Jaká rostlina vám přísluší podle znamení zvěrokruhu: Měli byste ji mít doma

Věděli jste, že postavení hvězd v den vašeho narození, ovlivňuje spousty věcí ve vašem životě, včetně toho, jaké se k vám hodí pokojové rostliny? Pojďte zjistit, jaká květina se hodí k vašemu znamení zvěrokruhu.

Zdroje: fajntip.cz, horoskopy.blesk.cz, ireceptar.cz

Beran (21. března – 19. dubna)



Lidé ve znamení Berana jdou do všeho po hlavě a občas kvůli své tvrdohlavosti a zaslepenosti zapomínají na správnou péči, což je důvodem, proč se k jejich povaze dokonale hodí sukulenty. Jelikož jsou nenáročné na pěstování, jejich pořízení bude pro vás sázka na jistotu.

Býk (20. dubna – 20. května)



Býci jsou ideální majitelé pro náročnější rostliny. Fíkus lyrový vás sice bude stát hodně péče, výsledky vás ale rozhodně uspokojí.

Blíženci (21. května – 21. června)



K Blížencům se hodí se hodí adaptabilní Filodendron. Tato rostlina je přizpůsobivá, stejně jako bývají lidé narozeni v tomto znamení. Daří se jí v nejrůznějších podmínkách. Listy mívají světlou barvu a budou vám připomínat váš optimismus.

Zdroj: Profimedia

Rak (22. června – 22. července)



Potřebujete rostlinu, která bude vyzařovat velikou dávku pozitivní energie, proto se k vám hodí Pachira vodní. Pachira aquatica je tropický mokřadní strom z čeledi slézovitých Malvaceae, původem ze Střední a Jižní Ameriky, kde roste v bažinách.

Lev (23. července – 22. srpna)

Lvi jsou velice sebevědomí, a proto do svého domova potřebují překrásnou rostlinu, kterou se budou chlubit návštěvám. Nejlepší je pro vás Bromélie. Touto krásnou rostlinou zaručeně zaujmete každého, kdo projde vašim obydlím.

Panna (23. srpna – 22. září)



Lidé ve znamení Panny bývají obdařeni pečlivostí, logickým myšlením a trpělivostí. Kaučukovník brazilský je pro ně ta pravá rostlina. Má krásné listy a zapadne do dokonalé domácnosti každé Panny.

Zdroj: Profimedia

Váhy (23. září – 23. října)



Váhy milují rovnováhu a klid a často mají smysl pro umění. Monstera je rostlina jako stvořená pro ně. Listy vyrůstají dokonale symetricky a uspokojí náročné estetické požadavky Vah.

Štír (24. října – 21. listopadu)



Ke Štírům bezesporu patří upřímnost, a proto potřebují rostlinu, která jim řekne, co přesně chce. Dračinec vám dá jasně najevo, co zrovna potřebuje a tím pádem je pro vás ideálním tichým společníkem do bytu.

Střelec (22. listopadu – 21. prosince)



Jste neustále pryč z domu a nic vás tam netáhne? Zkuste si pořídit Alokázii. Nejen, že vás udrží více doma, ale je také náročnější na péči, což se hodí k vaší touze dosáhnout svých cílů.

Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22. prosince – 19. ledna)



Kozorohové jsou zemské znamení ovládané Saturnem a mají v sobě přirozené pěstitelské schopnosti. Zvažte proto pořízení fíkovníku, či jiného bonzaje. Fíkovníky mají schopnost odrážet množství péče, kterou do nich vložíte, a vždy vám ji vrátí.

Vodnář (20. ledna – 18. února)

K Vodnářům se skvěle hodí Šplhavnice zlatá. Tato rostlinka vám bude vždy připomínat vaši životní filozofii nedržet se při zemi.

Ryby (19. února–20. března)



Ryby jsou velice zapomnětlivé a rády odpouští. Rostlina Zamiokulkas nepotřebuje příliš vody ani světla, a proto rybičkám vždy odpustí, když na ni náhodou zapomenou.

Zdroj: Profimedia