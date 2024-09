7 příznaků úzkosti, které lidé mylně považují za infarkt

Kateřina Jelínková 21. 9. 2024 clock 4 minuty video

Už je to tady, říkáte si možná při pocitu tlaku na hrudi, zrychleném dýchání, možná se vám i zatočí hlava… Může to být infarkt, ale také může jít o docela jiné problémy, které zdánlivě nejsou tak závažné, ale v dlouhodobém časovém úseku mohou velmi ublížit. O co jde a co s tím?

Bez zdravého srdce může člověk jen těžko plnohodnotně žít, a tak se o jeho stav většinou opravdu bojíme. Pak ale přijde chvíle, kdy se objeví stížené dýchání, bolest, zrychlený tep a další příznaky, které si běžně spojujeme s infarktem. Pravdou ale je, že může jít o úzkost, která dokáže infarkt napodobit víc než přesvědčivě. Je proto důležité naučit se tyto dva možné stavy rozlišovat. V případě jakýchkoliv pochybností ale vyhledejte lékaře. Ani úzkostná ataka totiž není žádná banalita. Jak poznat infarkt? Pomůže vám video v youtubovém kanálu IKEM Praha: Zdroj: Youtube Tlak na hrudi, ale bolest jiná Nejčastějším příznakem, který si vybavíme při slově infarkt, je tlak na hrudi. Jenomže i tento pocit může být velmi snadno vyvolán stresovou situací, na kterou tělo reaguje úzkostnou atakou, ať už se jedná o stres dlouhodobý, nebo okamžitý. Jde-li o bolest “tupou”, kterou mnozí popisují, jako by jim někdo stoupl na hrudník, půjde pravděpodobně o úzkost. Infarkt se totiž projevuje spíše bolestí ostrou, vystřelující až do levé paže. Srdeční rytmus pokaždé jiný Dalším problémem v obou situacích může být změna srdečního rytmu. Zatímco ale u infarktu jde spíše o nepravidelnost nebo zpomalení, úzkost způsobuje naopak zrychlený tep a pocit, jako by mělo srdce “vyskočit z těla”, tedy bušení, které nelze ignorovat nebo si ho nevšimnout. Pozor na hyperventilaci Jakmile si toto uvědomíte, je dost možné, že se zaměříte i na svůj dech, s nímž bývají v takovou chvíli také problémy. Zase jsou zde zásadní rozdíly, které bude dobré znát. Infarktový stav s sebou nese krátký dech z důvodu omezeného přísunu kyslíku do srdce. Úzkost může navodit tak zvanou hyperventilaci, kdy naopak tělo přijímá více kyslíku. Ani to není dobré a může brzy dojít až k mdlobě. close info Pixabay zoom_in Bolest na hrudi je průvodním jevem v obou případech. Mdloby v obou případech Přílišný přísun kyslíku, stejně jako jeho nedostatek, mohou člověka dovést až na hranici mdloby. Kdyby mělo jít o infarkt, bude současně přetrvávat ostrá bolest na hrudi a přidá se také výrazná bledost. Pocit závratě a sklon k omdlení nejsou tak snadno zažehnatelné, zatímco v případě úzkosti by měl odeznít ve chvíli, kdy se člověk mírně uklidní. I pot může být rozdílný Infakrt a úzkostná ataka mají více podobných znaků, než by se mohlo na první pohled zdát. Opravdu tedy není jednoduché je od sebe v prvních okamžicích odlišit, zvláště když se v obou případech objevuje také výrazné pocení. Jedno je ale dobré si pamatovat: zatímco infarkt s sebou nese pot studený a pocit chladu, stres je pravým opakem, tedy jde o nával tepla, případně jeho pulzování tělem. Brní vás ruce? Brnění různých částí těla je dalším společným symptomem obou stavů. I zde je ale můžeme s trochou zkušeností od sebe rozlišit. Zatímco infarkt se projevuje hlavně brněním v levé paži nebo v čelisti, úzkost se v tomto ohledu soustředí na obě ruce, nohy nebo obličej. Jde totiž o následek hyperventilace. Žaludeční nevolnost Infarkt i úzkost mohou být doprovázeny žaludeční nevolností. V tomto případě pravděpodobně nerozlišíme okamžitě její důvod, proto je třeba zvážit i všechny ostatní příznaky. A hlavně: úzkost přichází většinou po zjevném a identifikovatelném podnětu, trvá kratší dobu a pozitivně reaguje na zklidnění a zpomalení dýchání. Infarkt se naopak objevuje nečekaně, klid jeho příznaky nezmírňuje a s postupem času se intenzita doprovodných jevů zvyšuje. Ať už se dostanete do kterékoliv z popisovaných situací, nebude žádnou ostudou požádat o lékařské vyšetření. Nejde totiž o nic menšího, než o život. Související články close Zdraví Kdy může bolest zad signalizovat infarkt? video close Zdraví Na vysoký krevní tlak jezte 2 vařená vejce denně video Zdroje: www.jeffersonhealth.org, www.piedmont.org, www.heart.org

