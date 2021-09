Co udělat s rýmovníkem právě nyní, abyste byli připraveni na podzimní nachlazení

Rýmovník nyní seženete na „každém rohu“, neboť se stal hitem posledních let. Je opravdu tak zázračný, jak se prezentuje? Rozhodně se vyplatí ho pěstovat a mít ho po ruce i doma na parapetu!

Tato nenápadná a zdánlivě nezajímavá rostlina vás sice nebude oslňovat na pohled, ale svými super účinky na vás dojem rozhodně udělá! Rýmovník připomíná svými listy hluchavku. To není náhoda to, protože spadá do čeledi hluchavkovitých. Lidé rýmovník znají pod různými názvy, například molice nebo moud. U nás se nejčastěji pěstuje rýmovník citronový, který si našel místo na mnoha parapetech v interiéru, ale i v zahradách.

Jak rýmovník pěstovat

Starost o něj je minimální, rýmovník nepatří mezi náročné rostliny. Molice má ráda světlo, vyberte jí proto ten nejsvětlejší okenní parapet v bytě. Rostlina snáší dokonce i přímé sluneční paprsky! Nezapomeňte rýmovník zaštipovat, jinak se vám rozroste nevídaným způsobem, šlahouny mohou mít v mžiku i metr. Nejčastěji se rýmovník zaštipuje do tvaru koule, tak vypadá nejlépe.

Rýmovník jako repelent

Sice nám už sezona pomalu končí, ale rýmovník se skvěle uplatní v truhlíku mezi ostatními rostlinami. Můžete ho umístit například mezi pelargonie, přídavek zelené barvy mezi nimi vypadá moc pěkně. Pelargonie jsou samy o sobě repelentem, ale v kombinaci s rýmovníkem se pro hmyz odpudivý účinek ještě znásobí.

Při posezení na terase nebo zahradě se vám může hodit odvar z rýmovníku, který posléze nalijete do aromalampy. Odpařující se tekutina odpudí komáry a vy si v klidu posedíte s přáteli u sklenky vína. Takže víte, co s rýmovníkem v příštím roce...

Rymovník eukalyptový, Plecthrantus montanus Zdroj: Shutterstock.com / matka_Wariatka

Rýmovník jako léčivý prostředek

Z této rostliny se dají připravit užitečné a zdraví prospěšné přípravky, které se vám jistě v nastávajícím sychravém období budou hodit. Postupů je mnoho, rozhodně o nich ještě budeme psát v dalších článcích. Zde je pouze pár tipů na sirup:

Sirup za studena I. – připravte si velkou čistou sklenici a vrstvěte do ní listy rýmovníku, cukru a plátků citronů. Směs pustí šťávu, kterou pak přeceďte přes plátno a je hotovo.

Sirup z rýmovníku za studena je ideálním pomocníkem v sychravých obdobích roku. Zdroj: Profimedia

Sirup za studena II. – větší množství rýmovníku naložte s citrony do vychladlé převařené vody (nádoba o objemu 5 litrů) a ponechte v chladu přibližně 4 dny. Nejlépe dvakrát denně obsah promíchejte a dbejte na to, aby nic ze směsi „nekoukalo" nad hladinu. Po požadované době sceďte, do tekutiny nasypte 1 kg cukru. Směs mírně prohřejte, aby se všechen cukr rozpustil. Nevařte. Ještě teplým sirupem naplňte zavařovací sklenice, které pak otočte víčky dolů a takto nechte vychladnout.

Vařený sirup – cca 30 větších lístků rýmovníku zalijte 1,5 litrem horké vody, vložte jeden citron a jeden pomeranč (oloupané a nakrájené na plátky) a nechte odpočívat do druhého dne. Následující den sceďte, nasypte do výluhu 1 kg cukru a povařte. Ale myslete na to, že varem se částečně ochuzujete o léčivé účinky, doporučuje se proto bylinky připravovat raději za studena.

Rýmovník můžeme mít celoročně po ruce jako pokojovku. Zdroj: Rifad / Shutterstock.com

Proč mít rýmovník v ložnici?

Má to hned několik dobrých důvodů:

jeden už jsme psali výše – budou vás méně navštěvovat komáři

vaše ložnice bude neustále lehce provoněná

rostlina pročistí v ložnici vzduch pro dobré spaní

bude se vám lépe dýchat

Určitě stojí za to zeptat se známých nebo se mrknout na sociální sítě, určitě rýmovník seženete. Přejeme vám hodně zdaru při pěstování a zimu bez rýmy!

