Jak urychlit růst vlasů přírodními prostředky. Máte je máte doma a nevíte o nich

Drahé šampóny pro zdravou kštici? Zapomeňte na ně. Skuteční pomocníci, kteří podpoří růst vlasů nebo pomohou zvýšit jejich kvalitu, na vás čekají na zahradě a v truhlíku. I řada běžných bylinek z kuchyně může udělat více než předražený chemický koktejl.

Na hustém porostu hlavy si většina lidí poměrně zakládá. Dokonce až tak moc, že transplantace vlasů je jedním z mála oborů plastické medicíny, kde muži v poptávce porážejí ženy. Ani ženám se samozřejmě problémy s vypadáváním vlasů nevyhýbají. Navíc jim často věnují větší péči, než většina mužů. Co když ale vlasy začnou vypadávat? Pomoc najdete v truhlíku, na zahradě nebo ve skleníku.

Koruna krásy

Vypadávání vlasů je naprosto přirozené Zdroj: BLACKDAY / Shutterstock.com Vlasy se, podobně jako chlupy, vyskytují u všech savců. Původně jsme je na těle měli především kvůli termoregulaci, ale tahle jejich funkce už ztratila na významu. I proto už dávno lidské tělo není porostlé chlupy a vlasy tak jako dříve. Přesto se jedná o útvary nanejvýš zajímavé. Základem obou je především keratin, ale obsahují i řadu dalších látek. Každý den nám vlasy povyrostou asi o pětinu milimetru a trvá to mezi dvěma a šesti roky než vlas doroste a vypadne. To vše tedy za předpokladu, že vše je s vlasy v pořádku.

Poklady z domácí lékárny

Příčin vypadávání vlasů může být mnoho. Běžně každému z nás vypadne několik desítek vlasů denně. Pokud jsou ztráty větší, je potřeba zpozornět. Příčinou může být nedostatek některých vitamínů, zvýšení stresu a vliv mohou mít i některé léky. Zastavit padání vlasů může i malá změna životního stylu, vlasům hodně prospěje také pořádná dávka péče navíc. Rozhodně nemusíte hned běžet do lékárny. Účinnou zdravotní kůru pro své vlasy si připravíte sami a skoro zadarmo. To už za trochu práce a času stojí.

Může vás zajímat Zdraví Většina lidí se neumí sprchovat. Dlouhodobě opakované chyby poškozují pokožku Zdraví Jak si naše babičky udržovaly krásné ruce a nehty: například rumem

Rozmarýnová tinktura

Vlasová tinktura z rozmarýnu Zdroj: Shutterstock.com / wasanajai Často najdeme v truhlíku za oknem nebo v bylinkové zahrádce rozmarýn. Rozmarýn lékařský (Salvia rosmarinus) je vynikající koření, je však velmi prospěšný i pro pokožku hlavy. Má dezinfekční a antiseptické účinky, pozitivně působí na prokrvení pokožky a tím i na posílení vlasových kořínků a folikul. Takový rozmarýnový zábal navíc vlasy odmastí a dá jim skutečně zářivý a zdravý vzhled. Velmi účinný je rozmarýnový esenciální olej. Pokud ho nemáte po ruce, poradíte si i tak. Stačí na zahradě ustřihnout pár větviček rozmarýnu, otrhat je, lísky nasekat a zalít alkoholem (co nejčistším seženete), nechat asi měsíc louhovat. Denně, nebo alespoň několikrát týdně, sklenici protřepejte. Po měsíci máte hotový macerát neboli tinkturu. Ta má všestranné použití, dobře zafunguje i při péči o vlasy. Smíchejte pár kapek s kvalitním olivovým (nebo jiným panenským) olejem a získáte skvělou výživovou kůru pro vlasy i pokožku hlavy. Směs důkladně vmasírujte, nechte působit asi 20 minut a poté opláchněte. Rozdíl bude vidět i po pár aplikacích.

Šampón z rozmarýnu

Vyrobit si můžete i rozmarýnový šampon, stačí tinkturu smíchat s jedlou sodou a gelem z aloe vera. I ten si můžete snadno vyrobit. Aloe vera totiž bez potíží roste jako pokojovka. Ze dvou až tří větších listů získáte dostatek gelu potřebného na výrobu šamponu. Stačí jen listy zbavit tuhých částí a vnitřek vydlabat. I samotná aloe vlasům a pokožce hlavy prospívá. Napomáhá totiž k regeneraci vlasových folikul, dokáže rozpouštět odumřelé kožní buňky, stejně jako maz, který se nám na pokožce hlavy přirozeně tvoří. Stačí nanést na vlasy, nechat chvíli působit a opláchnout. Pokud máte gelu více než okamžitě spotřebujete, smíchejte ho s kyselinou citronovou, funguje jako konzervant.

Šalvěj nejen jako koření

Vlasy posílíte pomocí bylinek Zdroj: ANDRANIK HAKOBYAN / Shutterstock.com Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) je další z bylinek důležitých pro každého kuchaře s trochou fantazie. Navíc pro své silné antibakteriální a antiseptické účinky najde široké použití i jinde v domácnosti. I tady můžete začít výrobou tinktury. Ta se dělá velmi podobně jako rozmarýnová. Jednoduše dojdete na zahradu (nebo kouknete do truhlíku za oknem) a nastříháte aspoň dvě hrsti listů. Ty nahrubo posekejte, zalijte alkoholem a nechte měsíc louhovat za pravidelného protřepání. Výsledek poté přeceďte do tmavé sklenice a můžete začít používat. Ze šalvěje lze také udělat výluh, ale ten zdaleka nevydrží tak dlouho a je určen spíše k okamžité spotřebě.

Šalvěj dodá vše pro krásné vlasy

Kromě odmaštění pokožky hlavy a jejímu celkovému očištění, pomůže šalvěj vlasovým váčkům především velkým množstvím vitamínů B a C, ale dodá také zinek a hořčík. Právě tyto látky jsou důležité pro zdravý růst vlasů a dobrou kondici vlasových folikulů. I ze šalvěje můžete vyrobit olejovou masku pro vlasy, šampon nebo kondicionér. Je to velice snadné: jednoduše smícháte jablečný ocet s vodou nebo olivovým olejem. V téhle směsi můžete nechat vylouhovat čerstvé či sušené listy šalvěje, nebo do ní přidat právě vyrobenou tinkturu. A dobrá zpráva nakonec, šalvěj zpomalí také šedivění vlasů.

Zdroj: vsestihnu.cz/media/jak-vyrobit-kondicioner-na-vlasy, www.byrdie.com/how-to-make-hair-grow-faster-naturally-4686865

www.healthline.com/health/beauty-skin-care/regrow-hair-naturally