy přenést na dítě.

Každé znamení zvěrokruhu má řadu osobnostních rysů, díky nimž jste fantastickými rodiči svým vlastním odlišným způsobem. Rodičovství je neustálý proces, ve kterém se každý den, kdy jste rodičem, učíte nové věci a přijímáte nové způsoby myšlení. Nezapomeňte zacházet se svými vlastnostmi jako se svými aktivy a využívat je ve svůj prospěch.

