Šest rostlin, které snižují bolest očí z počítače a mobilu

Slzí vám oči od neustálého koukání do monitoru počítače? Mohou vám s tím pomoci určité rostlinky. Ty snižují namáhání očí z mobilních telefonů i notebooků. Pokud tedy chcete být produktivnější a bez slz, pak si pořiďte do místnosti, kde pracujete, následující uklidňující rostliny.

Zdroje: www.vitalia.cz, cs.haenselblatt.com, katedra chemie IPB University v Indonésii

Studie prokázaly, že je důležité vhodně umístit určitou zeleň do pracovního i domácího prostoru, protože vaše efektivita práce bude až o 15 % vyšší než v normálu.

Koukáte celý den do telefonu nebo do počítače? Pak si přivoláváte stresy, bolesti hlavy, suchou pokožku, únavu i bolest očí. Dejte si do bytu rostliny, které vám dodají energii, snižují hladinu stresu, snižují frekvenci bolení hlavy. Dále studie prokázala, že rostliny reagují na vysokofrekvenční neionizující elektromagnetická pole.

Jakých 6 rostlin si pořídit domů, pokud trávíte denně několik hodin nad monitorem?

Bazalka je posvátná

Bazalka je rostlina, která je v mnoha indických domácnostech považována za posvátnou. Využijte její síly, pokud se chcete zbavit stresu a úzkosti. Bazalka pohlcuje elektromagnetické záření vyzařované z obrazovky notebooku, proto si ji postavte na pracovní stůl domů i do kanceláře. Navíc, když si budete připravovat salát, pár lístků si do něj můžete přidat.

Rozmarýn má antioxidační účinky

Rozmarýn je rostlina, která silně působí proti škodlivému vlivu elektromagnetického záření mobilních telefonů a hraje také roli v navýšení aktivity. Díky svým antioxidačním účinkům je skvělý na stole, kde máte umístěn počítač, ochrání vás totiž před škodlivým zářením. Také si můžete vždy utrhnout čerstvou snítku do osvěžujících nápojů nebo na grilovaná masa.

Betelový list žvýkejte čerstvý

Betelový list zabraňuje škodlivému působení hydroxylových a superoxidových radikálů spolu s jeho lymfoproliferativní aktivitou gama a rádiových vln. Tuhle rostlinu musíte doma prostě mít! Navíc si ho můžete přidat do salátů nebo žvýkat čerstvé listy. Na Srí Lance je to oblíbená lahůdka a elixír mládí i energie!

Pavoukova rostlina je velmi účinná

Chlorophytum comosum neboli pavoukova rostlina byla zkoumána na katedře biochemie na kalkatské univerzitě v Indii. Bylo tak zjištěno, že tato rostlina je velmi účinná v absorpci záření elektromagnetického pole. Zavěste ji tedy nad pracovní stůl, její listy vytvoří nad vámi příjemnou oázu a navíc vás ochrání.

Hadí rostlina snižuje tepelné záření

Ve studii provedené na katedře chemie IPB University v Indonésii bylo zjištěno, že Sansevieria trifasciata může absorbovat elektromagnetické záření z různých elektronických zařízení. Rovněž snižuje tepelné záření vyzařované smartphony. To se měřilo po dobu 20 minut, přičemž snížilo tepelné záření o 4,4 °C v první minutě a 4,3 °C ve druhé.

Pothos uklidňuje mysl

Pothos je skvělou rostlinou pro uklidnění mysli a snížení stresu. V Japonsku zjistili, že dotyk listů zlatého pothosu má uklidňující a harmonizující vliv na mysl. Další studie byla provedena na univerzitě v Koreji, která uvádí, že interakce s pokojovými rostlinami může snížit psychologický a fyziologický stres potlačením aktivity autonomního nervového systému u mladých dospělých. Tato studie také zjistila, že vidět zelenou barvu má uklidňující a relaxační účinek na lidskou mysl. Denní pohled na svěží zelené listy pothosu umí zkrátka zázraky!