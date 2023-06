3 super rychlé, ale lahodné snídaně, které nastartují metabolismus po padesátce

Snídat potřebujeme, ale často ráno nestíháme. Zkuste naše tři tipy na lahodné a rychlé snídaně. Dodají vám energii na náročný start dne, zabrání přejídání v pozdějších hodinách a nastartují metabolismus k hubnutí.

Snídaně je v rámci hubnutí a zdravého jídelníčku často skloňovaný pokrm dne. Ať už snídáte brzy ráno nebo během dopoledne, je to první jídlo, které si dopřejete. Což značí jediné, rozhodně by mělo být vydatné a vyvážené. Že na něj nemáte dostatek času? Přinášíme vám tipy na skvělé a hlavně rychlé snídaně.

Vyvážený pokrm je základ

Platí to i u ostatních pokrmů, které během dne konzumujete. Měly by být vyvážené, aby vám dodaly potřebnou energii a za půl hodiny vás nedohnal hlad nebo chuť na sladké. Co by tedy měla taková snídaně obsahovat? Podívejte se ve videu:

Úplně nejjednodušší variantou je snídaně do skleničky. Zvlášť pokud spěcháte a nestíháte. Můžete si smoothie připravit i večer předem, pak jen popadnout termosku a vychutnat si jej třeba cestou do práce. Zkusit můžete banánové s burákovým máslem, které je neskutečně lahodné. Připravte si 200 mililitrů chuťově oblíbeného neslazeného rostlinného mléka, přidejte půl kelímku řeckého jogurtu nebo skyru (obojí je velmi dobrý zdroj bílkovin), 2 vrchovaté lžíce burákového másla, lžíci chia semínek, půl banánu a pár kapek vanilkového extraktu. Rozmixujte, nalijte do termosky a můžete si pochutnat, nebo jednoduše popadnout a vzít s sebou do práce.

Cottage na sladko

Pokud máte trochu víc času, připravte si cottage s ovocem. Cottage sýr je pro redukci hmotnosti neuvěřitelně vhodný pomocník. S tukem je na tom velmi střízlivě a je plný bílkovin, ty vám dodají pocit sytosti a energii. Smíchejte jej s půl hrnkem mražených lesních plodů, nejsou zbytečně sladké a osvěží vás. Dolaďte vločkami kokosu a lahodná snídaně je na světě. Pokud preferujete teplou snídani, ovoce rozehřejte na pánvi.

Vaječná omeleta nebo vaječný trhanec je lahodná a vydatná snídaně. Hotová je za pár minut. Zdroj: 123rf

Vaječný trhanec

Bez vajec jako by vydatná snídaně vůbec nebyla. Vejce jsou nesmírně zdravá potravina a v hubnutí pomáhají. Stačí s nimi umět pracovat. Žloutky obsahují poměrně velkorysé množství tuku, takže je dobré s nimi šetřit, bílky zase potřebný přírodní protein, takže tyto dvě složky můžete dobře kombinovat. Na základ si připravte dvě celá vejce a jeden vaječný bílek navíc. Nejkvalitnější krůtí šunku, rajče a pár fazolových lusků. Na trošce oleje opražte nakrájenou šunku, přihoďte lusky a rajská jablíčka. Zalijte rozšlehaným vejcem, osolte, opepřete a zasypejte oblíbenými bylinkami. Podávejte s nasucho opečenými celozrnnými tousty.

Smoothie je skvělou snídaní, ale i svačinou. Navíc si jej můžete vzít s sebou do práce a pochutnat si na něm cestou. Zdroj: 123rf

Snídat, nesnídat?

Diskuse o tom, zda je snídaně nejdůležitější část dne, se vedly od nepaměti. Vědecké studie přišly s překvapivým výsledkem – absence snídaní nemá na hubnutí a redukci hmotnosti vliv. Vliv na přejídání a luxování zásob v ledničce má skladba všech jídel během dne. Jednoduše řečeno, je jedno, jestli se nasnídáte v šest hodin ráno, nebo si dopřejete brunch, nebo začnete obědem. Všechna jídla by však měla být nutričně vyvážená a měla by mít dobrý sytící potenciál. Takže by se měla skládat z bílkovin, ty jsou velmi důležité při udržování a redukci hmotnosti.

Komplexní sacharidy, ale i tuky

Bílkoviny můžete samozřejmě jednoduše nahnat proteinovým práškem, pak se nabízejí k snídani proteinové palačinky či lívance, můžete ale ušetřit a raději volit zdroje bílkovin z klasických potravin, jako je zmiňovaný bílek, cottage, skyr, řecký jogurt, tvaroh, tofu, tempeh, luštěniny, ořechy a samozřejmě masné výrobky a ryby.

