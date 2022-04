Tinktura a mast z rýmovníku vám budou nejužitečnější teď na jaře.

Na rýmu je rýmovník! A nejen na rýmu, dokáže toho mnohem víc. Rýmovník (Coleus amboinicus) má krásné dužnaté listy, něčím trošku připomíná hluchavku a vůní zase meduňku. Je tedy i krásnou ozdobou každého interiéru. Můžete z něho popíjet báječný čaj, ale skvělé jsou i mast nebo tinktura.

Rýmovník patří právě k těm bylinkám, které se rozhodně vyplatí mít v domácnosti a stále víc se dostává do obecného povědomí. Jedná se totiž o účinnou léčivku, jež pomáhá především při dýchacích potížích, což je v posledních letech čím dál více aktuální. Nachlazení, kašel, rýma, ucpaný nos a zahleněný krk, zná to každý. Místo běhání do lékárny využijte skvělých účinků rýmovníku.

Něco málo o vzácné bylině

Rýmovník je označení pro rod rostlin botanicky zvaný molice, který zahrnuje 350 druhů. Nejčastěji se u nás pěstuje Plectranthus argentatus, který je původem z Austrálie. Někde rostlina dorůstá až do výšky 1 metru, pochází z čeledi hluchavkovitých a je typická svou lodyhou čtvercového průřezu s tučnými vejčitými listy. Květy mívají bledě modrou či nafialovělou barvu. V původních podmínkách se jedná vyloženě o keř, ale u nás se jedná spíše o pokojovku.

Co všechno rýmovník umí

Rýmovník se často v lidovém léčitelství využívá při nevolnosti, plynatosti, průjmu a mnohých trávicích obtížích. Má antioxidační účinky a je přírodním zdrojem vitamínu C, A, E i K. Kvůli němu je ovšem jeho vnitřní užívaní rizikové pro těhotné ženy a osoby s poruchu srážlivosti krve, například po infarktu či mrtvici.

Rýmovník patří právě k těm bylinkám, které se rozhodně vyplatí mít v domácnosti. Zdroj: shutterstock.com

Listy rostliny obsahují také vzácné silice a esenciální mastné kyseliny. Vysoký obsah vonných silic perfektně funguje právě na odstranění dýchacích potíží. Proto využijte rýmovník při nachlazení, rýmě i bolestech v krku. Často tato bylinka bývá doporučována i astmatikům. Listy je možné jenom rozmačkat a inhalovat jejich vůni, která se podobá eukalyptu, kafru a trochu i meduňce.

Rýmovník velmi dobře dává úlevu i při bolestech hlavy a vysoké horečce. Pozitivně ovlivňuje krevní tlak, uklidňuje trávicí soustavu a podílí se na detoxikaci organismu. Má i zklidňující účinky, takže se hodí i na stavy stresu. Bylinu je možné užívat i zevně ve formě masti nebo tinktury a účinky obou přípravků jsou neocenitelné. Velice dobře působí na mnohé ekzémy, bodnutí hmyzem nebo popáleniny.

Tip pro pěstování

Rýmovník je nenáročná rostlina. Potřebuje jen mírnou zálivku, dostatek tepla a světla. V zimě mu prospívá suchý a horký vzduch, proto se mu bude dařit i na parapetu nad radiátory. Jediné, čeho byste se měli vyvarovat, je přelití a průvan. Výhodou je, že roste rychle a stonky je potřeba často zastřihovat. Když se o něho budete dobře starat, zajistí vám opakovanou a bohatou sklizeň lístků na několik let.

Recept na domácí mast

Co budete potřebovat:

30 lístků rýmovníku

200 g tuku (kokosový olej, bambucké máslo, kosmetická vazelína, sádlo)

hrnec

čisté plastové nebo skelněné uzavíratelné nádobky

plátýnko nebo sítko

Postup:

Nejprve rozehřejte v hrnci tuk a vložte do něj pokrájené nebo natrhané lístky rýmovníku. Poté snižte teplotu na minimum a nechte při pomalém ohřívání rýmovník asi 2 hodiny louhovat. Důležité je, aby obsah neprošel varem a sem tam jej promíchejte. Následně nechte mast vychladnout a 24 hodin odstát v lednici. Druhý den tento postup opakujte a jakmile se mast rozpustí, můžete do ní ještě jednou přidat pár nových čerstvých lístků. Když máte mast hotovou, přeceďte ji do připravených nádob.

Využití je opravdu pestré

Vlastnoručně vyrobenou mastičku nanášejte při nachlazení přímo pod nos, úžasně se vám uvolní ucpané dutiny a nehrozí vám odřená pokožka od smrkání. Máte kašel a nemůžete odkašlávat? Mažte mast krouživými pohyby přímo na hruď. Bezvadně funguje i na popáleniny, zranění, nepříjemné ekzémy a svědivé bodnutí hmyzem. V případě, že vás přepadla bolest hlavy, aplikujte mast na spánky a čelo.

Tinktura z rýmovníku

Co budete potřebovat:

25 lístků rostliny

500 ml 80% alkoholu (konzumní líh, slivovice, vodka)

Postup:

Nakrájejte listy a vložte je do čisté sklenice nebo lahve a poté zalijte připraveným alkoholem. Umístěte uzavřenou nádobu do chladu a temna na dobu 3 až 4 měsíců. Každý den kontrolujte, jestli lístky nehnědnou. V případě, že ano, okamžitě je odstraňte. Po uplynutí lhůty tinkturu přeceďte a nalijte do tmavé lahvičky.

Po uplynutí lhůty tinkturu přeceďte a nalijte do tmavé lahvičky. Zdroj: shutterstock.com

Snídejte s rýmovníkem

Tinktura velice dobře posiluje celý imunitní systém, účinně léčí nepříjemná nachlazení a dokonale zmírňuje zažívací potíže. Stačí, když si dopřeje 10 až 20 kapek do ranního čaje.

Zdroje: www.bylinkovo.cz, www.radimejak.cz, www.ceskenemoci.cz