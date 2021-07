Vyrobte si mast na rýmu, léto je ideální: Je to hračka a stačí vám dvě suroviny

I když je léto v plném proudu, rýma stále útočí. Stačí k tomu málo. Klimatizace v práci nebo v autě či studený vítr na koupališti. Zatočte s ní pomocí rýmovníkové masti. Výroba je jednoduchá a levná.

Rýmovník (Plectranthus amboinicus) je nenáročná pokojová rostlina. Snadno se množí a k životu potřebuje málo. Jednou týdně ho zalijte vodou a cca co dva roky přesaďte do většího květináče. Patří mezi léčivé rostliny. Díky své výrazné vůni odpuzuje hmyz a uvolňuje dýchací cesty. Čaj z jednoho lístku také pomáhá při bolestech hlavy, vysokém tlaku nebo trávících problémech.

Jak rýmovník pěstovat a rozmnožovat

Pokud chcete léčivé vlastnosti rýmovníku využívat dlouhodobě a naplno, budete potřebovat hodně sukulentních, a po meduňce a eukalyptu, vonících lístků. Proto rýmovník nezapomeňte pravidelně rozmnožovat. Stačí, když odříznete horní část výhonku, odstraníte spodní listy a větvičku zapíchnete do písčité půdy nebo vložíte do skleničky s vodou. Do týdne by měla pustit kořínky. Rostlině dopřejte dostatek světla bez ostrých poledních paprsků. V zimě si dejte pozor na přelití nebo průvan. Podle zčernalých listů poznáte, že se rýmovníku nedaří. Občas můžete rostlinu přihnojit.

Rýmovníková mast

Nachystejte si 15-20 lístků, 100 ml tuku (vazelínu, kokosový olej, sádlo, bambucké máslo nebo včelí vosk) a uzavíratelné čisté nádobky. Z kuchyňských potřeb využijete hrnec a sítko. Nejprve si natrhejte lístky a přidejte je do kastrůlku k rozpuštěnému nosnému tuku. Směs zahřívejte po dobu dvou hodin. Pozor, nevařte ji. Vychladlou základní mast uložte na noc do lednice. Následující den směs opět dvě hodiny zahřívejte. Přidat můžete další čerstvé lístky. Mast bude intenzivněji vonět. Vylouhovanou směs pak přes sítko přelijte do čistých a suchých nádobek.

Jak mast používat

Rýmovníkovou mast můžete použít proti rýmě tak, že si ji namažete pod nos. Intenzivní vůně uvolní dýchací cesty a mastná konzistence zregeneruje odřený nos. Pokud už vám nemoc tzv. sedla na průdušky, vmasírujte ji do oblasti hrudní kosti. Usnadní vykašlávání hlenu. V případě bolesti hlavy si ji namažte na spánky. Rýmovníková mast také pomáhá zjemňovat a hydratovat vysušenou kůži, ulevuje od lehkých popálenin a urychluje hojení kožních poranění.