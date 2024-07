Jsou to docela obyčejné potraviny, které mají ale tu skvělou vlastnost, že snižují hladinu cukru v krvi. Není to zázrak, ani žádná speciální vlastnost, ale vysoký obsah vlákniny, případně i proteinů, které se postarají o pomalejší trávení cukrů. Rýže i fazole, o kterých je řeč, jsou prostě skvělé!

Zlobí vás krevní cukry?

Sledujete hladinu svých krevních cukrů? Týká se vás cukrovka prvního či druhého typu nebo máte na cukrovku takříkajíc náběh? Stabilizace krevních cukrů může být důležitá i pokud se snažíte zhubnout a chcete se vyhnout návalům chuti na sladké.

Udržet hladinu krevních cukrů na uzdě nemusí nutně znamenat vyloučení veškerých sacharidů. Vždyť to ani není možné. V praxi je důležité kombinovat správně potraviny a snažit se zařadit do jídelníčku i takové, které dokonce snižují množství cukrů v krvi.

Jak bojovat s diabetem stravou vám napoví také tento příspěvek z YouTube kanálu Davis TV.

Zdroj: Youtube

Rýže a fazole vám pomohou kontrolovat cukr v krvi

Pro každého, kdo se zajímá o snížení krevních cukrů, je důležité znát hlavně potraviny, které je možné jíst často a mohou se stát základem jídelníčku. Rýže a fazole jsou oblíbené a také levné potraviny, které mohou být odpovědí právě na to, co zařadit pravidelně do vašeho repertoáru. Málokdo ví, že tyto běžné potraviny snižují hladinu cukru v krvi.

Fazole jsou bohaté na vlákninu, která zpomaluje vstřebávání cukrů do krve, což vede k menším výkyvům hladiny cukru po jídle. Konkrétně to potvrzuje také studie publikovaná v roce 2012 v Archives of Internal Medicine. Ta ukázala, že pravidelná konzumace fazolí může výrazně zlepšit kontrolu hladiny glukózy v krvi​.

Neloupaná, ale v malé míře i klasická bílá rýže má vyšší obsah vlákniny. Kombinace rýže a fazolí poskytuje zdroj bílkovin a komplexních sacharidů, které jsou tráveny pomaleji a pomáhají díky tomu udržovat hladinu cukru stabilní​​.

close info 5PH / Shutterstock zoom_in U luštěnin je skutečně z čeho vybírat.

Vsaďte na vlákninu v cereáliích a luštěninách

I když jsou fazole i rýže patrně jedněmi z nejzajímavějších potravin z pohledu snížení hladiny krevních cukrů, tuto schopnost má vláknina obsažená v mnoha dalších potravinách. Budete-li kombinovat potraviny, vždy pamatujte na zdroj vlákniny, který vám může pomoci udržovat optimální hladinu cukrů.

Bohatá na vlákninu je také quinoa nebo bulgur, které lze také místo rýže použít jako přílohu. Z luštěnin jsou bohaté na bílkoviny i vlákninu v podstatě všechny druhy, na které si vzpomenete. Tedy i hrášek, čočka, cizrna, sója nebo klasické bílé fazole vám mohou pomoci udržovat hladinu krevních cukrů v normálu.

Zdroje: usdrybeans.com, ncbi.nlm.nih.gov