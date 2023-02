Teď je ten nejlepší čas na výrobu rýmovníkového sirupu. Je to zdravotní zázrak

Je váš rýmovník vitální a bohatý? Je čas sklidit, z holých větévek rýmovník rozmnožit a mateřskou rostlinu zmladit. Z listů si pak můžete připravit čaj nebo sirup, které vám pomohou při nachlazení, ale i dalších zdravotních problémech. Znáte účinky rýmovníku?

Čas na sklizeň rýmovníku

Je váš rýmovník bujný a zelený? Nebojte se sklidit a připravit třeba vynikající léčivý rýmovníkový sirup. Určitě dobře víte, že rýmovník je nejen velmi vonný už při letmém otěru, ale jeho listy jsou léčivé a použitelné při nachlazení, rýmě, onemocnění horních i dolních cest dýchacích a zánětech všeho druhu. Rýmovník také pomáhá pro zlepšení funkcí srdce i jater a ledvin.

I když nejjednodušší je použití čerstvého rýmovníku na přípravu čaje, sirupy a medy jsou velmi příjemné, a hlavně je dobře přijímají i děti, které mají zelené věci spíš za podezřelé. Navíce příprava sirupu může být nesmírně jednoduchá, a to především, pokud se rozhodnete pro přípravu za studena.

Ani sirup připravovaný vařením není nijak náročný. Posuďte sami. V tomto video příspěvku vám rýmovníkový sirup představuje Kateřina Guske:

Zdá se vám zvláštní, že by to mohlo být ještě jednodušší? Rýmovníkový sirup připravovaný za studena je podobný, jako když se dělá sirup cibulový proti kašli, a to následovně.

Jak vyrobit z rýmovníku sirup za studena?

Rýmovníkový sirup můžete připravit jen z rýmovníku a cukru, ale i v tomto případě se doporučuje použití citrusů. Pořiďte tedy nejen hromadu lístků rýmovníku, cukr, ale také citron, pomeranč či limetku v bio kvalitě. Pokud se vám nepodaří najít v obchodě chemicky neošetřené citrusy, určitě se zbavte kůry a také peciček, které je vhodné odstranit vždy.

Připravte si velkou, dobře omytou a suchou sklenici s uzávěrem a začněte ji po vrstvách plnit nalámanými lístky rýmovníku, cukrem a plátky citrusu. V tomto pořadí vrstvěte na sebe, až vám ingredience dojdou nebo naplníte sklenici. Nicméně poslední vrstvou má být vždy cukr.

Sklenici uzavřete a nechejte stát kdekoli v bytě při pokojové teplotě, ani světlo nevadí. Už za den nebo dva díky cukru začnou citrusy a rýmovník pouštět šťávu a sklenice se začne plnit tekutinou.

Vzhledem k množství cukru nehrozí, že by začal obsah plesnivět, ale bude lepší skladovat sirup v lednici. V okamžiku, kdy jste s výsledkem spokojeni, tedy za několik dnů až týden, sceďte pevné části a přelejte sirup do odpovídající nádoby.

Dávkování a účinky sirupu z rýmovníku

Sirupy se užívají třikrát denně, dětem jen malou lžičku, dospělým velkou polévkou lžíci. Rýmovníkový sirup, čaj i pomačkané čerstvé lístky vám pomohou nejen s rýmou a nachlazením, ale také astmatickými problémy či bolestí hlavy. Zároveň vám pomůže rýmovník snížit krevní tlak, ale dobře funguje i na problémy s trávením.