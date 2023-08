Fantastické účinky obyčejné rukoly: Podle vědců by měli zbystřit cukrovkáři

Tato bylinka je výborný doplněk letních salátů, ale málokdo už ví, že je také zdraví prospěšná. Řeč je o rukole, která by neměla chybět hlavně v jídelníčku cukrovkářů, pro které je přímo blahodárná. Co všechno dokáže a proč byste ji právě vy měli konzumovat?

I když vypadá čerstvá rukola na první pohled jako plevel, ve skutečnosti to je mocná bylinka, která obsahuje spoustu antioxidantů, vitaminu C a minerálů, jako je fosfor, vápník, hořčík a draslík. Její lehce pikantní chuť může dolaďovat nejen saláty, ale také polévky i omáčky. Do kterého jídla ji zakombinujete vy?

Udělejte si podle video receptu až tři osvěžující saláty z rukoly, které jsou za chvilku hotové a vypadají naprosto fantasticky:

S cukrovkou zamává

Rukola je podle vědců super potravinou pro diabetiky, jelikož napomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi, a to hlavně díky prospěšným antioxidantů. Jejich zásluhou tak působí rovněž prevenčně proti vzniku diabetických komplikací, protože snižují oxidační stres v těle. Zařazením rukoly do svého jídelníčku pomůžete tělu v boji s cukrovkou.

Prevence proti rakovině

Sloučenina sulforaphane, jenž dělá rukolu lehce nahořklou, pomáhá při prevenci proti rakovině. Efektivně potlačuje růst rakovinotvorných buněk v těle, díky čemuž má velice pozitivní vliv na naše zdraví. Minerály v rukole jsou důležité zase pro kardiovaskulární systém, účinně zabraňují křečím a pomáhají rovněž při vysokém tlaku.

Rukola si skvěle rozumí s rajčaty a pršutem. Zdroj: Shutterstock.com / Felix Furo

Posílení imunity

Rukola mimo jiné také posiluje imunitní systém a chrání tak tělo před napadením viry a bakteriemi. Zároveň pomáhá ničit volné radikály, které průběh nemocí zhoršují. Měď, jež je v rukole také obsažena, je součástí tvorby bílých krvinek. Všechny tyto vlastnosti rukoly jsou během onemocnění velmi žádané, a proto byste ji rozhodně neměli podceňovat.

Hubnutí s rukolou

Díky nízkému obsahu kalorií je rukola skvělou potravinou rovněž při hubnutí, a proto je doporučována při redukčních dietách jakéhokoliv typu. Dokáže nastartovat metabolismus tak, že budete mít plno energie a na únavu s vyčerpaností hned zapomenete! Rukola je bohatá také na vlákninu, která podporuje trávení.

Rukolu by měl jíst každý, kdo se snaží zhubnout. Zdroj: Profimedia

Pevné a zdravé kosti

Pro zdraví kostí je nepostradatelný vápník a vitamin K, který naleznete v rukole nebo v mrkvi. Pokud budete pravidelně konzumovat potraviny s těmito látkami, pak si zajistíte prevenci před osteoporózou nebo i případnou zlomeninou.

Jak se pozná les, kde zaručeně rostou houby? „Stoprocentní jistotu nemáte nikdy,“ říká v novém podcastu iReceptář do ucha Markéta Vlčková. Pusťte si ho ZDE:

Zdroje: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, diastyl.cz, styl.instory.cz, zdravizone.cz