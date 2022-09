Rýžová voda je zdravotní zázrak. Omládnete po ní a zkrásníte za pár korun

Asiatky vypadají vždycky mladistvě a upraveně. Jejich tajemství krásy spočívá v jedné surovině…

Rýžová voda se v Asii po dlouhá staletí používá jako přírodní elixír mládí. A není divu. Obsahuje totiž koktejl vitaminů, minerálů, aminokyselin a dalších látek, které ženské kráse lichotí. V čem všem vám prospěje?

Zlepší pružnost vašich vlasů

Určitě jste si všimli, že častým česáním a stylingem se vaše vlasy natahují, jako by byly z gumy. V podstatě to není nic špatného, ovšem pokud máte kadeře zdravé, hydratované, silné a pružné. Jedině tak se zamezí jejich poškození a lámání. Odborníci na ženskou krásu proto doporučují používat rýžovou vodu jako oplach po klasickém mytí šamponem, jen s tím rozdílem, že ho necháte na hlavě asi 15 minut a až poté spláchnete. Výživná sprška dodá vlasům porci inositolu. Tenhle sacharid vaše vlasy posílí, zpružní a zabrání jejich případnému poškození (například při povrchovém tření). Rýžovou ochranu oceníte o to víc, pokud používáte k úpravě účesu kulmu nebo vlasovou žehličku!

Rýžový výluh zlepšuje pevnost a elasticitu vlasů. Zdroj: Profimedia

Zklidní podrážděnou pokožku hlavy

Lupy! Kdo by je neznal… Nejenže bílé kousky kůže vypadají divně ve vlasech, ale často ulpívají i na oblečení a budí všeobecné rozpaky. Důvodem tohoto utrpení bývá suchá (a podrážděná) pokožka hlavy, která navíc ještě pálí, svědí a otravuje život. Co s ní? Prvním krokem je výměna šamponů – kupte si vlasovou kosmetiku určenou speciálně na lupy nebo suché vlasy. A pak, jako doplněk, používejte oplach rýžovou vodou. Tenhle roztok podrážděnou pleť zklidní a propůjčí i tolik potřebnou vlhkost. Při pravidelném používání rýžové vody se výskyt lupů znatelně zmenší.

Rozzáří vaši pleť

Toužíte po mladistvé pleti? Rýžová voda vám tento sen může splnit. Obsahuje totiž enzymy, které odstraňují mrtvé kožní buňky. A to není všechno! Asiatky tvrdí, že tenhle roztok je plný minerálů, které potlačují tmavé kruhy pod očima nebo pigmentové skvrny. S jejím použitím se nemusíte omezovat jen na obličej. Aplikujte ji klidně i na ruce, předloktí nebo ramena.

Nejlépe se rýžová voda aplikuje na pleť rozprašovačem. Zdroj: Profimedia

Zpomaluje stárnutí

Stárnutí se bohužel nevyhnete. Pokud ale chcete (alespoň trochu) oddálit tvorbu vrásek, potírejte obličej rýžovou vodou. Tahle kalná voda má v sobě totiž spoustu antioxidantů, které odráží útoky času (ale i smogu, stresu či prachu), které způsobují rychlejší poškození pleti. Takže příště vodu z rýže nevylévejte do dřezu, ale použijte ji jako pleťové tonikum. Dodá obličeji jiskru!

Roztok obsahuje spoustu vitaminů a minerálů, které zpomalují stárnutí. Zdroj: Profimedia

Zmírní spáleniny od slunce

Opálená pleť je pořád v kurzu. Ať už od přirozeného slunce, anebo ze solárka. Pokud jste to s hnědnutím trochu přehnali a teď máte obličej spálený jako ředkvička, opláchněte ho v rýžové vodě. Roztok obsahuje látky na podporu regenerace kůže. Ušetříte si tím nervy i bolest.

Rýžová voda zklidní popáleniny od slunce. Zdroj: Profimedia

Rýžová voda redukuje mastnotu pokožky

Máte mastnou nebo smíšenou pleť? Pak rýžová voda je tou pravou věcí pro vás. Podle vědců rýžová voda obsahuje škrob, který zužuje póry a redukuje produkci kožního mazu. Proto na nic nečekejte a aplikujte rýžovou vodu na tampón a pak na obličej. Uleví vám.

Zlepšuje imunitu pleti

Pleť každý den odolává působení škodlivých vlivů. Její oporou je mastný film, který vytváří ochrannou bariéru proti jejímu poškození. Rýžová voda tohle „mastné brnění“ posiluje a chrání tak pleť před poškozením.

Jak rýžovou vodu vyrobit?

Připravit si rýžovou vodu není nic těžkého. Jak na to: Půl hrnku rýže zalijte 2 hrnky vody a nechte 30 minut odstát. Kalný roztok nalijte do rozprašovače a používejte na obličej dle potřeby.

Pozor!

Někteří lidé při použití rýžové vody zaznamenaly alergickou reakci. Jakmile byste něco takového zaznamenali, okamžitě s užívám přestaňte!

Zdroje: www.idnes.cz