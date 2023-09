Co si myslíte o babských radách? Některé jsou velmi zajímavé, u mnohých váháme nad tím, kdo a jak na tohle přišel? Náhodou? Nebo metodou pokus – omyl? Tvrdit, že rýmu lze vyléčit za noc, je na pováženou, neboť jak se dobře ví, léčená rýma trvá 7 dní a neléčená týden!

Rýmu zná každý!

Ať je to jak chce, při první příležitosti, která na sebe během podzimu nedá dlouho čekat, budete moci vyzkoušet některé z těchto zaručených rad. Nutno dodat, že na nich určitě něco je, ale zda zaberou do druhého dne je otázka.

Rýmu zná velmi dobře každý z nás, a tak víme, že je nutné prostě pár dnů přetrpět. O tom, jak dochází k nachlazení i jak rýmu můžete léčit vám napoví příspěvek z kanálu Roche Česká republika.

Zdroj: Youtube

Vyžeňte rýmu cibulí

Cibule patří k jedné z nejrozšířenějších medicín při rýmě a nachlazení. Dělá se z ní čerstvý sirup, jí se nastrouhaná s medem, z cibulových slupek si můžete uvařit čaj.

Mezi vychvalované praktiky patří také umístění rozkrojené cibule u lůžka spícího nemocného. Stejné těkavé látky, které by vás jindy rozplakaly, nemocný vdechuje nerušeně během spánku. Tím se pročišťují dutiny, usnadňuje dýchání, zmírňuje se kašel a vůbec celková produkce hlenu. To je velmi zásadní u malých dětí, které neumí hleny vykašlat a často během kašle zvracejí nebo se dáví. Vyzkoušejte cibuli, určitě to stojí za to.

close info Whiteaster / Shutterstock zoom_in Cibulový čaj se vaří ze slupek a stejně jako čerstvá cibule pomáhá při zahlenění.

Slepičí polévkou k čistému nosu?

Mezi oblíbené babské rady patří také konzumace vývaru. Zatímco jedni tvrdí, že to musí být slepičí polévka, jiní zastávají silný zeleninový vývar. Tak jako tak, vývary jsou skvělým zdrojem základních nutričních látek, jsou lehké a tělo je rychle tráví. Navíc také prohřejí a přinášejí pocit úlevy. Patrně vás do druhého dne nevyléčí, ale určitě pomůže, abyste byli silní a brzy se cítili lépe.

Inhalujte

Inhalování horkých par, konzumace teplých nápojů i používání zvlhčovače vzduchu mají za cíl jedno, a to uvolnit parami ucpaný nos. To vám také může pomoci k rychlejšímu uzdravení, podobně jako když si dáte horkou sprchu. Inhalovat můžete horké páry čisté vody, vody se solí, ale také s bylinkami či bylinnými oleji.

Solný roztok a bylinkové sirupy

Mezi významná léčiva patří také proplachování dutiny solným roztokem nebo užívání sirupu z černého bezu, přípravky z máty, heřmánku a také zázvoru a dalších superpotravin.

close info Shutterstock.com / aboikis zoom_in Ze strouhaného zázvoru lze připravit velmi silný nálev proti rýmě.

Zázračné nápoje

Každoročně se proto na internetu v zimním období objevují zaručené recepty na léčivé nápoje ze zázvoru, kurkumy, česneku a citronu. Je to síla, ale doufejme, že co nás nezabije, to nás posílí!

Bylinné čaje

Mezi bylinné čaje, které léčí rýmu a především napomáhají rozpuštět hleny, patří například tymiánový nebo čaj z lipového květu. Doporučuje se také fenykl, jitrocel nebo prvosenka.

