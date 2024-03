Medvědí česnek patří mezi oblíbený zdroj jarních vitaminů. Ovšem dejte si pozor, abyste si ho nespletli s konvalinkou. Následky jsou pak fatální!

Medvědí česnek miluje vlhko a stín! Můžete na něj narazit v lužních a listnatých lesích. Občas se zazelená kolem potoků, ale i v zahradních parcích, kde funguje jako nenáročná okrasná rostlina. Podle botaniků na území České republiky roste hned několik druhů medvědího česneku. Nejčastější je medvědí česnek pravý, který se vyskytuje hlavně ve východních Čechách a na Moravě. Druhý druh – medvědí česnek ukrajinský – má zase pré ve Východních Čechách a opět na Moravě. V čem se tyto dva druhy liší? Podle znalců je to květní stopka. Zatímco „pravák“ ji má s papilami (drsnými výběžky), u ukrajinského má hladký povrch.

Autor videa silvarium TV vám poradí, jak sbírat a uchovávat medvědí česnek. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Jděte po listech

Botanici varují, abyste při sklízení nebrali celou rostlinku, ale pouze si z každé vzali jen jeden či dva listy, aby se pak z naleziště nestala „vypleněná měsíční krajina“. Při sběru si dejte pozor, abyste nezaměnili medvědí česnek s konvalinkou (Convallaria majalis) nebo prudce jedovatým ocúnem jesenním (Colchicum autumnale).

Jednou z hlavních indicií je vůně. Když rozmačkáte mezi prsty listy medvědího česneku, ucítíte typickou česnekovou vůni. Jedovatá konvalinka a ocún jsou bez zápachu. Pokud ale budete prověřovat každou rostlinku, může se stát, že vůně česneku vám zůstane na prstech a test pak bude zavádějící.

Proto pokud patříte mezi méně zkušené sběrače medvědího česneku, vyrazte na „lov“ v době, kdy medvědí česnek kvete. Jeho typické cípaté květy vám dají jasnou indicii, že saháte po té pravé rostlince.

close info Profimedia zoom_in Z každé rostlinky medvědího česneku odeberte maximálně dva listy.

Jak využít medvědí česnek?

Medvědí česnek můžete využít do tvarohových pomazánek (výborný je třeba s lučinou a ořechy). Přidat ho můžete před servírováním i do teplých pokrmů. Hodí se do rizota, špaget, ke steakům či rybám. Přidat ho můžete i do majonézy, které propůjčí pikantní chuť.

Zdroje: https://medvedi-cesnek.cz, www.apetitonline.cz