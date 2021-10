Proč mít rýmovník v každém pokoji obzvláště na podzim? Rozhodně se to vyplatí

Rýmovník je nenápadná rostlina, která si rychle našla cestu na naše okenní parapety nebo na bylinkový záhon. Jak název napovídá, pomáhá při nachlazení, chřipce, ale také snižuje horečku nebo léčí ekzémy. Jaké jsou jeho další zdravotní benefity?

Rýmovník

Rýmovník patří k nenáročným teplomilným rostlinám z čeledi hluchavkovité. Jeho původní domovinou je s největší pravděpodobností Austrálie. Vyskytuje se však také v subsaharské Africe, jižní Asii, na Madagaskaru nebo ostrovech Pacifiku. Je známý i pod jmény Eukalyptus mexický, Kubánské oregano, Molice nebo Moud. Poznáte ho podle dužnatých sukulentních listů, které mají na sobě drobné chloupky. Na okrajích jsou zoubkované. Když list promnete mezi prsty, ucítíte svěží vůni připomínající meduňku, oregano nebo eukalyptus. Má silný, ale křehký stonek.

Jak rýmovník pěstovat

Rýmovník nevyžaduje žádné specifické místo. Pouze by neměl stát u okna, kterým běžně větráte. Špatně snáší průvan. Ocení stanoviště nad radiátorem, kde je také dostatek světla. Se zálivkou to nemusíte přehánět. Rýmovníku dokonce vyhovuje, když mu zemina vyschne.

Rýmovník se dá lehce namnožit. Zdroj: Ariene Studio/Shutterstock.com

Jak si rýmovník namnožit

Rýmovník si nemusíte kupovat. Stačí, když vám kousek stonku s jedním listem daruje kamarádka nebo tchyně. Ten vložte do skleničky s vodou či přímo do půdy. Do týdne by měl zakořenit a začít růst. Aby se vám rýmovník netahal do výšky, pravidelně ho zaštipujte. Vrcholky využijete do smoothie, na čaj, na výrobu sirupu nebo domácí masti.

Rýmovník a zdraví

Rýmovník by neměl chybět v žádné rodině. Především nyní, kdy už začínají podzimní plískanice a naše imunita bojuje s viry, bacily a zimou. Mezi jeho nejúčinnější látky patří thymol, carvacrol a camphor (kafr). Ty mají prokázané antibakteriální a antimykotické účinky.

Nachlazení a rýma

Probudili jste se s plným nosem, bolí vás hlava a cítíte, že „na vás něco leze"? Připravte si ze třech listů čaj,rozdrťte v prstech několik listů a inhalujte jejich vůni nebo je jednoduše pokousejte a snězte.

Na kůži

Šťáva z rýmovníku zklidňuje podrážděnou kůži a hojí drobné ranky. Pomáhá při atopické dermatitidě, lupénce i na mykózu. Skvěle také působí proti tvorbě pupínků po holení.

Na klouby

Bylina obsahuje významné množství omega-6 mastných kyselin. Ty pomáhají při léčbě artritidy. Snižují zánět v kloubech a působí proti otokům.

Na imunitu a astma

Rýmovník obsahuje cholin, který stimuluje žlázy, jež produkují pot. To je užitečné především, pokud bojujete s horečkou. Pravidelná konzumace listů také zlepšuje imunitní systém, astma a bronchitidu. Navíc redukuje tvorbu hlenu a pomáhá s jeho odstraněním.

Na žaludek i ledviny

Esenciální oleje z rostliny podporují trávení a zlepšují bolesti žaludku. Působí také močopudně, takže pomáhají při léčbě ledvin a lymfatického systému tak, že odplavují přebytečné soli a škodlivé toxiny. „Rýmovník pomáhá při detoxikaci organismu a působí i proti stresu a psychickým potížím," píše Mudr. Zdeňka Fantová.

Sirup z rýmovníku za studena je ideálním pomocníkem na zimní období. Zdroj: Profimedia

Sirup z rýmovníku

Vyrobte si účinný sirup, který má mnoho vitamínů. Hotový bude za tři týdny. Připravte si velkou sklenici s uzávěrem, nakrájené listy rýmovníku a cukr. Do sklenice vložte listy, posypejte je cukrem a upěchujte. Proces opakujte do té doby, než bude sklenice plná. Skočit musíte cukrem. Sklenici uzavřete a postavte na parapet. Za tři týdny sirup zceďte do čisté skleničky. Tu uchovávejte v chladu.

