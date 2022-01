Co znamená, když máte rozpraskaný jazyk? Může to být nebezpečné?

Rozpraskaný jazyk je velice citlivý a bolestivý, přeci jen ho používáme celý den. Mluvení, samotné polknutí a konzumace jídla je v takovém případě utrpení. Může značit popraskaný jazyk i něco nebezpečného?

Určitě jste to někdy zažili… Vřídek na jazyku, afta nebo prasklinka, všechny tyto neduhy vám mohou pěkně znepříjemnit život. Člověku se mnohdy nechce ani mluvit, aby zbytečně jazykem nehýbal a neodíral ho o zuby. Pokud se u vás tyto problémy vyskytují už od dětství, jste možná trochu na bolestivé stavy jazyka zvyklí, ale i přesto to pro vás musí znamenat jistá omezení. Co popraskaný jazyk může znamenat? A dá se vůbec léčit?

Proč jazyk praskne?

Těžká otázka. Někdy je to způsobeno nevhodnou potravinou. Nevhodná může být ale jen pro vás, ostatní s ní problémy mít nebudou. Prasklý jazyk může být i varováním, že máte nedostatek některého z vitamínů – především vitamínů skupiny B a vitamín A. Občas je za prasklý bolestivý jazyk zodpovědná anémie (chudokrevnost) i snížená imunita.

Popraskaný jazyk může mít hned několik příčin. Zdroj: Photo Win1 / Shutterstock.com

Některým lidem se popraskaný jazyk objevuje od dětství a nikdy na příčinu nemusí přijít. Jednoduše se s tím naučili žít. No, jednoduše...spíš byli donuceni se s tím naučit žít.

Každopádně je vhodné navštívit lékaře, který se na jazyk podívá a buď vás pošle ke specialistovi nebo vás alespoň uklidní tím, že je to běžná nepříjemnost. Převážně nejde o nic vážného.

Zápach z úst

Zápachem z úst bojuje notná část populace, někdy je příčina jasná (například hygienickými návyky), ale někdy se objeví z čista jasna a vy netušíte proč. Jednou z příčin může být i popraskaný jazyk, protože v prasklině se nahromadí bakterie, které se rychle pomnoží a zápach je na světě.

Jak se zápachu alespoň částečně zbavit:

Svízel – kloktání odvaru ze svízele se využívá při vřídku v dutině ústní.

Jalovcový olej – pár kapek nakapejte do vlažné vody a po troškách vypijte.

Koprové semínko – komu nevadí kopr (jistě si každý vzpomene na školní jídelnu a milovanou nebo naopak nenáviděnou koprovou omáčku), rozžvýkejte ho a zápach z úst by měl vymizet.

Kopr se dá vyžít celý - lístky, květy i semena. Zdroj: AMV_80 / Shutterstock.com

Pelyněk pravý – čaj z pelyňku se používá i při povlaku jazyka. Na pelyněk ale pozor, s touto bylinkou opatrně! Čaj se připravuje z PŮL lžičky bylinky.

Šalvěj

Šalvěj a ústní dutina k sobě patří od nepaměti. Pomáhá při angínách, zánětech dásní i sliznice a při rozpraskaném jazyku. Připravit si můžete čaj, který můžete popíjet nebo si jím jen kloktat. Využít lze i esenciální olej přímo na místo problému. Ale opět platí stejné pravidlo jako u pelyňku - i se šalvějí opatrně.

Echinacea

Bylina, která je známá zejména svým pozitivním vlivem na náš imunitní systém. Echinaceu můžete použít též ke kloktání a výplachům úst, protože má antibakteriální a antivirový účinek. Kapky z třapatky nachové seženete v každé lékárně.

Třapatka nachová (Echinacea purpurea) Zdroj: shutterstock.com

Akupunktura

Čínská medicína se jazykem zabývá rozhodně více než naše „klasická“. Při problémech zkuste využít akupunktury, která by mohla pomoci. Nezapomeňte, že akupunktura není vhodná pro všechny a je brána spíše jako doplňková léčba.

