Rýma a ucpané dutiny: Toto je nejlepší trik, jak vyhnat všechen hlen

Trápí vás zánět vedlejších dutin nosních, který probíhá většinou společně s akutní rinitidou a může způsobit záněty zubního lůžka? Pak je nutné se rýmy a ucpaných dutin co nejdříve zbavit. Známe účinnou přírodní léčbu, která vám rychle pomůže.

Proti zánětu pomůže obyčejná sůl

Na video, jak se zbavit zánětu dutin za pomoci soli, se podívejte ve videu:

Trápí vás rýma a zánět dutin? Pak je nutné se ho co nejdříve zbavit, protože by vám mohl způsobit další komplikace, o kterých možná nemáte ani tušení. Pomůže vám obyčejná mořská sůl, díky níž se zbavíte hnisu a hlenů z nosu, dutin i hlavy.

Zánět dutin vás může trápit i dlouhé měsíce

Pokud jste někdy trpěli zánětem dutin, jistě si vzpomínáte, že to není nic příjemného a jde o bolestivý a závažný stav, kterého je nutné se co nejdříve zbavit. Když s tím nic neuděláte, mohla by vás tato nemoc trápit týdny a někdy i měsíce.

Přitom řešení je tak jednoduché, stačí si použít obyčejnou hrubou mořskou sůl a neduhy budou pryč. Stačí jen vědět, jak ji správně použít.

Mořská sůl je na proplach ideální Zdroj: AlenKadr / Shutterstock.com

Připravte si léčivý polštářek z mořské soli

Vezměte smaltovanou nádobu a nasypte do ní 300 gramů hrubé mořské soli, dejte na sporák a zahřívejte, dokud nedosáhne teploty kolem 45 stupňů. Pokud nemáte teploměr, nic se neděje, teplotu zjistíte i ručně. Stačí dát ruku nad mořskou sůl, nesmí být příliš horká, měla by mít teplotu prohřátého písku na pláži.

Poté vezměte misku, do které dáte na dno hadřík a na něj nasypete rozehřátou sůl. Myslete na to, že by měla být hrubá, ta totiž lépe udrží teplo. Všechny strany hadříku dejte k sobě a zagumičkujte. Neutahujte, aby měla sůl v hadříku dostatek místa se formovat.

Teplý bochánek si následně přiložte mezi nos a čelo asi na třicet minut a jděte si lehnout. Po vychladnutí opět nahřejte a proces několikrát zopakujte. Tento obklad skvěle uvolní hleny z dutin.

Propláchněte si nos solným roztokem Zdroj: shutterstock.com

Vyplachujte nos roztokem soli a vody

Následně vezměte lžičku mořské soli a dvě deci vody. Promíchejte a počkejte, až se sůl definitivně rozpustí, poté si tímto roztokem propláchněte obě nosní dírky. Uvidíte, že se hleny po chvilce uvolní a uleví se vám. K propláchnutí nosu rozhodně nepoužívejte sůl kuchyňskou, ta není vhodná. Mořská totiž kromě chloridu sodného obsahuje ještě velké množství minerálů.

Tato léčba by se měla provádět před spaním po několik dní. Stačí vydržet a zánět dutin bude minulostí.

Zdroj: www.youtube.com, www.wikiskripta.eu