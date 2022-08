Voňavý rozmarýn umí být i nebezpečný: Kdo by se mu měl vyhýbat obloukem?

Rozmarýn je oblíbená aromatická bylinka, která se často používá jako příjemně vonící dochucovadlo do mnoha pokrmů. Většinou je známá i pro své léčebné účinky, které však nejsou vždy vhodné pro každého. Komu by nemusel prospívat a mohl by mu i ublížit?

Rozmarýn lékařský (Rosmarinus)

Bylinka, která je známá už od starověku, pochází původem z oblasti jižní Evropy a Středozemního moře, kde dodnes roste ve volné přírodě. Jedná se o výborné dochucovadlo typické především v italské a francouzské kuchyni, ale zároveň o bylinku s mnoha užitečnými účinky pro lidské zdraví.

Nejznámější je rozmarýn lékařský, který můžete znát i pod lidovými názvy jako rozmariján, merdov, mořská rosa či posvátný keř. Zdroj: niderlander / Shutterstock.com

Rozmarýn byl symbolem ochrany

Nejznámější je rozmarýn lékařský, který můžete znát i pod lidovými názvy jako rozmariján, merdov, mořská rosa či posvátný keř. Jedná se o stálezelený keř, který má bohaté využití i jako léčivka a surovina pro kosmetický průmysl. V dávných dobách se často využíval do kadidel a lidé se domnívali, že je ochrání před temnými silami. Rozmarýn byl často i ozdobou při zvláštních slavnostních událostech a kladl se na slavnostní tabule nebo se vplétal do svatebních kytic.

Typické rysy rozmarýnu

Keře rozmarýnu mohou dorůstat až do výšky 1,5 metru a rostlina má husté a větvené stonky, jejichž spodní části většinou dřevnatí. Obrostlé jsou silně aromatickými úzkými jehličkami, jejichž povrch je lesklý a spodní strana lehce šedavá. Květy bývají bílé nebo nachové či světle modré a rostlinu zdobí během pozdního jara nebo začátkem léta.

Rozmarýn je plný zajímavých účinných látek

Rozmarýn lékařský je ceněný především pro obsažené silice, jako například verbenon, cineol, borneol, limonen nebo kafr. Zároveň je výborným zdrojem vitamínů A, B1, B2, B6, železa, hořčíku, fosforu, zinku, mědi a vápníku. Vzácností je i obsah flavonoidů, alkaloidů, tříslovin, hořčinů a různých významných a zdraví prospěšných organických kyselin. Přestože se jedná o bylinku, která je velmi prospěšná našemu zdraví, může snadno v některých případech i ublížit.

Nežádoucí účinky

Nic se nemá přehánět a toto pořekadlo se týká i rozmarýnu. Rostlina totiž může být ve větších dávkách toxická a platí to pro její vnitřní i vnější užívání. Pokud trpíte nějakou dlouhodobou nemocí, vždy se raději poraďte s ošetřujícím lékařem, zdali je pro vás tato bylinka opravdu vhodná.

Určitě by se větším dávkám rozmarýnu měli vyhnout lidé s vysokým krevním tlakem, protože rozmarýn tlak zvyšuje. Stejně tak není bylina vhodná pro ženy, které uvažují o těhotenství, anebo již těhotné jsou. Rozmarýn má totiž lehce antikoncepční účinky. Vyvarovat by se mu měly i kojící ženy. Nikdy by se neměl podávat dětem mladším pěti let.

Zcela určitě není rostlina vhodná ani pro jedince, kteří trpí epilepsií, protože by mohla průběh této vážné choroby podstatně zhoršit. Zdroj: Anna Bogush / Shutterstock.com

Zcela určitě není rostlina vhodná ani pro jedince, kteří trpí epilepsií, protože by mohla průběh této vážné choroby podstatně zhoršit. Ve vysokých dávkách by na rozmarýn mohli být citliví i zdraví jedinci, kterým by snadno mohl způsobit alergickou reakci jako kožní problémy, zhoršenou koncentraci, zažívací potíže, křeče nebo dokonce poškození ledvin a jater.

