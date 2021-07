Co udělá s lidským tělem rozchod? Jaké bylinky zmírní trápení

Určitě jsme se všichni ocitli nejednou v situaci, kdy jsme chtěli se vším praštit, ráno se nám nechtělo vstát, nic nás netěšilo, neměli jsme chuť k jídlu, na přátele, na nic. Nejraději bychom se někam schovali a přežili dobu, až zase bude lépe. Jednou z takto těžkých, mnohdy krizových situací je rozchod. Jak se s ním vyrovnat? Není třeba hned běžet k psychologovi, popřípadě si u psychiatra nechat napsat antidepresiva. Zkusme nejprve přírodní cestu.

Zdroje: www.celostnimedicina.cz, www.novinky.cz, bylinkopedie.cz/bylinky-na-nervy/

Příroda je mocná čarodějka a téměř vždy nám nabízí nějakou zdravější alternativu, než jsou léky a chemikálie. Pokud máte za sebou těžký rozchod, je vám smutno, cítíte se sami, nebo už se dá hovořit dokonce o depresi a stresu, zkuste jednu ze seznamu bylinek, které sice nedokáží náš problém vyřešit, ale určitě zmírní trápení, uklidní nás nebo nám dovolí se konečně pořádně vyspat. Spánek je totiž při stresu a nervech na pochodu tím nejdůležitějším, a jeho nedostatek se projevuje jen dalším stresem, nervozitou, nesoustředěností… a my se tak ocitáme v začarovaném kruhu.

Deprese nevyžaduje hned antidepresiva. Zkuste si pomoci přírodní cestou Zdroj: Profimedia

Nelečte se sami!

Ani s bylinkami to není tak, že si dáte první, která vás napadne. Určitě je lepší se poradit v lékárně, přečíst si odbornou literaturu, nebo se zeptat zkušenějších „kořenářek“. Každý by totiž měl sám na sobě vyzkoušet, která bylinka na něj skutečně funguje a splní svůj účel. Platí ale jedno pravidlo – bylinky by měly být čerstvé, tedy neměli byste si je doma sušit déle než jeden rok, protože pak ztrácejí na účinku a intenzitě.

Kdy sáhneme k bylinkám

Stres a zoufalství z rozchodu je podobný pocitu vlastního selhání. Často jej provázejí psychické problémy v kombinaci s problémy zdravotními, které se mohu po stresu z rozchodu také projevit. Abychom předešli lékařem diagnostikované klinické depresi nebo úzkostným stavům, je potřeba hlavně začít něco dělat, i když se nám strašně nechce. Sáhněme po bylinkách! Tyto přírodní látky totiž neovlivňují bdělost ani schopnosti koncentrace, a dokonce nejsou ani návykové.

Deprese je smrtelně vážná nemoc, kterou ročně onemocní víc než pět lidí ze sta Zdroj: fizkes / Shutterstock.com

Bylinky na uklidnění

Kozlík lékařský – kořen

Pokud si dáme každý večer šálek odvaru z kozlíku, při dlouhodobém užívání se náš organismus celkově zklidní. Kozlík podporuje spánek bez nepříjemných vedlejších účinků klasických léků, zkracuje dobu usínání a tím zlepšuje celkovou kvalitu spánku. Působí podobně jako nízké dávky léků na spaní. Účinný je proti strachu, depresi a křečím. Snižuje krevní tlak a mírně snižuje bolest. Odvar je možné si doma připravit přímo z čerstvého a namletého kořene, nebo si můžeme v lékárně koupit tinkturu či tabletky. Chuť kozlíku je jemně nasládlá. Alergie u jeho užívání nejsou známy a objevují se velice zřídka. Jeho charakteristický pach milují kočky!

Už ve středověku se kozlík používal jako pomoc při nespavosti Zdroj: Lipatova Maryna / Shutterstock.com

Meduňka lékařská – trvalka

Meduňku nalezneme volně rostoucí v přírodě, ale můžeme si ji i vysadit na zahrádce nebo dokonce do květináče. Odvar z ní je možné připravit z listů či natě. Meduňka nás dokáže zbavit křečí a svalového napětí, celkově nás uvolňuje, zbavuje depresí, bolestí hlavy, ale hlavně odstraňuje nespavost. Obsahuje totiž éterické silice. Vynikající je při celkové podrážděností, s níž se po rozchodu můžete spolu s návaly smutku také potýkat. Meduňka dokáže i snížit krevní tlak a celkově nás zklidní a jemně utlumí naše přecitlivělé vjemy.

Meduňka zklidňuje a osvěžuje mysl. Zdroj: Profimedia

Levandule lékařská

Aromatickou a léčivou rostlinu z čeledi hluchavkovitých si můžeme vypěstovat i doma na balkoně. Nálev z jejího květu se přidává do koupele již od dob starého Říma. Má zklidňující účinky, které působí pozitivně při bolestech hlavy, nespavosti, nervozitě a závratích. Levandule také mírně snižuje krevní tlak.

Z levandule lze připravit skvělý a účinný čaj Zdroj: Profimedia

Třezalka tečkovaná

Třezalka má sedativní účinky, ale platí zde jedno pravidlo: Neměli bychom ji užívat na sluníčku, protože se pak mohu objevit její fototoxické účinky, jež by nám přivodily nejspíše vyrážku. Třezalku lze koupit ve formě již hotového čaje, ale lepší je nasušit si samotnou bylinu nebo si opět opatřit silnější tinkturu. Macerací květů třezalky v olivovém nebo slunečnicovém oleji se získá tzv. třezalkový olej jasně červené barvy, který má zklidňující a antidepresivní účinky. Třezalka ale není vhodná pro každého, kontraindikací je například nízký krevní tlak, těžší formy cukrovky a alergie. Třezalka se nesmí kombinovat ani s antidepresivy. Látky obsažené v třezalce jsou mohutnými induktory jaterních enzymů, proto může třezalka mít závažné a nepředvídatelné interakce s celou řadou běžně používaných léčiv, např. warfarinu, digoxinu, imunosupresiv (léků na úmyslné potlačení imunity, například po transplantacích či u HIV pozitivních pacientů).

Už v historii byla třezalka používána k léčebným účelům, zejména ve formě čaje a oleje. Zdroj: Profimedia

Mučenka

Mučenka patří už dle názvu do rodu mučenkovitých a ve volně prodejných lécích či přírodních přípravcích se používá pro mírné analgetické, sedativní a spasmolytické účinky. Dokonce je i obsažena v některých sedativech. Lze ji použít i při rozchodu a při všech neurotických stavech neklidu, lehkých poruchách usínání nebo při přerušovaném spánku.

Extrakt z ovesných klíčků

Další pomocí po rozchodu může být i méně známý extrakt z ovesných klíčků.

Chmel

Ač nás to může překvapit, i chmel by nám mohl pomoci po rozchodu, a to nemáme na mysli jeho tekutou formu, pivo. Chmel otáčivý je totiž vytrvalá dvoudomá pravotočivá liána z čeledi konopovitých, a má léčivé účinky. Jako účinnou látku obsahuje lupulin, který byl objeven ve Francii již roku 1813. Chmel se užívá při nespavosti, nervovém rozrušení i neklidu.

Ač nás to může překvapit, i chmel by nám mohl pomoci po rozchodu Zdroj: IHX / Shuttertock.com

Pokud jste si nenašli v našem seznamu vaši ideální bylinku, na zklidnění psychiky po rozchodu pomáhají rovněž některé vitamíny a minerály. Jejich hladinu v těle bychom si měli hlídat, protože jsme-li ve stresu, zvyšujeme jejich spotřebu, čímž se opět zvyšuje náchylnost organismu podléhat stresovým situacím. Takže pokud vás opustil váš milovaný nebo milovaná, nebojte se si kromě bylinkové terapie naordinovat i zvýšenou dávku vitaminů B a C a nezapomeňte na hořčík.

Pro jedno kvítí slunce nesvítí. Už brzy bude lépe a všechno je vždycky tak, jak má!