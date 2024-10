Stává se vám někdy, že vidíte rozmazaně, třeba když se rychle podíváte z jednoho místa na druhé? Nebo když se setmí, máte pocit, že musíte mhouřit oči, abyste dobře viděli? Tyto situace mohou být známkou toho, že se vám zhoršuje zrak. Než poběžíte k doktorovi, vyzkoušejte si domácí test zraku.

Snellenova tabule je nástroj používaný pro testování zraku. Jde o bílou tabuli s řadami písmen, která se postupně zmenšují. Úkolem je číst písmena z určité vzdálenosti, obvykle šesti metrů. Pokud dokážete přečíst i ta nejmenší písmena, váš zrak je pravděpodobně v pořádku. Tento test pomáhá odhalit problémy jako krátkozrakost nebo astigmatismus.

Podívejte se na video z YT tvorby z kanálu Sterling Vision – Domácí oční test

Zdroj: Youtube

Jak vyzkoušet svůj zrak

Nejprve je nutné si Snellenovu tabuli obstarat. Na internetu je mnoho stránek, které nabízejí její volné stažení a můžete si ji jednoduše vytisknout.

Zakryjte si jedno oko rukou nebo neprůhledným předmětem, ale netlačte na něj. Poté se pokuste druhým okem číst písmena od největších po nejmenší.

Po otestování jednoho oka zopakujte postup i s druhým okem. Pak vyzkoušejte obě oči současně, abyste získali lepší představu o celkovém stavu vašeho zraku. Někdy se stává, že jedno oko má lepší ostrost než druhé, a to může ovlivnit kvalitu vidění při každodenních činnostech, jako je čtení nebo řízení. Pokud zaznamenáte rozdíly ve výsledcích nebo máte obtíže, je dobré navštívit očního specialistu. Domácí test je praktický, ale je orientační a nenahradí odborné vyšetření.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Snellenova tabule je bílá tabule s řadami písmen, která se postupně zmenšují. Úkolem je číst písmena z určité vzdálenosti, obvykle šesti metrů.

Výsledky testu jsou obvykle vyjádřeny zlomky, jako je 20/20 nebo 20/40. Hodnota 20/20 znamená, že máte perfektní zrak a dokážete vidět na vzdálenost šesti metrů to, co by mělo být viditelné. Pokud ale zjistíte hodnoty jako 20/40, může to znamenat, že potřebujete korekci zraku, například brýle nebo kontaktní čočky.

Testujte vícekrát během dne

Pro zlepšení přesnosti testu je vhodné provést jej vícekrát během dne nebo po odpočinku očí, protože únava a dlouhodobá práce na počítači mohou zkreslit výsledky. I když test vyjde dobře, pravidelné návštěvy očního lékaře jsou důležité.

Lékař dokáže odhalit i drobné změny, které by mohly signalizovat začínající problémy. Může se jednat o věkem podmíněné zhoršení zraku nebo jiná onemocnění, která by si zasloužila pozornost.

Zdroj: lentiamo.cz