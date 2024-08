Obáváte se o svoje zdraví a sledujete hladinu cukru v krvi? Máte-li dokonce cukrovku, nic jiného vám ani nezbývá. Dobrou zprávou je, že jsou i potraviny, které sice obsahují sacharidy, ale v kombinaci s ostatními jejich složkami jde o velmi prospěšné jídlo. Umí dokonce snížit hladinu cukru v krvi.

Když budeme obecně hovořit o sacharidech, většina lidí si patrně představí zákusky a další sladkosti, které si v zájmu svého zdraví a figury raději odpustí. Exitstují ale také potraviny, v nichž najdeme sacharidy s nízkým glykemickým indexem, jež jsou navíc bohaté jak na bílkoviny, tak i na vlákniny.

Takové jsou vhodné ke konzumaci nejen proto, že jsou tráveny pomaleji, a tudíž déle navozují pocit sytosti, ale také pro svoji schopnost udržovat stabilnější hladinu cukru v krvi. Na které potraviny bychom se tedy měli zaměřit?

V youtubovém kanálu Fitness007 vám poradí Petr Havlíček, odborník na výživu:

Prospěšná čočka

V první řadě nezapomínejme na luštěniny, protože právě ty velmi dobře splňují nastíněné požadavky. Jde třeba o čočku bohatou na bílkoviny i vlákninu, která má ale naopak velmi nízký obsah tuku.

Její glykemický index je také nízký, což jistě oceníme. Co vlastně zmiňovaný glykemický index ovlivňuje? Jde o číslo udávající rychlost využívání glukózy z té které konkrétní potraviny. Čím je nižší, tím delší tento časový úsek je a tím je potravina pro nás vhodnější, zasytí na delší dobu a způsobuje menší výkyvy glykémie. Čočka v této zkoušce prošla na výbornou.

Cizrna do polévek i do masa

Další z vynikajících potravin, které bychom měli zařadit do svého jídelníčku, pokud si chceme nebo musíme hlídat hladinu cukru v krvi, je cizrna. Má velmi podobné vlastnosti jako čočka, a zatímco v minulosti byla v našich krajích trochu opomíjená, dnes jde o moderní luštěninu, kterou rádi využíváme do omáček, polévek, jako přídavek do mletého masa při přípravě karbanátků, ale také jako základ humusu. K čočce a cizrně můžeme směle přidat také fazole.

close info kungfu01 / Shutterstock zoom_in Ovesné vločky jsou vhodné na úpravu glykémie

Ovesné vločky pro zdraví

Vynikajícím zdrojem takzvaných komplexních sacharidů a zároveň zdrojem bílkovin, vlákniny i dalších látek, které pomáhají kromě glykémie snižovat také hladinu cholesterolu, jsou ovesné vločky. Nejlepší je připravit z nich výživnou a zdravou snídani, ale můžeme je také přidat do polévky, omáčky, případně z nich připravíme vynikající sušenky.

Mlékem proti cukru v krvi

Kromě luštěnin můžeme mezi vhodné potraviny zařadit také jogurty, které sice obsahují větší množství sacharidů, ale také vápník a vitamín D. Mléčné potraviny jsou vhodné pro pacienty s cukrovkou, ovšem jen v případě, kdy si pořídíte klasický bílý jogurt, nikoliv slazený cukrem. Chcete-li si jogurt ochutit, zvolte raději čerstvé ovoce.

Když těstoviny, tak celozrnné

Milujete těstoviny? Pak do svého jídelníčku raději zařaďte ty celozrnné. Když z nich připravíte například salát, v němž obvyklou tatarskou omáčku nahradíte bílým řeckým jogurtem a přidáte k nim nakrájenou čerstvou zeleninu, získáte výbornou večeři a dobrý pocit, že jste udělali něco správného pro svoje zdraví.

Zelenina ano, ale jen ta správná

Ve chvíli, kdy se potýkáte s cukrovkou, se nemusíte vzdávat ani zeleniny s vyšším obsahem škrobu, pokud si vyberete správně. Ideální volbou je dýně, která jej obsahuje přece jen méně než například obvyklé brambory.

Navíc tělu prospěje poměrně vysokým obsahem antioxidantů a tolik potřebného vitamínu A. Můžete ji upéct, přidat jako přílohu k masu nebo si z ní uvařit chutnou polévku. Stačí ji uvařit, přidat trochu kari koření, osolit a rozmixovat.

