Co si proti rýmě dávaly naše babičky v noci na hlavu a do nosu: Funguje to

Plný nos a kýchání není nic příjemného a rýma zastihne občas každého z nás. Co takhle zkusit k léčení místo kapek do nosu třeba bylinky, anebo dokonce zeleninu?

Zimní období se bohužel nepojí jen s Vánocemi nebo zimními radovánkami, ale také s vyšším výskytem virů a bacilů, které přispívají k rychlejšímu nachlazení.

Zpravidla to začíná bolením v krku a rýmou, často se přidá i kašel, bolesti hlavy či svalů a v neposlední řadě také horečka. Vždy je nejlepší zasáhnout hned v počátcích choroby, zkuste tedy zbraně našich babiček, které si právě s rýmou uměly zdatně poradit.

Vsaďte na cibuli

Cibule je v kuchyni naprosto nepostradatelná, takže ji má doma většinou každý. Ovšem jedná se také o surovinu, která je nápomocná našemu zdraví. Jen stačí vědět, kdy a na co ji můžete využít. Jedná se o skvělý domácí lék při chorobách z nachlazení, a to zejména při rýmě a kašli, také výborně uvolňuje dýchací cesty a usnadňuje vykašlávání.

Proč cibule?

Nejvýznamnější látkou pro lidské zdraví je v cibuli allicin, který má antibiotické účinky. Allicin je fytocid, který brání růstu škodlivých mikroorganismů. Významné jsou i obsažené flavonoidy, které působí jako přírodní antioxidanty.

Vůně cibule dá rýmě stopku

Cibuli lze v případě rýmy využít více způsoby. Rýmu lze léčit vůní čerstvé nakrájené cibule. Lze si k nosu přiložit rozkrojenou cibuli a vdechovat ji. Nebo si můžete připravit větší množství cibule, které si vložíte do mísy a budete ji s ručníkem přes hlavu inhalovat.

Mísu s cibulí si můžete dát i na noc k posteli do ložnice. Není to sice žádná romantika a ráno bude potřeba místnost řádně vyvětrat, ale odměnou vám bude úleva od ucpaného nosu.

Proti rýmě také funguje cibulová šťáva. Naneste ji na vatovou tyčinku a několikrát za den si s ní vytírejte nos. Stejně tak si můžete do nosu vložit vatičku pokapanou šťávou z cibule.

Inhalujte heřmánek

Pokud vám nevoní cibule, máme pro vás voňavější variantu. Nos a okolní dutiny můžete uvolnit pomocí inhalace léčivého heřmánku. Zalijte 1 polévkovou lžíci sušené bylinky půllitrem horké vody a lázeň je připravena. Heřmánkovou horkou páru vdechujte ideálně 2 až 3 krát denně.

Jedničkou je v současnosti rýmovník

Stejně jako u jiných chorob je i u rýmy důležité podchytit ji včas. Proto byste měli doma celoročně pěstovat rýmovník, který je i atraktivní dekorací. Jedná se o velmi nenáročnou bylinu, kterou je možné snadno pěstovat na parapetu.

Jakmile pocítíte divné svědění a šimrání v nose, které signalizuje příchod rýmy, utrhněte lístek, rozemněte ho mezi prsty a vložte do nosu, anebo k němu intenzivně čichejte a inhalujte ozdravné obsažené silice. Tuto proceduru opakujte několikrát během dne.

Utrhněte lístek rýmovníku, rozemněte ho mezi prsty a vložte do nosu. Zdroj: shutterstock.com

Na noc aplikujte léčivé obklady z máty

Vůně některých bylinek přináší značnou úlevu při široké škále zdravotních neduhů. A právě při rýmě lze využít i mátu. Stačí si nasušenou mátu vložit do malých polštářků, které si můžete snadno ušít z kousku látky a přikládat si je na noc na čelo či do okolí hlavy. Vůně máty vám váš nos do rána zcela jistě uvolní. Dokonce můžete obklad předem nahřát například na radiátoru.

Vůně některých bylinek přináší značnou úlevu při široké škále zdravotních neduhů. A právě při rýme lze využít i mátu. Zdroj: govindji / Shutterstock.com

