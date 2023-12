S nastalou zimou je velké riziko, že nás začne dřív nebo později trápit rýma. Ačkoli se říká, že po sedmi dnech odezní sama, i těchto sedm dní s ní je víc než dost. Existují tedy nějaké způsoby, jak nemoc zkrátit nebo alespoň zmírnit její projevy?

Naše tělo potřebuje být pořádně hydratované. Zvlášť, když zrovna bojuje s infekcí. Dopřát bychom si tedy měli vodu nebo třeba teplé ovocné či bylinkové čaje. Když si do čaje navíc přidáme citron a med, tělu to jen prospěje. Navíc existuje několik různých bylinkových směsí, které jsou určeny přímo na boj s rýmou. Vynechat bychom ale měli černé čaje nebo kávu kvůli jejich vysokému obsahu kofeinu. Jak je totiž známo – kofein stejně jako alkohol tělo dehydratuje.

S rychlou léčbou rýmy radí také Monika Hofmanová na youtube:

Nadechněte se svěží vůně

V lékárnách, bylinkářstvích i v mnohých dalších obchodech dozajista seženete širokou škálu éterických olejíčků. Zkuste sáhnout po eukalyptu, tymiánu, mentolu anebo třeba jalovci. Jestliže doma máte aroma difuzér, máte vyhráno. Stačí do něj nakapat pár kapek některého z těchto olejíčků s vodou a budete mít nejen provoněný domov, ale navíc se vám uleví od rýmy jak díky léčivým účinkům olejíčků, tak i díky zvlhčení vzduchu, které difusér zajistí. I bez difuséru se ale olejíčky dají využít. Několik kapek oleje na kapesníku přiloženému k nosu, vám zaručí podobný výsledek. Pro tento způsob použití můžete vyzkoušet i tea-tree oil.

Pomůže i pobyt v koupelně

Tato rada zní zprvu možná trochu absurdně, ale vůbec tomu tak není. Po koupeli či sprše je v koupelně trochu jako v sauně, což váš nos zaručeně ocení. Teplý vlhký vzduch prokazatelně zlepší průchodnost nosních dutin. Jestli se ale nechceme zavírat v koupelně, existuje i jiná alternativa. Horkou vodu nalijeme do nádoby, nad kterou skloníme hlavu, přes níž si přehodíme ručník. Snažíme se zhluboka dýchat nosem a zachycujeme stoupající páru. Uvidíte sami, jak se vám uleví, zvlášť když do vody přidáme kouzelný heřmánek.

Cibule a česnek pomohou spolehlivě i proti rýmě

Oblíbené duo – cibule a česnek

Cibule a česnek jsou pro své léčivé schopnosti velmi dobře známé. Pomohou při mnohých zdravotních problémech včetně nachlazení. Takový česnek pro své protizánětlivé účinky a posílení imunity můžeme přidat do každého jídla. Kromě česnečky si můžete připravit třeba česnekovou pomazánku a odvážnější povahy mohou sníst stroužek česneku jen tak. Ale nesmíme to přehánět, abychom poté nemuseli pro změnu hledat rady, jak se zbavit pálení žáhy. Z cibule si můžeme připravit známý sirup s medem. Ačkoli se má za to, že pomáhá jen na bolest krku, není tomu tak. Zmírňuje i projevy rýmy!

Nepodceňujte spánek

I obyčejný spánek dokáže s rýmou pořádně zatočit. Když budeme dodržovat alespoň 8 hodin spánku, naše tělo bude nejen odpočaté, ale bude mít i dostatek času posílit imunitní systém. S imunitou nám také pomůže vitamín C a další doplňky stravy. Tak žádné velké otálení a pusťte se do boje s rýmou ještě dnes!

