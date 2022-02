Jak nejsnáze zpracovat rýmovník, aby vám co nejvíce pomohl na nachlazení

Rýmovník je nejen atraktivní rostlina, ale i léčivá bylina s mnoha blahodárnými účinky. Neváhejte a vyzkoušejte si jeho sílu. Máme pro vás několik tipů na jeho zpracování.

Rýmovník (Plectranthus argentatus)

Rýmovník je fantastická rostlina, která patří k teplomilným rostlinám z čeledi hluchavkovitých. Jeho původním domovem je s největší pravděpodobností Austrálie, ale vyskytuje se volně i v subsaharské Africe, na Madagaskaru, na ostrovech v Pacifiku nebo v jižní Asii. Často se mu také říká mexický eukalyptus, kubánské oregano, molice nebo moud.

Populární je především díky svým aromatickým listům, jejichž vůně připomíná mátu, oregano a meduňku. Protože má poměrně tlusté a dužnaté listy, nevyužívá se k sušení. V závislosti na konkrétním druhu mohou mít květy rýmovníku bílo-růžové, fialové či modravé zbarvení. Je velmi nenáročný na pěstování a v podstatě mu stačí jen dostatek světla a občasná zálivka.

Proč vás postaví na nohy

Účinky rýmovníku jsou opravdu obdivuhodné a jeho využití je velmi pestré. Obsahuje nejen omega-6 mastné kyseliny, minerály, vitamíny C, A a E, ale také karotenoidy, jež podporují dobrý zrak. Jednou z nejúčinnějších látek je esenciální olej, ale významný je i obsažený thymol, carvacrol a camphor.

Čaj pijte co nejteplejší a je možné si jej dosladit lžičkou medu. Zdroj: shutterstock.com

Co všechno dokáže

Pravidelná konzumace listů bezvadně posílí imunitní systém a díky svým diuretickým účinkům dokáže odplavit z těla přebytečnou tekutinu, soli a škodlivé látky. Díky tomu se významně podílí na zdraví ledvin a celého lymfatického systému. Vzhledem k tomu, že obsahuje kyselinu nikotinovou má mírně sedativní účinky a bezvadně tak potlačuje úzkosti, deprese, stres a nervozitu. Tato látka také úspěšně snižuje cholesterol v krvi.

Díky vysokému obsahu vonných silic dokáže rýmovník výrazně zvýšit kvalitu vzduchu v místnosti a je tak naprostou jedničkou na dýchací potíže. Dejte si před spaním pod polštář pár lístků rýmovníku nebo rovnou celou větvičku, bude se vám hned lépe usínat. Skvěle účinkuje při nachlazení, rýmě či bolestech v krku. Často je doporučován astmatikům, kterým velmi pomáhá, když vdechují jeho rozmačkané listy.

V případě, že vás obtěžuje bolest hlavy či horečka je tato blahodárná rostlina také skvělým pomocníkem. Pozitivní vliv má rovněž na krevní tlak nebo trávicí soustavu. Rýmovník se užívá nejen vnitřně, ale je vhodný i k vnějšímu užití pro ošetření drobných odřenin a oděrek. Stačí jen utrhnout lístek a potírat s ním postižené místo. Stejně tak uleví od různých ekzémů a zklidní mnohé popáleniny.

Nejjednodušším zpracováním je rýmovníkový čaj

Utrhněte si pár listů rýmovníku, omyjte je a zalijte horkou vodou. Nechte lektvar tak pět minut louhovat a poté sceďte. Čaj pijte co nejteplejší a je možné si jej dosladit lžičkou medu. Jeho chuť je lehce aromatická. Když si uděláte silnější odvar, může vám po vychlazení sloužit i jako nálev k potírání drobných oděrek, modřin a popálenin.

Rýmovníkový sirup je téměř bez práce

Vložte asi tak 30 velkých listů do hrnce a zalijte je 1 l vody. Přidejte 2 ks pokrájených citrónů a nechte do druhého dne louhovat. Když nálev scedíte, přidejte do něj 1 kg třtinového cukru a vařte tak dlouho, aby vám vznikla sirupová konzistence. Ještě horké nalijte do vymyté a vysušené sklenice. V případě nachlazení a lehkých viróz jej užívejte po lžičkách. Můžete jej použít jako výborné sladidlo teplých nápojů, namazat jej na pečivo s máslem nebo přidat do jogurtu.

Mast z rýmovníku má široké využití

Rozehřejte 200 g vepřového sádla nebo kokosového oleje a přidejte do něj 20 až 30 čerstvě natrhaných lístků rýmovníku. Asi tak dvě hodiny za občasného promíchání udržujte stálou teplotu a nechte louhovat. Pak odstavte z plotýnky, nechte vychladnout a vložte do druhého dne do ledničky. Zopakujte stejný postup jako první den a jakmile směs lehce vychladne, přeceďte ji a nalijte do menších skleniček, které uchovávejte v chladu. Bude se vám hodit k promazávání hrudníku při potížích s průduškami a k masážím chodidel při nachlazení. Mast je výborná i na promazávání vysušené kůže, při lehčích popáleninách nebo na kožních poranění.

Rýmovníkový sirup je skvělý na nachlazení a lehké virózy. Zdroj: shutterstock.com

Přírodní repelent je hotov v mžiku

Vyrobte si velmi účinný domácí repelent. Intenzivní vůně rýmovníku totiž skvěle odpuzuje mouchy i komáry. Doma vám pomůže od nepříjemné havěti jen tím, že rostlinu pěstujete v květníku. Pro venkovní použití zkuste repelent ve spreji, který nejen příjemně voní, ale nedráždí jako chemicky vyrobené prostředky. Přiveďte k varu asi tak 1/2 litru vody, odstavte ji a přisypte 1 hrnek lístků rýmovníku. Nechte jej louhovat opět do druhého dne, směs sceďte a přidejte 1 lžíci bílého vinného octa. Repelent uchovávejte v ledničce.

Originální koření pokrmů

Rýmovník můžete použít všude tam, kam se hodí šalvěj. Skvěle vám okoření zvěřinu, hovězí nebo skopové maso, ale je i zajímavým doplňkem grilovacích marinád. Stejně tak je výborným kořením do paštik, pomazánek i salátů.

