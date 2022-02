Jak spát s rýmou a nachlazením? Tyto rostliny přeneste do ložnice, uleví se vám

Víte, které rostliny vám pomohou s rýmou a nachlazením? Nebo s alergiemi? Rýma může mít více příčin. Rostliny dokážou pomoci. Nevyléčí vás sice jako pomocí kouzelného proutku, ale zjednoduší dýchání a zrychlí vaši rekonvalescenci. Rostlin, které vám pomohou při rýmě, je hned několik. Máte je doma?

Jak rostliny pomáhají proti rýmě?

Posuzujeme-li rostliny podle toho, jaký mají vliv na rýmu, pak je dobré vědět, že zásadní je vlhkost a čistota vzduchu. Právě vlhkost pomáhá rekonvalescenci i proti virózám a nachlazení. Rostliny můžete nahradit zvlhčovačem vzduchu, anebo si přeneste několik nejvhodnějších květin do ložnice. Důležité je také to, aby šlo o rostliny, které nezpůsobují alergie, nechytají excesivně prach či nedráždí dutiny a sliznici. Jaké rostliny zkvalitňují a zvlhčují vzduch nejlépe?

Areka je nejen zdobná, ale také výrazně vzlhčuje okolní ovzduší. Zdroj: Shutterstock.com / Pixel-Shot

Rýmu zaženou zvlhčující a vzduch očišťující pokojovky

K rostlinám, které nejlépe pročišťující a zároveň zvlhčující vzduch patří potos. Nenáročná pokojovka může být pěstována také hydroponicky. Patří k nezmarům v českých domácnostech, a pokud ji nemáte, rozhodně postačí uštípnutá větévka od souseda. Zanedlouho se vám rozroste.

Aloe vera je suchomilná léčivka, kterou využijete po všech stránkách. Pokud jí dodáte nezbytné minimum péče, odvděčí se vám nejen čistým vzduchem, ale také gelem v listech, který má mnohé použití jak v přírodní medicíně, tak i v péči o tělo.

Aloa je jedna z nejznámějších exotických léčivek. Zdroj: Shutterstock.com / Mallmo

Tchynin jazyk je nedostižně nenáročnou květinou. Roste, zdobí a vyžaduje jen minimální zálivku. Zároveň ale patří ke květinám, které markantně zlepšují ovzduší.

Překvapivě i palma areka je v tomto směru vyzdvihována. Areka má radši sušší prostředí a dobře propustnou hlínu. Mimo jiné miluje také polostín. Přínosná je především absorpcí toxinů, ale také zvlhčováním vzduchu v místnosti. Je jednou z rostlin, které produkují kyslík i v noci.

Mezi nedráždivé pokojovky oblíbené pro jejich vzduch očišťující schopnosti patří také toulcovka, aglaonema či dracéna „Janet Craig“.

Aromatické rostliny, které umí protáhnout dutiny

Dýchání pomáhají také eukalypty čili blahovičníky nebo máta. Oba typy rostlin jsou výrazně aromatické, ale vyloženě vhodné pro pročištění dutin.

To by bylo, kdybychom vynechali rýmovník. Už podle jména je jasné, že rýmovník je právě to pravé při nachlazení a rýmě. Nejenže si můžete z jeho listů připravit čaj, sirup nebo limonádu, rýmovník pomůže protáhnout i dutiny svým charakteristickým aroma, které rostlina uvolňuje při každém otěru. Umístěte rýmovník v blízkosti svého lůžka. Pokud jste zdraví, jeho výrazné aroma vás může při usínání a ve spánku rušit, během nachlazení je však rýmovník více než vhodný právě v ložnici.

Eukalyptus je vhodný i pro astmatiky. Zdroj: Profimedia