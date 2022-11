Proč si naše babičky máčely ruce v odvaru z ovesných vloček: Zapomenutý zázrak

Začíná období, kdy jsou ruce vystaveny rychlejšímu vysychání, a to díky chladnějšímu počasí a už i mrazům. Použijte k jejich výživě ovesné vločky. Budete jejich blahodárným účinkem více než překvapeni.

Ruce si zaslouží péči

Proč jsou ruce v zimě náchylnější k vysušení a možnému popraskání? Je to důsledkem snížené produkce mazu kvůli chladnějším teplotám a nedostatečné péči. Často se na nedorazech podílí špatný výběr mýdla a čisticích i výživných prostředků. Vždy je to však o každodenní péči, kterou byste rukám měli dopřát. Váš stisk ruky bude potom nejen pevný, ale i krásně hebký.

Ovesné vločky se podílejí na odstraňování nadbytečného mazu a nečistot, které ulpívají v pórech a ucpávají je. Zdroj: shutterstock.com

Proč naše babičky věřily na vločky

Ovesné vločky nikdy nechyběly v žádné domácnosti. A to nejen jako chutná a výživná potravina, ale leckdy i jako léčebný či kosmetický prostředek. V současné době jsou vločky považovány za superpotravinu, protože obsahují nesmírně velké množství důležitých látek pro lidský organismus. Od bílkovin, přes významné minerální látky, až po užitečné vitamíny, antioxidanty a zdravé tuky. A to vše se dá využít i v péči o vaše ruce.

Ovesné vločky a pokožka

Ovesné vločky se značně podílejí na odstraňování nadbytečného mazu a nečistot, které ulpívají v pórech a ucpávají je. Současně vločky podporují odumírání mrtvé pokožky, čímž jsou skvělým pomocníkem i prevencí proto akné i černým tečkám.

Vločky odmastí, ale také vyživí

Ovesné vločky lze využít k mytí nepříjemných mastnot a silně zažrané špíny. Proto než si v tomto případě dopřejete výživu, ruce si pečlivě omyjte a vyzkoušejte trik s ovesnými vločkami.

Vyrobte si čisticí pastu

Hrstku si jich rozemelte a smíchejte s trochou mléka tak, aby vznikla hustá kašovitá hmota. Umyjte si s ní pečlivě ruce, a nakonec opláchněte teplou vodou. Nejenže budete mít ruce jak z alabastru, ale jejich pokožka bude krásně hebká.

Recept na výživnou masku

Nejprve ovesné vločky nasypte do vařící vody v poměru 1:1. Přidejte 1 polévkovou lžíci zakysané smetany a stejné množství olivového oleje. Směs důkladně promíchejte, poté nechte trochu vychladnout a nalijte ji do připravených pevných gumových rukavic. Poté do nich vložte ruce a nechte působit alespoň 15 až 20 minut. Na závěr si umyjte ruce pod teplou vodou a natřete je výživným krémem.

Na podzim a v zimě je péče o ruce nesmírně důležitá. Zdroj: shutterstock.com

Jak často masku aplikovat

Kúru z ovesných vloček si dopřejte alespoň dvakrát do týdne. Uvidíte, že během pár týdnů budou vaše ruce hebké a opět ve formě. Prvních hydratačních výsledků si dozajista všimnete již po několika málo použitích. Pokožka rukou bude příjemně měkká a pružná a případné ranky se mnohem dříve zahojí.

