Naložte lístky rýmovníku do medu a dejte si každý den lžičku. Je to zázrak!

Rýmovník jako účinný nepřítel rýmy a nachlazení! A ještě ke všemu v tak lahodné formě medu. Zkuste si ho doma vyrobit a uvidíte, že jej budete dělat opakovaně. Vzhůru do toho!

Jste vášnivým pěstitelem pokojovek a nemáte doma rýmovník? Velká chyba! Nejen, že krásné sametové listy dělají na parapetu parádu, ale jeho využití je daleko rozsáhlejší. Od odpuzování komárů, přes využití v kuchyni, až k léčení rýmy a nachlazení. V domácnosti je to zkrátka významný pomocník.

Rýmovník

Plectranthus amboinicus je z čeledi hluchavkovitých a v našich podmínkách pěstován jako pokojová rostlina. Zaslechnout v konverzaci můžete molice, moud či kubánské oregáno – pořád se jedná o rýmovník. Její domovinou je tropická východní Afrika, ale též například Austrálie. Roste čiperně, úžasně voní a lehce se množí.

Rýmovník je na pěstování velmi nenáročný. Zdroj: Arayabandit / Shutterstock.com

Pěstování zvládnete

Starost o rýmovník není nijak náročná, naopak! Zvládne ji téměř každý. Šoupněte ho někam, kde bude mít dostatek světla. V létě se dá letnit, odvděčí se vám bohatým růstem. V zimě mu připravte místo nejlépe na parapetu.

Je ale i něco, co rýmovník nesnáší… a to je průvan! Pozor si dejte i na větrání. A nepřehánějte to se zálivkou. Rostlina snáz snese abstinenci vody, než přelití.

Účinky rýmovníku

Jak už název napovídá, rostlina se používá na úlevu od rýmy. Jakmile promnete lísteček mezi prsty, uvolní se vonná silice, která pro vás bude jako balzám na duši, v tomto případě vlastně na rýmu.

V toto nepříjemné období si rostlinu přeneste na noční stolek a nechte, aby vám dělala společnost při spaní. Jestli máte na topení odpařovače, přidejte do vody lístek rýmovníku, tato metoda je také velice příjemná.

Rýmovník je na hromadu neduhů! Zdroj: Profimedia

Jak na rýmovníkový med

Pokud medem sladíte čaj, nebo ho využíváte jakkoliv jinak, připravte si doma rýmovníkový med. Proč? Neboť je to super pomocník při nachlazení a nebudete se při jeho konzumaci ošívat jako z jiných přípravků z lékárny. Připravili jsme si pro vás dva postupy, abyste si mohli vybrat ten, který vám lépe padne do oka.

Rýmovníkový med číslo 1

Tento postup je malinko náročnější než později zmiňovaný, ale nebojte, nic hrozného vás nečeká.

Co je potřeba:

kilo cukru

40 středních lístků rýmovníku

citron

voda

Jak na to:

Lístky opláchněte, přendejte do menšího pekáče a posypte cukrem. Takto byste měli vytvořit tři vrstvy. Nahoru dejte nakrájená tenká kolečka citronu a zalijte vodou, aby vše bylo zcela ponořeno. Pekáček přikryjte utěrkou a uložte na jeden den do lednice. Pak celé dílo dejte do trouby, kterou si předehřejte na 150°C a počkejte, než se cukr nerozpustí. Až se toho dočkáte, přendejte pekáč na sporák a nechte na mírném plameni probublávat do zhoustnutí. Med přelijte do vymytých sklenic a obraťte dnem vzhůru.

Rýmovníkový med číslo 2

Jednoduchý postup, který vás opravdu nezdrží.

Ingredience:

kilo cukru

35 lístků rýmovníku

citron

voda

Postup:

Lístky opláchněte, dejte do hrnce, zasypte cukrem a nahoru rozprostřete kolečka citronu. Zalijte vodou do úplného potopení obsahu, zakryjte a vložte do lednice na 24 hodin. Následně dejte na sporák a za stálého míchání cukr rozpusťte. Ztlumte výkon plotýnky a nechte směs povařit do ztuhnutí, což trvá asi dvě hodiny. Tak jako v předchozím receptu, med nalijte na do vymytých sklenic a otočte dnem vzhůru.

