Vysoký cholesterol je problém, který by určitě neměl zůstat bez povšimnutí. Může vést k hromadě potíží se zdravím. Pro začátek se u vás začnou jevit příznaky srdečních onemocnění, bolest na hrudi, bolest v končetinách, závrati a podobné nepříjemnosti. Pokud tento problém včas nezastavíte, mohou se dostavit ještě větší zdravotní potíže jako je třeba zvýšené riziko infarktu, mrtvice, aterosklerózy v krevních cévách.

Jak řešit vysoký cholesterol

Existují dvě cesty, jak vysoký cholesterol snížit. Ta první, a samozřejmě ta nejrozumnější, je vyhledat odbornou lékařskou pomoc a navštívit svého lékaře. Pokud jsou však vaše míry cholesterolu jen lehce nad normou, můžete tento problém vyřešit i samoléčbou. Původem vysokého cholesterolu je totiž špatná životospráva. To znamená, že pokud chcete snížit míru cholesterolu ve vašem těle, měli byste se vyhnout jídlům, které obsahují veliké množství tuku, pokud jste kuřáci, cigarety vyhoďte, nebo se alespoň snažte snížit jejich denní dávku. Začněte více cvičit a pečujte o své tělo. Co se týče jídla, je dobré se zaměřit na jednu konkrétní rybu, o které vědci potvrdili, že dokáže snížit cholesterol.

Klíčem k úspěchu je losos

Pokud chcete snížit míru cholesterolu samoléčbou, ideální je přejít na takzvanou středomořskou dietu. To znamená, že váš jídelníček se bude skládat převážně z ovoce, zeleniny, celozrnných produktů a hodně mořských plodů. A hlavní složkou, která by se ve vaší středomořské dietě měla objevovat, je losos. Ten totiž obsahuje omega-3 mastné kyseliny, které účinkují skvěle ve prospěch vašeho těla a snížení cholesterolu. Má to jeden háček, což je, že byste museli za týden sníst zhruba půl kila ryb. Proto se doporučuje konzumaci lososa kombinovat s doplňky stravy, které obsahují omega-3 mastné kyseliny.

